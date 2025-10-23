SOGO Thankful Week 2025合集 護膚品/化妝品/手袋優惠 附4大優惠攻略(持續更新)

SOGO Thankful Week 2025崇光感謝祭將於10月17日開始，這個半年一度的購物盛事，絕對是是入手平貨的好機會，產品包括家電、化妝品、護膚品及手袋等，如果想抵上加抵，記得留意崇光推出的優惠，可以折上折，又可以為信用卡儲分！
崇光感謝祭 SOGO Thankful Week 日期及地點：
日期：
．10月17日至10月23日：崇光感謝周年慶 — 美妝VIP預購日
．10月24日至11月9日：崇光感謝周年慶Part 1 — 銅鑼灣店、啟德店及SOGO eStore
．11月10日至11月23日：崇光感謝周年慶 Part 2 — 銅鑼灣店、啟德店及SOGO eStore
SOGO Thankful Week 2025優惠攻略1｜開App即搶逾30萬現金券
崇光推出「開App即搶感謝禮」活動，新登記及現有SOGO Rewards會員只需透過SOGO Rewards App於推廣期內，掃瞄郵寄入戶的通函傳單、港鐵或巴士廣告上的指定二維碼，即有機會獲得$30或$100電子優惠券，更可即時於感謝周年慶期間使用，盡享更多優惠。
SOGO Thankful Week 2025優惠攻略2｜感恩限時回饋 啟德店即賺40,000積分活動
適逢啟德店開業1周年，27/10至9/11/2025期間特別推出限時禮遇，每日首40名單一購物滿$4,000的顧客，可獲高達4萬SOGO Rewards積分，可直接兌換成200 Rewards Dollar，於逾千參與專櫃作現金使用，抵上加抵。此外，隨後感謝周年慶 Part 2活動期間購物，更有機會贏得全城矚目的樂壇盛事門票。
SOGO Thankful Week 2025優惠攻略3｜崇光啟德店免費泊車優惠
活動期間，顧客憑崇光啟德店任何消費，即享雙子匯免費泊車優惠；凡累計電子消費滿$100，可享工作日1小時免費泊車優惠；滿$200可享2小時工作日免費泊車優惠或公眾假期1小時免費泊車優惠；滿$300可享公眾假期2小時免費泊車優惠。
SOGO Thankful Week 2025優惠攻略4｜滙豐信用卡獨家優惠
此外，於2025年10月24日至2026年1月6日期間，滙豐信用卡持卡人成功於滙豐Reward+登記更可享專屬優惠，於崇光銅鑼灣店、啟德店或SOGO eStore累積合資格簽賬滿指定金額，可享高達額外$1,100「獎賞錢」。
SOGO Thankful Week 2025｜Clé de Peau Beauté THE SERUM SET 煥活細胞精華套裝 $2,700 (價值$4,525)
全新升級THE SERUM 煥活細胞精華是所有抗衰老護膚程序的重要第一步，配方以首發頂尖科研成果喚醒肌膚智慧細胞，由肌底激活根源年輕蛋白，提升自我修復及防禦潛能，讓肌膚再次綻放如初生般極致柔亮鑽光美肌。
．煥活細胞精華 75ml 及7ml x2
．鉑鑽煥膚潔顏油 20ml
．鉑鑽柔膚潔面泡沫 20ml
．鉑鑽凝亮柔膚精華水 30ml
．鉑鑽日間防曬活膚乳液 SPF25 PA+++ 12ml
．鉑鑽夜間修護乳液 12ml
．臻緻再生高效面霜 2ml x2
．高效煥活眼膜 1片
．化粧棉 14片
．優雅化粧袋
【銅鑼灣專櫃限定】
SOGO Thankful Week 2025｜SK-II 煥顏緊緻亮眼淨肌套裝 $780 (價值$1,213)
．SKINPOWER煥顏能量撫紋眼霜 15g （1份）
．護膚面膜（2片）
．淨肌護膚潔面乳 20g （2份）
【10月24日至11月9日限定】
SOGO Thankful Week 2025｜Benefit Cosmetics「姿」味十足眉筆組合 $1,500 (價值$400)
．「姿」味十足眉筆組合（3/3.5號色）x2
．Precisely, my brow立體塑形眉筆 | 旅行裝
【銅鑼灣專櫃10月24日至11月9日限定】
SOGO Thankful Week 2025｜SUQQU晶采防曬日霜組 $500(價值︰$913)
．晶采防曬日霜30g
．晶采防曬日霜旅行裝6g
．晶采柔肌妝前乳旅行裝 10mL
．水妍亮采調理啫喱面膜旅行裝10g
．水妍亮采露旅行裝30mL
【銅鑼灣專櫃限定】
