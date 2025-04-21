SOGO Thankful Week 2025｜崇光40周年感謝祭 啟德店逾3,000件貨品低至1折/$1「日日瘋狂價」

為慶祝崇光40周年，啟德店與銅鑼灣店同步舉行「崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks」，感謝祭將由4月25日至5月25日分兩階段陸續推出，其中啟德新店更加碼推出低至1折/$1「日日瘋狂價」、「美食感謝祭」、「JetSO Friday」、「免費泊車禮遇」、Cute爆「巨大化招福貓」大型打卡裝置，以及聯乘英皇娛樂呈獻「0 e:ffect Busking」首次移師啟德。
兩店及SOGO eStore聯同旗下近千個國際知名品牌，分階段推出涵蓋美妝護膚、時尚服飾、人氣家電、家品廚具及Freshmart美食的精彩獎賞。SOGO eStore已率先展開獨家預購，SOGO Rewards會員可尊享感謝祭美妝VIP預購日、會員專屬購物優惠、豐富積分獎賞以及以優惠POINTASTIC積分換領各種禮遇。此外，崇光更特別推出「中銀崇光Visa卡」及內地支付寶用戶尊屬優惠。
「崇光感謝祭」詳情如下：
．4月25日至5月25日：崇光40周年低至1折/$1日日瘋狂價、美食感謝祭、JetSO Friday、0 e:ffect Busking等活動
．4月11日至4月24日：SOGO eStore獨家預購指定貨品
．4月18日至4月24日：崇光銅鑼灣店及啟德店 崇光感謝祭美妝 VIP 預購日
．4月25日至5月11日：崇光感謝祭 Part 1 - 銅鑼灣店、啟德店及SOGO eStore
．5月12日至5月25日：崇光感謝祭 Part 2 - 銅鑼灣店、啟德店及SOGO eStore
多款產品低至1折/$1日日瘋狂價
啟德店於「崇光感謝祭」期間，每日推出限量「日日瘋狂價」貨品，並每日呈獻限量$1精選貨品，以及其他低至1折優惠，以超抵價入手精選人氣產品，包括國際精品、鞋履、嬰幼兒產品、家品電器及食品。人氣品牌包括FURLA、Michael Kors、Dyson、Cole Hann等熱賣貨品都有心動價；日常用品及食品如獅王、UCC、讚岐本舖、寶礦力的優質產品同樣以至抵價發售。
啟德店首推美食感謝祭 環球美饌低至半價
4月25日至5月25日活動期間，啟德店更首次推出呈獻「美食感謝祭」，嚴選多款優質食品、美酒及生活用品，以低至半價的驚喜價格發售。此外，The Twins 雙子匯多間餐飲商戶更推出低至5折優惠，包括Tower I 1/F SOGO CAFÉ 凡惠顧Day & Night餐牌主食7折優惠、12/F Washabu及Sunakku Mama憑任何消費均可以5折優惠購買清酒一支、15/F 囍雲軒京式片皮鴨（一食）由$368減至$188，以及Tower II G/F Yonna Yonna Gelato日本手工雪糕6張套票優惠由$288減至$220等。
崇光啟德店「JetSO Friday」突擊活動
崇光感謝祭期間，啟德店更有「JetSO Friday」突擊活動，務求將Happy Friday的歡樂氣氛推向高峰。活動期間，顧客只要在指定日期及時間成功找到穿梭不同樓層的崇光吉祥物「崇崇」或「崇崇妹」，便有機會與他們大玩互動游戲，贏取價值高達$500的優惠券，同時更可與招牌吉祥物拍照留念。
參加者只需上載一張與崇光吉祥物 – 崇崇SOSO或崇崇妹Little SO合照上傳到個人社交平台及標籤2位朋友，以及追蹤SOGO @sogohongkong 及The Twins @thetwinshongkong 社交平台，即可參與JetSO Friday飛鏢遊戲，有機會獲得$500電子現金券。
日期：4月25日、5月2、9、16、23日（周五）
時間：4:30pm至8:30pm
地點：崇光啟德店（於不同樓層）