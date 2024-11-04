Starbucks星巴克聖誕限定飲品登場！45款聖誕商品 必買特色聖誕節倒數月曆

未到12月已能感受到聖誕氣氛，香港星巴克推出一系列全新飲品及經典節日限定口味特飲，包括聖誕薄荷朱古力咖啡、聖誕薄荷朱古力咖啡星冰樂等，滿載冬日甜蜜美味！另外亦有今季獨有的「Holiday Carnival」、「Holiday Carnival Golden Night」、「Holiday Charcoal Grey Glittery」以及「Glittery」商品系列，當中必買特色聖誕節倒數月曆，可以和親友一起倒數迎接佳節來臨！

Starbucks星巴克聖誕限定飲品 今年聖誕，星巴克經典節日限定口味特飲載譽歸來，包括聖誕薄荷朱古力咖啡、聖誕薄荷朱古力咖啡星冰樂®/忌廉星冰樂® 、拖肥果仁脆趣鮮奶咖啡、拖肥果仁脆趣咖啡星冰樂®/忌廉星冰樂®。聖誕薄荷朱古力咖啡絕對是冬日必飲，星巴克在經典的薄荷朱古力咖啡頂層加上鮮忌廉和紅白色糖果，令人更期待聖誕到來！

除了聖誕節日限定系列，星巴克還帶來全新飲品，包括海鹽脆餅朱古力燕麥奶咖啡、海鹽脆餅朱古力燕麥奶咖啡星冰樂®/忌廉星冰樂®。心水推介海鹽脆餅朱古力燕麥奶咖啡星冰樂®，一杯齊備香脆的海鹽脆餅與燕麥奶的堅果香氣，加上朱古力醬、鮮忌廉、紅色曲奇餅乾碎，層次豐富，鹹甜滋味！

由 11 月 1 日至 27 日期間，星巴克香港將捐贈聖誕限定飲品的 2%收益予香港兒童醫院慈善基金。善款將會支持醫院為患有嚴重複雜疾病的兒童提供優質的臨床服務，及提升他們的治療體驗。

