Sony旗下Green Music 首辦香港區「SME Green Idols偶像女生公開遴選」提供跳舞唱歌訓練 打造第一女團

隨著女子偶像團體在全球音樂市場中越來越受到重視。特別是在韓國和日本，女子偶像團體已經成為一種文化現象，吸引了大量粉絲和媒體的關注。例如在日本的Sony Music 與韓國JYP娛樂已聯手創立日本人氣女團NiziU，其關注及受歡迎程度有目共睹。
Sony Music Entertainment HK旗下Green Music正式啟動「SME Green Idols偶像女生公開遴選」活動，由Kingdom C Production Ltd.負責執行製作，致力打造2025年香港最強女團。選秀活動即日起開放報名，徵選年齡介於15至25歲的女生，可以個人或團體形式參加。主辦方歡迎具備歌唱、舞蹈才能，或擁有不同專長背景的參賽者，期望組建一支多元化的偶像團體。
此次選秀的特色在於結合社群媒體互動。入圍者需經營個人社交平台帳戶，通過網民互動及按讚數決定去留，藉此建立早期粉絲基礎。大會也開放粉絲推薦制度，具慧眼的推薦人更有機會參與女團幕後工作。入選者將獲得免費的專業培訓，包括音樂、舞蹈及表演等全方位課程。最終通過遴選的成員將以Sony Music HK(Green Music)合約歌手身份正式出道，並展開校園巡演活動，目前已獲得十間中學支持。
遴選結果3月底揭曉 提供3個月造星訓練
主辦方表示，此次選秀不僅是發掘新星，更期望為本地樂壇注入新活力，開創香港流行音樂新紀元。遴選結果將於今年3月底公佈。
偶像女生總策劃兼Green Music主腦Bert Liu表示，「SME Grenn Idol偶像女生」以港版「AKB48」為目標，發掘真正有潛能的女生。從3個月的訓練中，他以及一眾專業團隊甚至網友亦都可以看到每位參加者的潛能：「我哋睇長遠，即使佢而家做得未夠好，係唔係等於佢第時唔可以做明日之星？以我印象中，香港係冇唱片公司做過公開遴選，其實日本、韓國都有做，唔係一件咩新奇事，但係我哋好想將呢個形式帶嚟香港。」
「SME Green Idols偶像女生公開遴選」詳情：
報名資格：年齡界乎15至25歲的女生，國籍不限
報名形式：個人或女生團體(團員人數不限)
公開招募日期：(報名)即日起至明年1月11日；(推薦) 即日起至明年1月7日
遴選方式：公開課堂、歌唱遴選、跳舞遴選、面試對答、媒體活動、內部考核、粉絲動員
最終合格取錄者可簽約成為Sony Music Entertainment HK Ltd.(Green Music)合約歌手正式出道，並接受參與所提供的專業培訓。