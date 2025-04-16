SOGO Thankful Week 2025｜崇光感謝祭3大優惠攻略 化妝品/護膚品/香水/手袋抵買推介【內附$120優惠碼】(持續更新)

SOGO Thankful Week 2025｜崇光實體店感謝祭即將開始，今年繼續分成eStore網店、銅鑼灣店門市，並首度在啟德舉行，除了護膚品及化妝品，更有手袋、家電、家品及行李箱等。今次為大家介紹SOGO Thankful Week抵買優惠攻略，並持續更新一系列美妝套裝及手袋減價資訊！SOGO更由即日至4月24日，推出eStore網店即時折扣優惠，最多可減$120！

SOGO Thankful Week，將於4月11日至24日在SOGO網店舉行獨家預購，預購期間，凡於崇光網店單一購物滿淨值 $1,800，憑優惠碼「TW60」即享 $60 折扣優惠；單一購物滿淨值 $3,200，憑優惠碼「TW120」即享 $120 折扣優惠。要留意的是，每張訂單僅可使用1個優惠碼。

SOGO Thankful Week 2025 優惠攻略 2 ｜加入 SOGO Rewards 會員儲積分換禮券

SOGO Rewards會員凡於凡於崇光銅鑼灣店或崇光網店購物，會員每消費HK$1可賺取1積分，用來兌換崇光電子購物禮券、POINTASTIC獎賞及其他獨家禮遇。

SOGO Thankful Week 2025 優惠攻略 3 ｜中銀信用卡額外 5% 現金回贈

適逢4月起為年度崇光感謝祭活動，中銀崇光Visa卡與崇光聯手推出一系列簽賬推廣活動：

．「崇光百貨購物賞 額外5%現金回贈」簽賬活動(推廣期：即日至2025年6月30日)，於崇光銅鑼灣店、啟德店及或網店購物滿$5,000，享5%現金回贈，最高可享$400現金回贈。

．疊加全年高達10%現金回贈(https://www.sogo.com.hk/tc/happenings/boc-sogo-visa-card-(1))，可享高達15%現金回贈，總登記名額為16,000名。