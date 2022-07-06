stain+「重新發現雞仔嘜」 主題互動裝置+工作坊

今個夏天，老字號「雞仔嘜」打破傳統走到太平山街咖啡店stain+，打造首個「重新發現雞仔嘜」展覽館，同時以工作坊及互動裝置向大家訴說屬於香港人的品牌故事，亦以咖啡香連結社區，認識可持續發展的環保理念。

展覽館下層設置物料展示牆，詳細介紹物料的來源與特點、製作過程及冷知識等，讓觀眾零距離感受和了解雞仔嘜的製衣理念與堅持；上層的型留言版，可記下觸動心靈關於你、我、他的衣物故事，製作屬於大眾的集體回憶牆。

stain+ 「重新發現雞仔嘜」│買走限量 聯乘產品

現場設有產品展示區列出雞仔嘜皇牌產品及跟香港設計師 Stanley, Rolland以及Lincoln聯乘打造的產品，顧客們現場購買TOTEBAG更可即場印刷自選期間限定圖案，而產品區內的雞仔嘜產品可供現場購買。