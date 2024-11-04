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生活
2024-11-04 13:30:26

Starbucks星巴克聖誕限定飲品登場！45款聖誕商品 必買特色聖誕節倒數月曆

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Starbucks星巴克聖誕限定飲品登場！45款聖誕商品 必買特色聖誕節倒數月曆

Starbucks星巴克聖誕限定飲品登場！45款聖誕商品 必買特色聖誕節倒數月曆

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未到12月已能感受到聖誕氣氛，香港星巴克推出一系列全新飲品及經典節日限定口味特飲，包括聖誕薄荷朱古力咖啡、聖誕薄荷朱古力咖啡星冰樂等，滿載冬日甜蜜美味！另外亦有今季獨有的「Holiday Carnival」、「Holiday Carnival Golden Night」、「Holiday Charcoal Grey Glittery」以及「Glittery」商品系列，當中必買特色聖誕節倒數月曆，可以和親友一起倒數迎接佳節來臨！

Starbucks星巴克聖誕限定飲品

今年聖誕，星巴克經典節日限定口味特飲載譽歸來，包括聖誕薄荷朱古力咖啡、聖誕薄荷朱古力咖啡星冰樂®/忌廉星冰樂® 、拖肥果仁脆趣鮮奶咖啡、拖肥果仁脆趣咖啡星冰樂®/忌廉星冰樂®。聖誕薄荷朱古力咖啡絕對是冬日必飲，星巴克在經典的薄荷朱古力咖啡頂層加上鮮忌廉和紅白色糖果，令人更期待聖誕到來！
除了聖誕節日限定系列，星巴克還帶來全新飲品，包括海鹽脆餅朱古力燕麥奶咖啡、海鹽脆餅朱古力燕麥奶咖啡星冰樂®/忌廉星冰樂®。心水推介海鹽脆餅朱古力燕麥奶咖啡星冰樂®，一杯齊備香脆的海鹽脆餅與燕麥奶的堅果香氣，加上朱古力醬、鮮忌廉、紅色曲奇餅乾碎，層次豐富，鹹甜滋味！
由 11 月 1 日至 27 日期間，星巴克香港將捐贈聖誕限定飲品的 2%收益予香港兒童醫院慈善基金。善款將會支持醫院為患有嚴重複雜疾病的兒童提供優質的臨床服務，及提升他們的治療體驗。
 

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聖誕薄荷朱古力咖啡/ 咖啡星冰樂®/ 忌廉星冰樂® 拖肥果仁脆趣鮮奶咖啡/咖啡星冰樂®/ 忌廉星冰樂®

Starbucks星巴克4大商品系列

除了一系列全新飲品及經典節日限定口味特飲，當然亦不少得深受大眾歡迎的星巴克商品，今季一次過為大家帶來4大商品系列，分別為「Holiday Carnival」、「Holiday Carnival Golden Night」、「Holiday Charcoal Grey Glittery」以及「Glittery」，設計各有特色，全部非常實用，總有一款合你心意。而星巴克聖誕節倒數月曆「Brewtiful Christmas」則會在 11 月 23 日起於部分香港及澳門星巴克分店推出，大家一於bookmark日期搶購！

星巴克聖誕節倒數月曆「Brewtiful Christmas」 「Merrier Together」現金禮券套裝 「Holiday Charcoal Grey Glittery」商品系列

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