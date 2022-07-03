SOYJOY推出全新純素植物大豆果滋棒 鬆脆口感滿足味蕾享受

隨著素食文化的盛行，越來越多人選擇純素飲食。大塚製藥一直關顧大衆健康，首次推出全新純素 SOYJOY 100%植物大豆果滋棒，以全天然非基因改造大豆烘焗而成，帶來低升糖指數值（低 GI）、無麩質，以及 0%反式脂肪的全新鬆脆滋味，為素食人士及關注健康的您提供多一個輕盈純素選擇。全新推出 SOYJOY 100%植物大豆果 滋棒備有兩款口味，包括白朱古力夏威夷果仁味及香蕉味全植物大豆果滋棒，讓您吃得健康無負擔，零罪惡感享受滿滿清怡滋味。
兩款全新口味登場 口感更佳美味滿分
由日本大塚製藥研發的 SOYJOY 大豆果滋棒自推出而來一直大受歡迎，其低 GI（升糖指數，Glycemic Index）的大豆果滋棒有助穩定血糖，抑制胰島素分泌，使脂肪更有效運用及燃燒，降低脂肪囤積機會，更可增加飽腹感，避免進食過量，特別適合希望控制體重者和關注血糖水平人士。無論是關注健康的人士，或是繁忙都市人，都成為大家的日常必備餐間或代餐小食。
白朱古力夏威夷果仁味
今次全新推出的SOYJOY 100%植物大豆果滋棒，採用全植物成份製造，適合全素食者食用。充滿夏日風味的白朱古力夏威夷果仁味全植物大豆果滋棒，鬆脆口感加上夏威夷果仁碎及豆奶朱古力完美融合，再加入清新檸檬皮中和了白朱古力的甜味，令整體感覺清爽不膩，加上夏威夷果仁含豐富健康有益的單元不飽和脂肪酸，營養升級健康加倍，全面滿足您的口腹之慾的同時照顧您健康的追求，定必讓愛吃白朱古力又注重健康的您愛不釋手。
香蕉味純素大豆果滋棒
同場加映的香蕉味全植物大豆果滋棒，則加入了濃郁肉桂，其獨特的香氣在口腔流竄，令香蕉味道更加突出，兩者完美配合。再加入擁有豐富Omega-3 3的杏仁，營養滿分，香脆可口增添「脆」 味，滿滿幸福感油然而生。兩款全新純素植物大豆果滋棒定必能掀起健康「浪」潮，為香港人帶來美味有「營」的零食新體驗。全新口味於各大超市、日資超市及個別便利店有售。