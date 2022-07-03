SOYJOY推出全新純素植物大豆果滋棒 鬆脆口感滿足味蕾享受

隨著素食文化的盛行，越來越多人選擇純素飲食。大塚製藥一直關顧大衆健康，首次推出全新純素 SOYJOY 100%植物大豆果滋棒，以全天然非基因改造大豆烘焗而成，帶來低升糖指數值（低 GI）、無麩質，以及 0%反式脂肪的全新鬆脆滋味，為素食人士及關注健康的您提供多一個輕盈純素選擇。全新推出 SOYJOY 100%植物大豆果 滋棒備有兩款口味，包括白朱古力夏威夷果仁味及香蕉味全植物大豆果滋棒，讓您吃得健康無負擔，零罪惡感享受滿滿清怡滋味。

兩款全新口味登場 口感更佳美味滿分

由日本大塚製藥研發的 SOYJOY 大豆果滋棒自推出而來一直大受歡迎，其低 GI（升糖指數，Glycemic Index）的大豆果滋棒有助穩定血糖，抑制胰島素分泌，使脂肪更有效運用及燃燒，降低脂肪囤積機會，更可增加飽腹感，避免進食過量，特別適合希望控制體重者和關注血糖水平人士。無論是關注健康的人士，或是繁忙都市人，都成為大家的日常必備餐間或代餐小食。