stain+「重新發現雞仔嘜」 主題互動裝置+工作坊

今個夏天，老字號「雞仔嘜」打破傳統走到太平山街咖啡店stain+，打造首個「重新發現雞仔嘜」展覽館，同時以工作坊及互動裝置向大家訴說屬於香港人的品牌故事，亦以咖啡香連結社區，認識可持續發展的環保理念。
展覽館下層設置物料展示牆，詳細介紹物料的來源與特點、製作過程及冷知識等，讓觀眾零距離感受和了解雞仔嘜的製衣理念與堅持；上層的型留言版，可記下觸動心靈關於你、我、他的衣物故事，製作屬於大眾的集體回憶牆。
stain+「重新發現雞仔嘜」│買走限量聯乘產品
現場設有產品展示區列出雞仔嘜皇牌產品及跟香港設計師 Stanley, Rolland以及Lincoln聯乘打造的產品，顧客們現場購買TOTEBAG更可即場印刷自選期間限定圖案，而產品區內的雞仔嘜產品可供現場購買。
參加探索綿TEE之謎 1小時製衣工作坊 Making of Cotton Tee
為了繼續推動及關注「可持續發展」的環保概念，實行「buy less, buy better」目標，展覽期間將會舉行4場工作坊，由原材料到製成一件衣服的程序逐步講解，一件耐著又舒適的純棉衫是如何誕生，參加者可即場自製一件屬於自己的純棉衫帶回家，適合於大人及6歲或以上人士參與。名額有限，先到先得。
展覽日期：7月7至7月31日
上環太平山街2-4號太昌樓地下A號舖stain+│9557-5055│星期二至日11:00 － 19:00 （逢星期一休息）
工作坊日期：2022年7月23、24、30、31日
工作坊報名連結：https://bookwhen.com/chicks?tag=Sunday#focus=ev-st5u-20220724113000