生活
2025-10-23 11:00:00

SOGO Thankful Week 2025合集 護膚品/化妝品/手袋優惠 附4大優惠攻略(持續更新)

SOGO Thankful Week 2025合集 護膚品/化妝品/手袋優惠 (持續更新)

SOGO Thankful Week 2025崇光感謝祭將於1017日開始，這個半年一度的購物盛事，絕對是是入手平貨的好機會，產品包括家電、化妝品、護膚品及手袋等，如果想抵上加抵，記得留意崇光推出的優惠，可以折上折，又可以為信用卡儲分！

崇光感謝祭 SOGO Thankful Week 日期及地點：

日期：

．10月17日至10月23日：崇光感謝周年慶 — 美妝VIP預購日
．10月24日至11月9日：崇光感謝周年慶Part 1 — 銅鑼灣店、啟德店及SOGO eStore
．11月10日至11月23日：崇光感謝周年慶 Part 2 — 銅鑼灣店、啟德店及SOGO eStore

 

SOGO Thankful Week 2025合集 護膚品/化妝品/手袋優惠 (持續更新)

SOGO Thankful Week 2025優惠攻略1｜開App即搶逾30萬現金券

崇光推出「開App即搶感謝禮」活動，新登記及現有SOGO Rewards會員只需透過SOGO Rewards App於推廣期內，掃瞄郵寄入戶的通函傳單、港鐵或巴士廣告上的指定二維碼，即有機會獲得$30$100電子優惠券，更可即時於感謝周年慶期間使用，盡享更多優惠。

SOGO Thankful Week 2025優惠攻略2｜感恩限時回饋 啟德店即賺40,000積分活動

適逢啟德店開業1周年，27/109/11/2025期間特別推出限時禮遇，每日首40名單一購物滿$4,000的顧客，可獲高達4SOGO Rewards積分，可直接兌換成200 Rewards Dollar，於逾千參與專櫃作現金使用，抵上加抵。此外，隨後感謝周年慶 Part 2活動期間購物，更有機會贏得全城矚目的樂壇盛事門票。

SOGO Thankful Week 2025優惠攻略3｜崇光啟德店免費泊車優惠

活動期間，顧客憑崇光啟德店任何消費，即享雙子匯免費泊車優惠；凡累計電子消費滿$100，可享工作日1小時免費泊車優惠；滿$200可享2小時工作日免費泊車優惠或公眾假期1小時免費泊車優惠；滿$300可享公眾假期2小時免費泊車優惠。

SOGO Thankful Week 2025優惠攻略4｜滙豐信用卡獨家優惠

此外，於20251024日至202616日期間，滙豐信用卡持卡人成功於滙豐Reward+登記更可享專屬優惠，於崇光銅鑼灣店、啟德店或SOGO eStore累積合資格簽賬滿指定金額，可享高達額外$1,100「獎賞錢」。

SOGO Thankful Week 2025Clé de Peau Beauté THE SERUM SET 煥活細胞精華套裝 $2,700 (價值$4,525)

全新升級THE SERUM 煥活細胞精華是所有抗衰老護膚程序的重要第一步，配方以首發頂尖科研成果喚醒肌膚智慧細胞，由肌底激活根源年輕蛋白，提升自我修復及防禦潛能，讓肌膚再次綻放如初生般極致柔亮鑽光美肌。

．煥活細胞精華 75ml 7ml x2

．鉑鑽煥膚潔顏油 20ml

．鉑鑽柔膚潔面泡沫 20ml

．鉑鑽凝亮柔膚精華水 30ml

．鉑鑽日間防曬活膚乳液 SPF25 PA+++ 12ml

．鉑鑽夜間修護乳液 12ml

．臻緻再生高效面霜 2ml x2

．高效煥活眼膜 1

．化粧棉 14

．優雅化粧袋

【銅鑼灣專櫃限定】

SOGO Thankful Week 2025SK-II 煥顏緊緻亮眼淨肌套裝 $780 (價值$1,213)

SKINPOWER煥顏能量撫紋眼霜 15g 1份）

．護膚面膜（2片）

．淨肌護膚潔面乳 20g 2份）

 1024日至119日限定】

SOGO Thankful Week 2025Benefit Cosmetics「姿」味十足眉筆組合 $1,500 (價值$400)

．「姿」味十足眉筆組合（3/3.5號色）x2

Precisely, my brow立體塑形眉筆 | 旅行裝

【銅鑼灣專櫃1024日至119日限定】

SOGO Thankful Week 2025SUQQU晶采防曬日霜組 $500(價值︰$913)

．晶采防曬日霜30g

．晶采防曬日霜旅行裝6g

．晶采柔肌妝前乳旅行裝 10mL

．水妍亮采調理啫喱面膜旅行裝10g

．水妍亮采露旅行裝30mL

【銅鑼灣專櫃限定】

SOGO Thankful Week 2025fresh 紅茶緊緻亮眼套裝 $640 (價值$1,099)

．紅茶凝時煥活精華眼霜 15ml

．大豆卸妝潔面乳 15ml

．紅茶酵素抗氧精華水 20ml

．紅茶凝時煥活精華眼霜 5ml

．紅茶凝時煥活面霜 7ml

【銅鑼灣專櫃1115日限定】

SOGO Thankful Week 2025CHARLOTTE TILBURY 輕盈羽感底妝套裝 $870$890  (價值$1,310$1,330)

