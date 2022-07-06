熱門搜尋:
C觀點 倪匡逝世 故宮文化博物館 消費券2022 報稅 新盤 姜濤 周顯 牙科街症
返回
生活
2022-07-06 21:11:27

stain+「重新發現雞仔嘜」 主題互動裝置+工作坊

分享：
本地藝術家LeonLollipop 本地藝術家LeonLollipop 展覽館下層物料展示牆 原材料 上層的型留言版 雞仔嘜皇牌產品 太平山街咖啡店stain+

今個夏天，老字號「雞仔嘜」打破傳統走到太平山街咖啡店stain+，打造首個「重新發現雞仔嘜」展覽館，同時以工作坊及互動裝置向大家訴說屬於香港人的品牌故事，亦以咖啡香連結社區，認識可持續發展的環保理念。 

展覽館下層設置物料展示牆，詳細介紹物料的來源與特點、製作過程及冷知識等，讓觀眾零距離感受和了解雞仔嘜的製衣理念與堅持；上層的型留言版，可記下觸動心靈關於你、我、他的衣物故事，製作屬於大眾的集體回憶牆。

stain+「重新發現雞仔嘜」│買走限量聯乘產品

現場設有產品展示區列出雞仔嘜皇牌產品及跟香港設計師 Stanley, Rolland以及Lincoln聯乘打造的產品，顧客們現場購買TOTEBAG更可即場印刷自選期間限定圖案，而產品區內的雞仔嘜產品可供現場購買。

咖啡換上主題防熱紙套，hot latte更會有可愛雞仔圖案。 咖啡換上主題防熱紙套，hot latte更會有可愛雞仔圖案。 咖啡換上主題防熱紙套，hot latte更會有可愛雞仔圖案。 咖啡
工作坊

展覽期間將會舉行4場工作坊，由原材料到製成一件衣服的程序逐步講解，一件耐著又舒適的純棉衫是如何誕生，參加者可即場自製一件屬於自己的純棉衫帶回家。

參加探索綿TEE之謎 1小時製衣工作坊 Making of Cotton Tee

為了繼續推動及關注「可持續發展」的環保概念，實行「buy less, buy better」目標，展覽期間將會舉行4場工作坊，由原材料到製成一件衣服的程序逐步講解，一件耐著又舒適的純棉衫是如何誕生，參加者可即場自製一件屬於自己的純棉衫帶回家，適合於大人及6歲或以上人士參與。名額有限，先到先得。

展覽日期：7月7至7月31日
上環太平山街2-4號太昌樓地下A號舖stain+│9557-5055│星期二至日11:00 － 19:00 （逢星期一休息）

工作坊日期：2022年7月23、24、30、31日

工作坊報名連結：https://bookwhen.com/chicks?tag=Sunday#focus=ev-st5u-20220724113000 

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受