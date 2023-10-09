SOGO X日本現代藝術家Jun Oson「Choice for the Future」 迷你小盆栽換購/智選購物賞/購物積分賞

為推動全新的共融生活模式，並鼓勵大眾遵從循環再用的原則，香港崇光聯同日本崇光、西武百貨及日本著名Pop Art藝術家Jun Oson 攜手合作，即日起至 10月26日期間隆重展開「Choice for the Future」聯乘推廣活動，利用Jun Oson 獨特漫畫風格作為主題視覺，將可持續發展的理念融入日常生活。同時，崇光為配合是次推廣，亦特別為SOGO Rewards會員提供一系列限定優惠活動，包括「迷你小盆栽換購」、「智選購物賞」及「購物積分賞」，部分金額將撥作慈善用途，讓您在享受購物之餘，亦能身體力行，支持活出更「Green」的零碳生活態度和理念。

將可持續發展和環保生活理念傳達大眾

日本人氣現代藝術家Jun Oson 的作品深受Pop-Art影響，以獨特風格及豐富元素而聞名，當中「花生形臉」卡通角色圓潤的線條，加上大膽鮮豔的用色及充滿趣味的畫風，吸引無數大人及小朋友的喜愛。他的作品更廣泛地應用在不同領域，包括插畫、動畫、印刷和產品設計等，近年更備受多個國際頂級品牌重視並力邀合作。

Jun Oson更積極推廣「多元文化社會」，因此畫作中經常以日常生活的場景展示不同膚色的人物角色，以及怪獸、機械人和骷髏人等各種各樣的奇幻角色。這次與香港崇光、日本崇光及西武百貨合作「Choice for the Future」活動，正好展示他獨特的藝術視野和與眾不同的藝術元素，不但為活動增添了豐富性和特色，更希望透過藝術的力量，將可持續發展和環保生活理念傳達予大眾，鼓勵他們在日常生活中做出明智、綠色的選擇。