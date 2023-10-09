SOGO X日本現代藝術家Jun Oson「Choice for the Future」 迷你小盆栽換購/智選購物賞/購物積分賞

為推動全新的共融生活模式，並鼓勵大眾遵從循環再用的原則，香港崇光聯同日本崇光、西武百貨及日本著名Pop Art藝術家Jun Oson 攜手合作，即日起至 10月26日期間隆重展開「Choice for the Future」聯乘推廣活動，利用Jun Oson 獨特漫畫風格作為主題視覺，將可持續發展的理念融入日常生活。同時，崇光為配合是次推廣，亦特別為SOGO Rewards會員提供一系列限定優惠活動，包括「迷你小盆栽換購」、「智選購物賞」及「購物積分賞」，部分金額將撥作慈善用途，讓您在享受購物之餘，亦能身體力行，支持活出更「Green」的零碳生活態度和理念。
將可持續發展和環保生活理念傳達大眾
日本人氣現代藝術家Jun Oson 的作品深受Pop-Art影響，以獨特風格及豐富元素而聞名，當中「花生形臉」卡通角色圓潤的線條，加上大膽鮮豔的用色及充滿趣味的畫風，吸引無數大人及小朋友的喜愛。他的作品更廣泛地應用在不同領域，包括插畫、動畫、印刷和產品設計等，近年更備受多個國際頂級品牌重視並力邀合作。
Jun Oson更積極推廣「多元文化社會」，因此畫作中經常以日常生活的場景展示不同膚色的人物角色，以及怪獸、機械人和骷髏人等各種各樣的奇幻角色。這次與香港崇光、日本崇光及西武百貨合作「Choice for the Future」活動，正好展示他獨特的藝術視野和與眾不同的藝術元素，不但為活動增添了豐富性和特色，更希望透過藝術的力量，將可持續發展和環保生活理念傳達予大眾，鼓勵他們在日常生活中做出明智、綠色的選擇。
引導大眾改變生活習慣 為保護環境作出貢獻
人類與大自然息息相關，學會與大自然共存變得愈來愈重要，崇光希望藉著「Choice for the Future」推廣可持續發展的概念，激發公眾對環保的興趣和行動，實踐可持續的日常生活模式，展示更「Green」的低碳生活態度。
崇光百貨(SOGO)一直以履行社會責任及實現可持續發展為己任，關心顧客及大自然的健康，持續在店内增加低碳飲食、超級食品及素食的選擇，並向顧客推廣「Eat Smart Eat Fresh」的理念，崇光百貨亦精選一系列環保服飾， 讓您於今個秋冬與親友郊遊時響應可持續發展理念，引導大眾改變生活習慣，為保護環境和關愛社群作出貢獻，為地球盡一份心力。
SOGO Rewards會員尊享優惠
迷你小盆栽換購
SOGO Rewards會員凡於活動期間於崇光店內單一購物滿淨值$800，即可以$10換購迷你小盆栽及可重用手提套1份。
智選購物賞
於推廣期內，凡於崇光店內累積購物金額最高之10名SOGO Rewards會員，每名可獲指定日期的香港海洋公園標準入場門票、香港海洋生物救護及教育中心導賞團及幕後之旅活動門票2張。
購物積分賞
於即日起至26/10/2023期間，SOGO Rewards會員凡於崇光店內購買以下品牌指定貨品可尊享2X積分。指定貨品品牌專櫃詳情如下：
3/F：Kipling、Save The Duck、Guess
4/F：Eikowada、Nike、Teva
6/F：Cole Haan、ECCO、Melissa
7/F：10mois、Momonittu、Tommy Hilfiger Kids
10/F：BOSCH、Fissler、OOObject、PHILIPS、Thermos
13/F：Panasonic
*尚有更多參與品牌，詳情請參閲活動網頁。
*合資格消費金額可獲基本積分及1倍額外積分。每個會員號碼最多可享 10,000額外積分。額外積分將於30/11/2023或之前自動存入合資格的SOGO Rewards會員帳號。更多有關，請密切留意有關更新