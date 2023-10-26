SOGO Thankful Weeks 2023｜崇光感謝祭開鑼 $120優惠碼/送$100現金券/3X積分/額外優惠【內附折扣傳單】

SOGO Thankful Weeks 2023｜崇光百貨將於明日(10月27日)至11月26日期間，推出「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」。聯同500個商戶於崇光銅鑼灣店及SOGO eStore，分兩階段送上多項年度最強購物優惠，更同時推出SOGO 「敢謝要廣傳！」活動，除了網店的$120優惠碼，更大送$100現金券，滙豐信用卡持卡人更可享額外6%「獎賞錢」，最多可獲享額外$700「獎賞錢」。

SOGO Thankful Weeks 2023 ｜ SOGO 「敢謝要廣傳！」活動

為支持各位向身邊人勇敢地說感謝，崇光將於感謝祭期間推出SOGO「敢謝要廣傳！」活動，到活動網頁 http://thankfulweeks2023.com/ 透過簡單步驟製作「敢」謝訊息，分享至個人Facebook或Instagram向「敢」謝對象勇敢道謝，並標註#敢謝最高及@sogohongkong，憑指定消費可享高達3X積分：合資格消費滿$3,000，可獲基本積分及2倍額外積分。每個會員號碼最多可享6,000額外積分。會員須於消費前先到崇光銅鑼灣店11/F SOGO CLUB會所禮賓處POINTASTIC櫃檯登記，即可享有此優惠。

SOGO Thankful Weeks 2023 ｜ SOGO eStore 線上獨家預購指定貨品

由即日起至10月26日期間，凡於崇光網上商店單一購物滿淨值$1,800，輸入「TW60」可享$60折扣；單一購物滿淨值$3,200，輸入「TW120」可享$120折扣。