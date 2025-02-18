Starbucks星巴克焗蛋系列春季登場！必試限定草莓麻糬鮮奶抺茶+海鹽焦糖開心果燕麥奶系列

香港星巴克首度推出焗蛋系列，三款口味彩椒芝士焗蛋白、蕃茄羅勒焗蛋白及香草忌廉芝士焗蛋白，營養豐富又高蛋白，當早餐或下午茶就最合適不過。另外更同步推出全新春季限定飲品，有超打卡的凍草莓麻糬醇香鮮奶抺茶、蜜糖鳥結糖燕麥奶系列及海鹽焦糖開心果燕麥奶系列，今個春天絕對要一試。

春季限定飲品系列

今個春天亦有多款星巴克限定飲品推出，率先必試蜜糖鳥結糖燕麥奶特濃咖啡，將經典糖果鳥結糖重新詮釋，融合雲呢拿風味基底與細滑蒸煮燕麥奶，再注入星巴克招牌濃縮咖啡，加上鳥結糖碎及蜂蜜點綴，帶來獨特風味。

另有蜜糖鳥結糖燕麥奶咖啡星冰樂和蜜糖鳥結糖燕麥奶忌廉星冰樂，特別適合春天潮濕悶熱的天氣。星冰樂咖啡溶液與絲滑的燕麥奶完美融合，搭配經典鳥結糖醬，喚起童年回憶。兩層柔滑蓬鬆的鮮忌廉上灑滿香脆的鳥結糖碎，再淋上誘人的焦糖醬，每一口都是冰涼順滑口感，絕對是春季消暑的最佳選擇。

不能錯過凍草莓麻糬醇香鮮奶抺茶，精選香甜草莓乾配以草莓麻糬粉末，鮮奶與抹茶的完美結合，完美比例令人一試難忘。

海鹽焦糖開心果燕麥奶咖啡、海鹽焦糖開心果燕麥奶咖啡星冰樂和海鹽焦糖開心果燕麥奶忌廉星冰樂將於3月18日推出，最近大人氣的開心果燕麥奶，加入味道濃郁的海鹽焦糖及烘焙濃縮咖啡，甜鹹交織，最後灑上開心果碎令層次更豐富。