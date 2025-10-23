SOGO Thankful Week 2025合集 護膚品/化妝品/手袋優惠 附4大優惠攻略(持續更新)

SOGO Thankful Week 2025合集 護膚品/化妝品/手袋優惠 (持續更新)

SOGO Thankful Week 2025崇光感謝祭將於10月17日開始，這個半年一度的購物盛事，絕對是是入手平貨的好機會，產品包括家電、化妝品、護膚品及手袋等，如果想抵上加抵，記得留意崇光推出的優惠，可以折上折，又可以為信用卡儲分！ 崇光感謝祭 SOGO Thankful Week 日期及地點： 日期： ．10月17日至10月23日：崇光感謝周年慶 — 美妝VIP預購日

．10月24日至11月9日：崇光感謝周年慶Part 1 — 銅鑼灣店、啟德店及SOGO eStore

．11月10日至11月23日：崇光感謝周年慶 Part 2 — 銅鑼灣店、啟德店及SOGO eStore

SOGO Thankful Week 2025合集 護膚品/化妝品/手袋優惠 (持續更新)

SOGO Thankful Week 2025 優惠攻略 1 ｜開 App 即搶逾 30 萬現金券 崇光推出「開App即搶感謝禮」活動，新登記及現有SOGO Rewards會員只需透過SOGO Rewards App於推廣期內，掃瞄郵寄入戶的通函傳單、港鐵或巴士廣告上的指定二維碼，即有機會獲得$30或$100電子優惠券，更可即時於感謝周年慶期間使用，盡享更多優惠。

SOGO Thankful Week 2025優惠攻略1｜開App即搶逾30萬現金券

SOGO Thankful Week 2025 優惠攻略 2 ｜感恩限時回饋 啟德店即賺 40,000 積分活動 適逢啟德店開業1周年，27/10至9/11/2025期間特別推出限時禮遇，每日首40名單一購物滿$4,000的顧客，可獲高達4萬SOGO Rewards積分，可直接兌換成200 Rewards Dollar，於逾千參與專櫃作現金使用，抵上加抵。此外，隨後感謝周年慶 Part 2活動期間購物，更有機會贏得全城矚目的樂壇盛事門票。 SOGO Thankful Week 2025 優惠攻略 3 ｜崇光啟德店免費泊車優惠 活動期間，顧客憑崇光啟德店任何消費，即享雙子匯免費泊車優惠；凡累計電子消費滿$100，可享工作日1小時免費泊車優惠；滿$200可享2小時工作日免費泊車優惠或公眾假期1小時免費泊車優惠；滿$300可享公眾假期2小時免費泊車優惠。 SOGO Thankful Week 2025 優惠攻略 4 ｜滙豐信用卡獨家優惠 此外，於2025年10月24日至2026年1月6日期間，滙豐信用卡持卡人成功於滙豐Reward+登記更可享專屬優惠，於崇光銅鑼灣店、啟德店或SOGO eStore累積合資格簽賬滿指定金額，可享高達額外$1,100「獎賞錢」。

SOGO Thankful Week 2025優惠攻略2｜感恩限時回饋 啟德店即賺40,000積分活動

SOGO Thankful Week 2025 ｜ Cl é de Peau Beaut é THE SERUM SET 煥活細胞精華套裝 $2,700 (價值$4,525) 全新升級THE SERUM 煥活細胞精華是所有抗衰老護膚程序的重要第一步，配方以首發頂尖科研成果喚醒肌膚智慧細胞，由肌底激活根源年輕蛋白，提升自我修復及防禦潛能，讓肌膚再次綻放如初生般極致柔亮鑽光美肌。 ．煥活細胞精華 75ml 及7ml x2 ．鉑鑽煥膚潔顏油 20ml ．鉑鑽柔膚潔面泡沫 20ml ．鉑鑽凝亮柔膚精華水 30ml ．鉑鑽日間防曬活膚乳液 SPF25 PA+++ 12ml ．鉑鑽夜間修護乳液 12ml ．臻緻再生高效面霜 2ml x2 ．高效煥活眼膜 1片 ．化粧棉 14片 ．優雅化粧袋 【銅鑼灣專櫃限定】

SOGO Thankful Week 2025｜Clé de Peau Beauté THE SERUM SET 煥活細胞精華套裝 $2,700 (價值$4,525)

