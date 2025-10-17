SOGO Thankful Week 2025合集 護膚品/化妝品/手袋優惠 (持續更新)

熱門搜尋:
生活
2025-10-17 11:00:00

SOGO Thankful Week 2025崇光感謝祭將於1017日開始，這個半年一度的購物盛事，絕對是是入手平貨的好機會，產品包括家電、化妝品、護膚品及手袋等，如果想抵上加抵，記得留意崇光推出的優惠，可以折上折，又可以為信用卡儲分！

崇光感謝祭 SOGO Thankful Week 日期及地點：

日期：

美妝VIP預購日：20251017日至1023

Part 1 公開發售：20251024日至119

Part 2 公開發售：20251110日至1123

地點：銅鑼灣門市、啟德門市及eStore網店

 

SOGO Thankful Week 2025SUQQU晶采防曬日霜組 $500(價值︰$913)

．晶采防曬日霜30g

．晶采防曬日霜旅行裝6g

．晶采柔肌妝前乳旅行裝 10mL

．水妍亮采調理啫喱面膜旅行裝10g

．水妍亮采露旅行裝30mL

【銅鑼灣專櫃限定】

SOGO Thankful Week 2025Clé de Peau Beauté THE SERUM SET 煥活細胞精華套裝 $2,700 (價值$4,525)

全新升級THE SERUM 煥活細胞精華是所有抗衰老護膚程序的重要第一步，配方以首發頂尖科研成果喚醒肌膚智慧細胞，由肌底激活根源年輕蛋白，提升自我修復及防禦潛能，讓肌膚再次綻放如初生般極致柔亮鑽光美肌。

．煥活細胞精華 75ml 7ml x2

．鉑鑽煥膚潔顏油 20ml

．鉑鑽柔膚潔面泡沫 20ml

．鉑鑽凝亮柔膚精華水 30ml

．鉑鑽日間防曬活膚乳液 SPF25 PA+++ 12ml

．鉑鑽夜間修護乳液 12ml

．臻緻再生高效面霜 2ml x2

．高效煥活眼膜 1

．化粧棉 14

．優雅化粧袋

【銅鑼灣專櫃限定】

SOGO Thankful Week 2025CHARLOTTE TILBURY 輕盈羽感底妝套裝 $870$890  (價值$1,310$1,330)

．自選粉底液 30ml

．輕盈無瑕蜜粉 8g

．迷你輕盈無瑕蜜粉 FAIR

．迷你夢幻柔光粉氣墊 2N

．定妝噴霧15ml

．心型魔法粉撲

．魔法手指粉撲

．魔法化妝包

26/10 崇光銅鑼灣店限定精選】

SOGO Thankful Week 2025LAURA MERCIER  皇牌定妝蜜粉套裝 $380 (價值$555)

．柔光透明蜜粉 (貨裝)

．迷你純淨無瑕柔霧粉底液 - 指定色號

．迷你幻魅柔霧鎖水唇膏 - 指定色號

 【啟德專櫃限定】

SOGO Thankful Week 2025belif 積雪草抗敏修復水潤炸彈霜套裝 $350 (價值$772)

．積雪草抗敏修復水潤炸彈霜 50ml & 10ml x 2

．復活草保濕肌底精華 10ml x 2

．積雪草紓緩炸彈爽膚水 20ml

．積雪草紓緩再生炸彈霜 10ml x 2

 2/11 崇光啟德店限定精選】

SOGO Thankful Week 2025THE WHOO 天氣丹 華炫重生泡沫潔面霜套裝 $470 (價值$1,403)

．天氣丹 華炫重生泡沫潔面霜 200ml

．天氣丹 光耀煥活緊顏滋養液 25ml

．天氣丹 光耀煥活緊顏滋養乳 25ml

．天氣丹 光耀煥活緊顏滋養霜 10ml

．秘貼 煥能修護面膜 2

31/10 崇光銅鑼灣店限定精選】

SOGO Thankful Week 2025Furla 皮革手袋及卡片套

