Sony旗下Green Music 首辦香港區「SME Green Idols偶像女生公開遴選」提供跳舞唱歌訓練 打造第一女團

隨著女子偶像團體在全球音樂市場中越來越受到重視。特別是在韓國和日本，女子偶像團體已經成為一種文化現象，吸引了大量粉絲和媒體的關注。例如在日本的Sony Music 與韓國JYP娛樂已聯手創立日本人氣女團NiziU，其關注及受歡迎程度有目共睹。

Sony Music Entertainment HK旗下Green Music正式啟動「SME Green Idols偶像女生公開遴選」活動，由Kingdom C Production Ltd.負責執行製作，致力打造2025年香港最強女團。選秀活動即日起開放報名，徵選年齡介於15至25歲的女生，可以個人或團體形式參加。主辦方歡迎具備歌唱、舞蹈才能，或擁有不同專長背景的參賽者，期望組建一支多元化的偶像團體。