SOGO Thankful Week 2025 ｜ SK-II 煥顏緊緻亮眼淨肌套裝 $780 ( 價值 $1,213) ．SKINPOWER煥顏能量撫紋眼霜 15g （1份） ．護膚面膜（2片） ．淨肌護膚潔面乳 20g （2份） 【10月24日至11月9日限定】

SOGO Thankful Week 2025｜SK-II 煥顏緊緻亮眼淨肌套裝 $780 (價值$1,213)

SOGO Thankful Week 2025 ｜ Benefit Cosmetics 「姿」味十足眉筆組合 $1,500 ( 價值 $400) ．「姿」味十足眉筆組合（3/3.5號色）x2 ．Precisely, my brow立體塑形眉筆 | 旅行裝 【銅鑼灣專櫃10月24日至11月9日限定】

SOGO Thankful Week 2025｜Benefit Cosmetics「姿」味十足眉筆組合 $1,500 (價值$400)

SOGO Thankful Week 2025 ｜ SUQQU 晶采防曬日霜組 $500( 價值︰ $913) ．晶采防曬日霜30g ．晶采防曬日霜旅行裝6g ．晶采柔肌妝前乳旅行裝 10mL ．水妍亮采調理啫喱面膜旅行裝10g ．水妍亮采露旅行裝30mL 【銅鑼灣專櫃限定】

SOGO Thankful Week 2025｜SUQQU晶采防曬日霜組 $500(價值︰$913)

SOGO Thankful Week 2025 ｜ fresh 紅茶緊緻亮眼套裝 $640 ( 價值 $1,099) ．紅茶凝時煥活精華眼霜 15ml ．大豆卸妝潔面乳 15ml ．紅茶酵素抗氧精華水 20ml ．紅茶凝時煥活精華眼霜 5ml ．紅茶凝時煥活面霜 7ml 【銅鑼灣專櫃11月15日限定】

SOGO Thankful Week 2025｜fresh 紅茶緊緻亮眼套裝 $640 (價值$1,099)

SOGO Thankful Week 2025 ｜ CHARLOTTE TILBURY 輕盈羽感底妝套裝 $870 – $890 ( 價值 $1,310 – $1,330) ．自選粉底液 30ml ．輕盈無瑕蜜粉 8g ．迷你輕盈無瑕蜜粉 – FAIR ．迷你夢幻柔光粉氣墊 – 2N ．定妝噴霧15ml ．心型魔法粉撲 ．魔法手指粉撲 ．魔法化妝包 【26/10 崇光銅鑼灣店限定精選】

SOGO Thankful Week 2025｜CHARLOTTE TILBURY 輕盈羽感底妝套裝 $870–$890 (價值$1,310–$1,330)

SOGO Thankful Week 2025 ｜ NARS 無瑕定妝套裝 $660 ( 價值 $1,193) ．自選遮瑕霜 ．原生光蜜粉餅/原生光蜜粉/柔霧完美粉餅 ．迷你胭脂掃 ．迷你光亮柔滑遮瑕掃 ．迷你原生光亮肌粉底液 【銅鑼灣專櫃10月24日至11月9日限定】

SOGO Thankful Week 2025｜NARS 無瑕定妝套裝 $660 (價值$1,193)

SOGO Thankful Week 2025 ｜ Sulwhasoo 雪花秀 緊緻透亮回彈套裝 $1,680 ( 價值 $3,360) ．禦時緊顏參養面霜 50ml ．禦時緊顏參養面霜5ml x2 ．禦時緊顏參養面霜10ml x4 【啟德專櫃10月24日至11月9日限定】

SOGO Thankful Week 2025｜Sulwhasoo 雪花秀 緊緻透亮回彈套裝 $1,680 (價值$3,360)

SOGO Thankful Week 2025 ｜ CHANTECAILLE 五月玫瑰花妍露雙重套裝 $1,368 ( 價值 $2,293) ．五月玫瑰花妍露 100ml x 2 ．五月玫瑰潔面霜 10g ．五月玫瑰花妍乳霜 5ml ．五月玫瑰花妍極萃精華油 4ml ．精美化妝袋(款式隨機) 1pc 【銅鑼灣專櫃10月24日至11月9日限定】

