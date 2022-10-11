Sooper Yoo大型室內遊樂場 8大遊戲區域訓練體力智力

家長帶小朋友去室內遊樂場玩，除了講究遊樂場所的設施能否給予嶄新的遊戲體驗，更希望他們可以在遊戲過程中放電及學習，這些Sooper Yoo都可以滿足到你。

遊戲、學習同時訓練身體

位於香港堅尼地城西寶城的Sooper Yoo佔地超過10,000呎，是結合互動技術、體能訓練的遊戲場所。小朋友可同時學習及訓練身體，藉此提升智力及體能，亦為家庭提供一個有趣的娛樂場所，增進家庭關係與樂趣。

YooZoo Racer

孩子可以於起點線與挑選好的一種動物進行賽跑比賽。而每種動物的速度都不一樣，小朋友可以嘗試與不同動物賽跑，看看跑贏哪種動物。賽跑遊戲中最快是獵豹，在這段賽道中，牠用2.2秒便能跑完。賽後孩子可以重看比賽過程，從而知道動物或者是自己跑得較快。