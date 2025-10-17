SOGO Thankful Week 2025合集 護膚品/化妝品/手袋優惠 (持續更新)

SOGO Thankful Week 2025崇光感謝祭將於10月17日開始，這個半年一度的購物盛事，絕對是是入手平貨的好機會，產品包括家電、化妝品、護膚品及手袋等，如果想抵上加抵，記得留意崇光推出的優惠，可以折上折，又可以為信用卡儲分！

崇光感謝祭 SOGO Thankful Week 日期及地點：

日期：

美妝VIP預購日：2025年10月17日至10月23日

Part 1 公開發售：2025年10月24日至11月9日

Part 2 公開發售：2025年11月10日至11月23日

地點：銅鑼灣門市、啟德門市及eStore網店