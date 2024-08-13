Starbucks星巴克聯乘Miffy推13款精品 超萌咖啡師造型！即睇與Miffy合照方法

香港Starbucks星巴克宣布聯乘Miffy推出「Starbucks +Miffy」商品系列，13款精品將於 8 月 31 日起於網上商店進行優先購買活動，全部實用又可愛，當中除了咖啡杯、隨行杯以及 Starbucks + Miffy 手袋外，更有咖啡師造型Miffy毛公仔，可愛度爆燈！而夏日炎炎，品牌亦推出「Cold Brew Your Way」清新冷萃咖啡系列，不同組合同樣清涼消暑！

香港星巴克推「Starbucks +Miffy」系列

今次「Starbucks + Miffy」商品系列共有 13 款單品，必買具 Miffy標誌性設計的咖啡杯和隨行杯，大家在日常生活中也能隨時使用。另外亦有Starbucks + Miffy 手袋，有黑色、鼠尾草色和燕麥色三種顏色選擇，加上 Miffy 和星巴克熱飲杯造型吊飾，低調之餘又不失可愛！還有Starbucks + Miffy 咖啡師毛公仔，Miffy穿著標誌性的星巴克綠色圍裙，粉絲必搶！Starbucks RewardsTM 會員更可享尊享體驗，包括以特別設計的 Miffy 星巴克卡，以及購買任何大杯裝手調飲品時，以$58加購一個 Starbucks + Miffy 咖啡杯袋套。

如果想與 Miffy 於指定星巴克分店見面打卡，凡於 8 月 31 日及 9 月 1 日購買任何 2 件「Starbucks + Miffy」商品，顧客即有機會可與 Miffy 免費合照，名額有限，先到先得，額滿即止。