SOGO Thankful Week 2025｜fresh 紅茶緊緻亮眼套裝 $640 (價值$1,099)
．紅茶凝時煥活精華眼霜 15ml
．大豆卸妝潔面乳 15ml
．紅茶酵素抗氧精華水 20ml
．紅茶凝時煥活精華眼霜 5ml
．紅茶凝時煥活面霜 7ml
【銅鑼灣專櫃11月15日限定】
SOGO Thankful Week 2025｜CHARLOTTE TILBURY 輕盈羽感底妝套裝 $870–$890 (價值$1,310–$1,330)
．自選粉底液 30ml
．輕盈無瑕蜜粉 8g
．迷你輕盈無瑕蜜粉 – FAIR
．迷你夢幻柔光粉氣墊 – 2N
．定妝噴霧15ml
．心型魔法粉撲
．魔法手指粉撲
．魔法化妝包
【26/10 崇光銅鑼灣店限定精選】
SOGO Thankful Week 2025｜NARS 無瑕定妝套裝 $660 (價值$1,193)
．自選遮瑕霜
．原生光蜜粉餅/原生光蜜粉/柔霧完美粉餅
．迷你胭脂掃
．迷你光亮柔滑遮瑕掃
．迷你原生光亮肌粉底液
【銅鑼灣專櫃10月24日至11月9日限定】
SOGO Thankful Week 2025｜Sulwhasoo 雪花秀 緊緻透亮回彈套裝 $1,680 (價值$3,360)
．禦時緊顏參養面霜 50ml
．禦時緊顏參養面霜5ml x2
．禦時緊顏參養面霜10ml x4
【啟德專櫃10月24日至11月9日限定】
SOGO Thankful Week 2025｜CHANTECAILLE 五月玫瑰花妍露雙重套裝 $1,368 (價值$2,293)
．五月玫瑰花妍露 100ml x 2
．五月玫瑰潔面霜 10g
．五月玫瑰花妍乳霜 5ml
．五月玫瑰花妍極萃精華油 4ml
．精美化妝袋(款式隨機) 1pc
【銅鑼灣專櫃10月24日至11月9日限定】
SOGO Thankful Week 2025｜嬌蘭 殿級蜂皇蜜護日霜套裝 $1,595 (價值$1,998)
．殿級蜂皇蜜護日霜50ml
．復原蜜精華15ml
．潔顏泡沫40ml
．化妝袋
【啟德專櫃10月24日至11月9日限定】
SOGO Thankful Week 2025｜LAURA MERCIER 皇牌定妝蜜粉套裝 $380 (價值$555)
．柔光透明蜜粉 (貨裝)
．迷你純淨無瑕柔霧粉底液 - 指定色號
．迷你幻魅柔霧鎖水唇膏 - 指定色號
【啟德專櫃限定】
SOGO Thankful Week 2025｜belif 積雪草抗敏修復水潤炸彈霜套裝 $350 (價值$772)
．積雪草抗敏修復水潤炸彈霜 50ml & 10ml x 2
．復活草保濕肌底精華 10ml x 2
．積雪草紓緩炸彈爽膚水 20ml
．積雪草紓緩再生炸彈霜 10ml x 2
【2/11 崇光啟德店限定精選】
SOGO Thankful Week 2025｜THE WHOO 天氣丹 華炫重生泡沫潔面霜套裝 $470 (價值$1,403)
．天氣丹 華炫重生泡沫潔面霜 200ml
．天氣丹 光耀煥活緊顏滋養液 25ml
．天氣丹 光耀煥活緊顏滋養乳 25ml
．天氣丹 光耀煥活緊顏滋養霜 10ml
．秘貼 煥能修護面膜 2片
【31/10 崇光銅鑼灣店限定精選】
SOGO Thankful Week 2025｜LANEIGE水庫補濕微質酸精華套裝 $350 (價值$700)
買一送一優惠，水庫補濕微質酸精華 即時提升肌膚水分，對抗乾燥脫皮、粗大毛孔等問題，令肌膚回復水潤彈滑，深得用家好評。
．水庫補濕微質酸精華 50ml
．水庫補濕微質酸精華 25ml (2件)
SOGO Thankful Week 2025｜Tory Burch Essence of Dreams 淡香精套裝 $1,110 (價值$2,050)
．Electric Sky 淡香精90ml
．Cosmic Wood 淡香精 50ml
．香氛體驗套裝
SOGO Thankful Week 2025｜ISSEY MIYAKE Parfums A drop d'Issey Fraîche淡香精套裝 $740 (價值$1,470)
．A drop d'Issey Fraîche 淡香精 90ml
．香氛便攜裝 10ml
．身體潤手霜50ml
．限量版精美水樽
SOGO Thankful Week 2025｜narciso rodriguez Parfums 花香麝香香氛套裝 $1,260 (價值$2,710)
．for her 淡香精100ml
．all of me 淡香精 50ml
．身體潤膚乳 50ml
．香氛蠟燭 40g
．精美化妝包