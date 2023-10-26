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生活
2023-10-26 17:15:00

SOGO Thankful Weeks 2023｜崇光感謝祭開鑼 $120優惠碼/送$100現金券/3X積分/額外優惠【內附折扣傳單】

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SOGO Thankful Weeks 2023｜崇光感謝祭開鑼 $120優惠碼/送$100現金券/3X積分/額外優惠【內附折扣傳單】

SOGO Thankful Weeks 2023｜崇光感謝祭開鑼 $120優惠碼/送$100現金券/3X積分/額外優惠【內附折扣傳單】

SOGO Thankful Weeks 2023｜崇光百貨將於明日(1027)1126日期間，推出「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」。聯同500個商戶於崇光銅鑼灣店及SOGO eStore，分兩階段送上多項年度最強購物優惠，更同時推出SOGO 「敢謝要廣傳！」活動，除了網店的$120優惠碼，更大送$100現金券，滙豐信用卡持卡人更可享額外6%「獎賞錢」，最多可獲享額外$700「獎賞錢」。

「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」詳情如下：

．即日至1026日：SOGO eStore線上獨家預購指定貨品

1027日至1112日：崇光感謝祭Part 1 銅鑼灣店及SOGO eStore

1113日至26日：崇光感謝祭 Part 2 銅鑼灣店及SOGO eStore

 

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SOGO Thankful Weeks 2023SOGO「敢謝要廣傳！」活動

為支持各位向身邊人勇敢地說感謝，崇光將於感謝祭期間推出SOGO「敢謝要廣傳！」活動，到活動網頁 http://thankfulweeks2023.com/ 透過簡單步驟製作「敢」謝訊息，分享至個人FacebookInstagram向「敢」謝對象勇敢道謝，並標註#敢謝最高及@sogohongkong，憑指定消費可享高達3X積分：合資格消費滿$3,000，可獲基本積分及2倍額外積分。每個會員號碼最多可享6,000額外積分。會員須於消費前先到崇光銅鑼灣店11/F SOGO CLUB會所禮賓處POINTASTIC櫃檯登記，即可享有此優惠。

SOGO Thankful Weeks 2023SOGO eStore 線上獨家預購指定貨品

由即日起至1026日期間，凡於崇光網上商店單一購物滿淨值$1,800，輸入「TW60」可享$60折扣；單一購物滿淨值$3,200，輸入「TW120」可享$120折扣。

SOGO Thankful Weeks 2023折扣傳單：

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SOGO Thankful Weeks 2023｜崇光感謝祭額外「期間限定」優惠

「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」進行期間，顧客可於崇光店內不同樓層及專櫃換領額外優惠或換購特選貨品，詳情如下：

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SOGO Thankful Weeks 2023｜滙豐信用卡獨家優惠

於即日起至202412日期間，滙豐信用卡持卡人凡成功登記更可享尊屬優惠，於崇光銅鑼灣店或SOGO eStore累積合資格簽賬淨值滿港幣3,000元或以上（單一簽賬淨值滿港幣500元），可享額外6%「獎賞錢」，最多可獲享額外$700「獎賞錢」。

SOGO Thankful Weeks 2023SOGO Rewards會員購物優惠

SOGO Rewards會員凡於凡於崇光銅鑼灣店或崇光網店購物，會員每消費HK$1可賺取1積分，更可以低至3折積分加指定金額(如適用)即時換購限量貨品，包括多款人氣家電、廚具及寢具貨品，將陸續於SOGO Rewards手機應用程式上架，詳情如下：

SOGO Thankful Weeks 2023｜SOGO Rewards會員購物優惠 SOGO Thankful Weeks 2023｜SOGO Rewards會員購物優惠
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