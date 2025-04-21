SOGO Thankful Week 2025｜崇光40周年感謝祭 啟德店逾3,000件貨品低至1折/$1「日日瘋狂價」

兩店及SOGO eStore聯同旗下近千個國際知名品牌，分階段推出涵蓋美妝護膚、時尚服飾、人氣家電、家品廚具及Freshmart美食的精彩獎賞。SOGO eStore已率先展開獨家預購，SOGO Rewards會員可尊享感謝祭美妝VIP預購日、會員專屬購物優惠、豐富積分獎賞以及以優惠POINTASTIC積分換領各種禮遇。此外，崇光更特別推出「中銀崇光Visa卡」及內地支付寶用戶尊屬優惠。

啟德店於「崇光感謝祭」期間，每日推出限量「日日瘋狂價」貨品，並每日呈獻限量$1精選貨品，以及其他低至1折優惠，以超抵價入手精選人氣產品，包括國際精品、鞋履、嬰幼兒產品、家品電器及食品。人氣品牌包括FURLA、Michael Kors、Dyson、Cole Hann等熱賣貨品都有心動價；日常用品及食品如獅王、UCC、讚岐本舖、寶礦力的優質產品同樣以至抵價發售。

4月25日至5月25日活動期間，啟德店更首次推出呈獻「美食感謝祭」，嚴選多款優質食品、美酒及生活用品，以低至半價的驚喜價格發售。此外，The Twins 雙子匯多間餐飲商戶更推出低至5折優惠，包括Tower I 1/F SOGO CAFÉ 凡惠顧Day & Night餐牌主食7折優惠、12/F Washabu及Sunakku Mama憑任何消費均可以5折優惠購買清酒一支、15/F 囍雲軒京式片皮鴨（一食）由$368減至$188，以及Tower II G/F Yonna Yonna Gelato日本手工雪糕6張套票優惠由$288減至$220等。

崇光啟德店「 JetSO Friday 」突擊活動

崇光感謝祭期間，啟德店更有「JetSO Friday」突擊活動，務求將Happy Friday的歡樂氣氛推向高峰。活動期間，顧客只要在指定日期及時間成功找到穿梭不同樓層的崇光吉祥物「崇崇」或「崇崇妹」，便有機會與他們大玩互動游戲，贏取價值高達$500的優惠券，同時更可與招牌吉祥物拍照留念。

參加者只需上載一張與崇光吉祥物 – 崇崇SOSO或崇崇妹Little SO合照上傳到個人社交平台及標籤2位朋友，以及追蹤SOGO @sogohongkong 及The Twins @thetwinshongkong 社交平台，即可參與JetSO Friday飛鏢遊戲，有機會獲得$500電子現金券。

日期：4月25日、5月2、9、16、23日（周五）

時間：4:30pm至8:30pm

地點：崇光啟德店（於不同樓層）