．自選粉底液 30ml

．輕盈無瑕蜜粉 8g

．迷你輕盈無瑕蜜粉 FAIR

．迷你夢幻柔光粉氣墊 2N

．定妝噴霧15ml

．心型魔法粉撲

．魔法手指粉撲

．魔法化妝包

26/10 崇光銅鑼灣店限定精選】

SOGO Thankful Week 2025NARS 無瑕定妝套裝 $660 (價值$1,193)

．自選遮瑕霜

．原生光蜜粉餅/原生光蜜粉/柔霧完美粉餅

．迷你胭脂掃

．迷你光亮柔滑遮瑕掃

．迷你原生光亮肌粉底液

【銅鑼灣專櫃1024日至119日限定】

SOGO Thankful Week 2025Sulwhasoo 雪花秀 緊緻透亮回彈套裝 $1,680 (價值$3,360)

．禦時緊顏參養面霜 50ml

．禦時緊顏參養面霜5ml x2

．禦時緊顏參養面霜10ml x4

【啟德專櫃1024日至119日限定】

SOGO Thankful Week 2025CHANTECAILLE 五月玫瑰花妍露雙重套裝 $1,368 (價值$2,293)

．五月玫瑰花妍露                       100ml x 2

．五月玫瑰潔面霜                       10g

．五月玫瑰花妍乳霜                   5ml

．五月玫瑰花妍極萃精華油       4ml

．精美化妝袋(款式隨機)            1pc

【銅鑼灣專櫃1024日至119日限定】

SOGO Thankful Week 2025｜嬌蘭 殿級蜂皇蜜護日霜套裝 $1,595 (價值$1,998)

．殿級蜂皇蜜護日霜50ml

．復原蜜精華15ml

．潔顏泡沫40ml

．化妝袋

【啟德專櫃1024日至119日限定】

SOGO Thankful Week 2025LAURA MERCIER 皇牌定妝蜜粉套裝 $380 (價值$555)

．柔光透明蜜粉 (貨裝)

．迷你純淨無瑕柔霧粉底液 - 指定色號

．迷你幻魅柔霧鎖水唇膏 - 指定色號

 【啟德專櫃限定】

SOGO Thankful Week 2025belif 積雪草抗敏修復水潤炸彈霜套裝 $350 (價值$772)

．積雪草抗敏修復水潤炸彈霜 50ml & 10ml x 2

．復活草保濕肌底精華 10ml x 2

．積雪草紓緩炸彈爽膚水 20ml

．積雪草紓緩再生炸彈霜 10ml x 2

 2/11 崇光啟德店限定精選】

SOGO Thankful Week 2025THE WHOO 天氣丹 華炫重生泡沫潔面霜套裝 $470 (價值$1,403)

．天氣丹 華炫重生泡沫潔面霜 200ml

．天氣丹 光耀煥活緊顏滋養液 25ml

．天氣丹 光耀煥活緊顏滋養乳 25ml

．天氣丹 光耀煥活緊顏滋養霜 10ml

．秘貼 煥能修護面膜 2

31/10 崇光銅鑼灣店限定精選】

SOGO Thankful Week 2025LANEIGE水庫補濕微質酸精華套裝 $350 (價值$700)

買一送一優惠，水庫補濕微質酸精華 即時提升肌膚水分，對抗乾燥脫皮、粗大毛孔等問題，令肌膚回復水潤彈滑，深得用家好評。

．水庫補濕微質酸精華 50ml

．水庫補濕微質酸精華 25ml (2)

SOGO Thankful Week 2025Tory Burch Essence of Dreams 淡香精套裝 $1,110 (價值$2,050)

Electric Sky 淡香精90ml

Cosmic Wood 淡香精 50ml

．香氛體驗套裝

SOGO Thankful Week 2025ISSEY MIYAKE Parfums A drop d'Issey Fraîche淡香精套裝 $740 (價值$1,470)

A drop d'Issey Fraîche 淡香精 90ml

．香氛便攜裝 10ml

．身體潤手霜50ml

．限量版精美水樽

SOGO Thankful Week 2025narciso rodriguez Parfums 花香麝香香氛套裝 $1,260 (價值$2,710)

for her 淡香精100ml

all of me 淡香精 50ml

．身體潤膚乳 50ml

．香氛蠟燭 40g

．精美化妝包

SOGO Thankful Week 2025Furla 皮革手袋及卡片套

SOGO Thankful Week 2025｜Furla 皮革卡片套 $490 (原價$1,290) SOGO Thankful Week 2025｜Furla 皮革手袋 $2,190 (原價$4,560) SOGO Thankful Week 2025｜Furla 皮革手袋 $2,190 (原價$5,490)

SOGO Thankful Week 2025Michael Kors 手袋

SOGO Thankful Week 2025｜Michael Kors Tribeca Large Quilted Leather Shoulder Bag (Denim) $1,600、原價$4,400 SOGO Thankful Week 2025｜Michael Kors Nayla Medium Pebbled Leather Hobo Shoulder Bag (Luggage) $2,400、原價$5,100 SOGO Thankful Week 2025｜Michael Kors Empire Medium Leather Chain-Link Pochett (Vanilla) $1,200、原價$2,500