SOGO Thankful Week 2025｜CHANTECAILLE 五月玫瑰花妍露雙重套裝 $1,368 (價值$2,293)

SOGO Thankful Week 2025 ｜嬌蘭 殿級蜂皇蜜護日霜套裝 $1,595 ( 價值 $1,998) ．殿級蜂皇蜜護日霜50ml ．復原蜜精華15ml ．潔顏泡沫40ml ．化妝袋 【啟德專櫃10月24日至11月9日限定】

SOGO Thankful Week 2025｜嬌蘭 殿級蜂皇蜜護日霜套裝 ​​​​​​​$1,595 (價值$1,998)

SOGO Thankful Week 2025 ｜ LAURA MERCIER 皇牌定妝蜜粉套裝 $380 ( 價值 $555) ．柔光透明蜜粉 (貨裝) ．迷你純淨無瑕柔霧粉底液 - 指定色號 ．迷你幻魅柔霧鎖水唇膏 - 指定色號 【啟德專櫃限定】

SOGO Thankful Week 2025｜LAURA MERCIER 皇牌定妝蜜粉套裝 $380 (價值$555)

SOGO Thankful Week 2025 ｜ belif 積雪草抗敏修復水潤炸彈霜套裝 $350 ( 價值 $772) ．積雪草抗敏修復水潤炸彈霜 50ml & 10ml x 2 ．復活草保濕肌底精華 10ml x 2 ．積雪草紓緩炸彈爽膚水 20ml ．積雪草紓緩再生炸彈霜 10ml x 2 【2/11 崇光啟德店限定精選】

SOGO Thankful Week 2025｜belif 積雪草抗敏修復水潤炸彈霜套裝 $350 (價值$772)

SOGO Thankful Week 2025 ｜ THE WHOO 天氣丹 華炫重生泡沫潔面霜套裝 $470 ( 價值 $1,403) ．天氣丹 華炫重生泡沫潔面霜 200ml ．天氣丹 光耀煥活緊顏滋養液 25ml ．天氣丹 光耀煥活緊顏滋養乳 25ml ．天氣丹 光耀煥活緊顏滋養霜 10ml ．秘貼 煥能修護面膜 2片 【31/10 崇光銅鑼灣店限定精選】

SOGO Thankful Week 2025｜THE WHOO​​​​​​​ 天氣丹 華炫重生泡沫潔面霜套裝 $470 (價值$1,403)

SOGO Thankful Week 2025 ｜ LANEIGE 水庫補濕微質酸精華套裝 $350 ( 價值 $700) 買一送一優惠，水庫補濕微質酸精華 即時提升肌膚水分，對抗乾燥脫皮、粗大毛孔等問題，令肌膚回復水潤彈滑，深得用家好評。 ．水庫補濕微質酸精華 50ml ．水庫補濕微質酸精華 25ml (2件)

SOGO Thankful Week 2025｜LANEIGE水庫補濕微質酸精華套裝 $350 (價值$700)

SOGO Thankful Week 2025 ｜ Tory Burch Essence of Dreams 淡香精套裝 $1,110 ( 價值 $2,050) ．Electric Sky 淡香精90ml ．Cosmic Wood 淡香精 50ml ．香氛體驗套裝

SOGO Thankful Week 2025｜Tory Burch Essence of Dreams 淡香精套裝 $1,110 (價值$2,050)

SOGO Thankful Week 2025 ｜ ISSEY MIYAKE Parfums A drop d'Issey Fraîche 淡香精套裝 $740 ( 價值 $1,470) ．A drop d'Issey Fraîche 淡香精 90ml ．香氛便攜裝 10ml ．身體潤手霜50ml ．限量版精美水樽

SOGO Thankful Week 2025｜ISSEY MIYAKE Parfums A drop d'Issey Fraîche淡香精套裝 $740 (價值$1,470)

SOGO Thankful Week 2025 ｜ narciso rodriguez Parfums 花香麝香香氛套裝 $1,260 ( 價值 $2,710) ．for her 淡香精100ml ．all of me 淡香精 50ml ．身體潤膚乳 50ml ．香氛蠟燭 40g ．精美化妝包

SOGO Thankful Week 2025｜narciso rodriguez Parfums 花香麝香香氛套裝 $1,260 (價值$2,710)

SOGO Thankful Week 2025 ｜ Furla 皮革手袋及卡片套