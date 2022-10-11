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生活
2022-10-11 22:11:30

Sooper Yoo大型室內遊樂場 8大遊戲區域訓練體力智力

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家長帶小朋友去室內遊樂場玩，除了講究遊樂場所的設施能否給予嶄新的遊戲體驗，更希望他們可以在遊戲過程中放電及學習，這些Sooper Yoo都可以滿足到你。

遊戲、學習同時訓練身體

位於香港堅尼地城西寶城的Sooper Yoo佔地超過10,000呎，是結合互動技術、體能訓練的遊戲場所。小朋友可同時學習及訓練身體，藉此提升智力及體能，亦為家庭提供一個有趣的娛樂場所，增進家庭關係與樂趣。

YooZoo Racer

孩子可以於起點線與挑選好的一種動物進行賽跑比賽。而每種動物的速度都不一樣，小朋友可以嘗試與不同動物賽跑，看看跑贏哪種動物。賽跑遊戲中最快是獵豹，在這段賽道中，牠用2.2秒便能跑完。賽後孩子可以重看比賽過程，從而知道動物或者是自己跑得較快。

小朋友正與鴕鳥賽跑。

小朋友正與鴕鳥賽跑。

Formula Yoo Sooper Loop

小朋友坐上自行車後，工作人員便會開始遊戲，倒數後他們便可以開始踩單車，而每架單車會以顏色對應賽場上的賽車，踩得愈快，賽車便會跑得愈快。為了令遊戲更吸引，賽場是以1:32模擬F1賽道，連觀眾席亦會模仿出來，園境、模型公仔等，都是由人手上色。單車更特別遷就孩子的高度，讓他們一坐下便可以俯瞰整個賽場及比賽過程。

孩子正盡全力踩單車，讓對應的賽車在賽場上飛馳。

孩子正盡全力踩單車，讓對應的賽車在賽場上飛馳。

Sooper Yoo Scramble Course

在大型迷網陣內有很多類型的障礙物，當中有射出海綿球的氣壓槍、平衡梯、繩索、爬洞、遊樂場滑梯、鞦韆等，考驗小朋友敏捷、速度、平衡力等。

小朋友享受發射氣壓槍的槍戰。

小朋友享受發射氣壓槍的槍戰。

Sooper Kix

這個是有關足球的遊戲，但又不單單踢足球這麼簡單，特設九宮格、過三關及躲避障礙物三種遊戲模式，當小朋友將足球踢到牆上的準確位置，便可以得分。這算是一個體感遊戲，訓練孩子身心協調能力。

這個小型室內足球場，有九宮格、過三關及躲避障礙物三種模式。

小型室內足球場，有九宮格、過三關及躲避障礙物三種模式。

Digi-Decks

在這張觸摸式的電子書桌中，有8款數碼化的智力遊戲，例如關於英文字母、顏色、記憶力等，能培養小朋友的反應、幾秒鐘內分析和控制自己身體協調，以及多動腦筋。這遊戲最多可讓6名孩子一同遊玩，因為競爭激烈，令他們更加投入。

觸摸模式書桌將8款智力遊戲數碼化，讓小朋友遊戲時動動腦筋。

觸摸模式書桌將8款智力遊戲數碼化，讓小朋友遊戲時動動腦筋。

Sooper Slap

考慮到小朋友的年齡層及高度都不一樣，在遊戲開始之前孩子要先試最高可以觸碰到哪個位置，如能碰到最高的瓷磚，那麼整個版面的瓷磚都會發光；若他們的高度只能夠碰到第三行，那發光的瓷磚只會在第三行下的區域出現。同時可讓4名孩子一同鬥快發現，並拍打亮著燈的瓷磚。

遊戲考驗孩子反應，要眼明手快才能贏得比賽。

遊戲考驗孩子反應，要眼明手快才能贏得比賽。

VR Cave

毋須戴上VR眼鏡，便可進入虛擬世界，玩不同的VR遊戲。系統更會不時轉換。

小朋友毋須戴上VR眼鏡或受到束縛，便能進入虛擬世界，玩VR遊戲。

小朋友毋須戴上VR眼鏡或受到束縛，便能進入虛擬世界，玩VR遊戲。

Now Virtual Studio

可提前預約Party room舉行生日派對，更可另費在旁邊的虛擬演播室中小主播，在綠幕前主持電視節目。家長還可以錄製孩子的「小主播」視頻，記錄珍貴而神奇的時刻！

Now Virtual Studio

可提前預約Party room舉行生日派對，更可另費在旁邊的虛擬演播室中小主播，在綠幕前主持電視節目。家長還可以錄製孩子的「小主播」視頻，記錄珍貴而神奇的時刻！

成為「小主播」，相信是個很不一樣的體驗！

成為「小主播」，相信是個很不一樣的體驗！

Sooper Yoo

地址：香港堅尼地城西寶城一樓

Sooper Yoo除了有超多遊戲設施可以遊玩，還有Café及雪糕可以享用。

Sooper Yoo除了有超多遊戲設施可以遊玩，還有Café及雪糕可以享用。

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