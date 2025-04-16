SOGO Thankful Week 2025｜崇光感謝祭3大優惠攻略 化妝品/護膚品/香水/手袋抵買推介【內附$120優惠碼】(持續更新)

SOGO Thankful Week 2025｜崇光實體店感謝祭即將開始，今年繼續分成eStore網店、銅鑼灣店門市，並首度在啟德舉行，除了護膚品及化妝品，更有手袋、家電、家品及行李箱等。今次為大家介紹SOGO Thankful Week抵買優惠攻略，並持續更新一系列美妝套裝及手袋減價資訊！SOGO更由即日至4月24日，推出eStore網店即時折扣優惠，最多可減$120！
SOGO Thankful Week 2025 崇光感謝祭詳情
活動日期：2025年4月11日至5月25日
網店獨家預購：2025年4月11日至4月24日 (SOGO網店)
第一階段Part One：2025年4月25日至5月11日
第二階段Part Two：2025年5月12日至5月25日
SOGO Thankful Week 2025優惠攻略1｜網店預購優惠碼
SOGO Thankful Week，將於4月11日至24日在SOGO網店舉行獨家預購，預購期間，凡於崇光網店單一購物滿淨值 $1,800，憑優惠碼「TW60」即享 $60 折扣優惠；單一購物滿淨值 $3,200，憑優惠碼「TW120」即享 $120 折扣優惠。要留意的是，每張訂單僅可使用1個優惠碼。
滿$1,800享$60 折扣優惠：優惠碼「TW60」
滿$3,200享 $120 折扣優惠：優惠碼「TW120」
SOGO Thankful Week 2025優惠攻略2｜加入SOGO Rewards會員儲積分換禮券
SOGO Rewards會員凡於凡於崇光銅鑼灣店或崇光網店購物，會員每消費HK$1可賺取1積分，用來兌換崇光電子購物禮券、POINTASTIC獎賞及其他獨家禮遇。
SOGO Thankful Week 2025優惠攻略3｜中銀信用卡額外5%現金回贈
適逢4月起為年度崇光感謝祭活動，中銀崇光Visa卡與崇光聯手推出一系列簽賬推廣活動：
．「崇光百貨購物賞 額外5%現金回贈」簽賬活動(推廣期：即日至2025年6月30日)，於崇光銅鑼灣店、啟德店及或網店購物滿$5,000，享5%現金回贈，最高可享$400現金回贈。
．疊加全年高達10%現金回贈(https://www.sogo.com.hk/tc/happenings/boc-sogo-visa-card-(1))，可享高達15%現金回贈，總登記名額為16,000名。
SOGO Thankful Week 2025美妝優惠｜Clé de Peau Beauté THE SERUM SET 煥活細胞精華套裝 $2,700 (價值$4,195)
新升級THE SERUM煥活細胞精華以全球首發細胞蛋白科研，注入Radiant Lily 鑽光百合精華，首步根源抗老激活肌底幹細胞更生，時刻阻截外來壓力，瞬間柔嫩光澤，回復鑽光年輕透彈。
．THE SERUM 煥活細胞精華 75ml
．鉑鑽柔膚潔顏泡沫 20ml
．鉑鑽凝柔膚水 30ml x2
．鉑鑽日間防曬活膚乳液 SPF25 PA+++ 12ml x2
．鉑鑽夜間修護乳液 12ml
．LA CRÈME 臻致再生高效乳霜 2ml x2
．眼部修護霜 Supreme 高效煥活眼霜 2ml
．Cotton 化粧棉 14片 x2
【銅鑼灣店限定】
SOGO Thankful Week 2025美妝優惠｜Kiehl’s 皇牌金盞花爽膚水忠粉套裝 $1,200 (價值$3,010)
買1,000ml 送1,175ml
．金盞花植物精華爽膚水 (500ml) x 2
．金盞花植物精華爽膚水 (75ml) x 5
．金盞花植物精華爽膚水 (40ml) x 20
【銅鑼灣店 5月3日限定】
SOGO Thankful Week 2025美妝優惠｜Grown Alchemist 全效防禦護理套裝 $684 (價值$965)
．肌底防禦啞緻隔離霜 50ml
．肌底防禦啞緻隔離霜 50ml
．水潤修護潤唇膏 12ml
．修復護手霜 20ml
【啟德店 5月13日限定】
SOGO Thankful Week 2025美妝優惠｜THE WHOO 拱辰享 輕透清凉防曬乳套裝 $340 (價值$817)
．拱辰享 輕透清凉防曬乳(SPF50+/PA++++) 50ml & 13ml
．拱辰享 水凝舒養膚水 20ml
．拱辰享 水凝舒養膚乳 20ml
．拱辰享水凝舒養膚霜 4ml
．秘貼 循環面膜2片
【啟德店 5月1日限定】
SOGO Thankful Week 2025美妝優惠｜Sisley 瞬間保濕面膜套裝 $2,000 (價值$ 4,000)
．瞬間保濕面膜 60ml x 2
．瞬間保濕面膜 10ml x 12
SOGO Thankful Week 2025美妝優惠｜L’Occitane 皇牌潤手霜套裝$298 (價值$532)
．乳木果潤手霜 30ML
．櫻花潤手霜 30ML
．桂花潤手霜 30ML
．橙花&蘭花潤手霜30ML
．玫瑰潤手霜 10ML
．乳木果潤手霜 10ML
．精美化妝袋
SOGO Thankful Week 2025美妝優惠｜belif 斗蓬草炸彈潔面卸妝啫喱套裝 $260 (價值$502)
．斗蓬草炸彈潔面卸妝啫喱 160ml
附贈
．紫芹26hr潤澤炸彈柔膚水 20ml
．匈牙利女王保濕水精華 10ml
．匈牙利女王保濕鎖水精華 10ml
．斗篷草注水啫喱炸彈霜 10ml
．紫芹48hr潤澤炸彈霜 10ml
【銅鑼灣店 5月1日限定】
SOGO Thankful Week 2025美妝優惠｜LAURA MERCIER No.1皇牌定妝蜜粉套裝 $380 (價值$570)
．柔光透明蜜粉 (貨裝)
．迷你純淨無瑕柔霧粉底液 - 指定色號
．迷你幻魅眼影筆 - 指定色號
【銅鑼灣店 4月25日限定】
SOGO Thankful Week 2025美妝優惠｜SUQQU 晶采艷澤粉底液限定組 $680 (價值$1,090)
【啟德店 4月25日限定】