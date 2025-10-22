Starbucks話題新品 紫薯鮮奶烏龍茶配麻糬粒粒 萬聖節期間限定食木乃伊牛角包＋怪獸曲奇

下星期就是萬聖節，香港星巴克推出「Haunted Coffee House」系列，一共有10款可愛怪誕商品，全部都以萬聖節魔法為主題，齊集最可愛的萬聖節元素，例如黑貓裝萬聖節星巴克熊匙扣、在threads爆紅的女巫黑貓變色咖啡杯等，一於把握入手機會！另外還有造型可愛的萬聖節限定美食，以及秋冬必試的紫薯鮮奶烏龍茶配麻糬粒粒，同樣值得一試！

萬聖節限定 10款 Haunted Coffee House商品 今年萬聖節星巴克為你帶來「Haunted Coffee House」系列，共10款可愛怪誕的商品，由幽靈咖啡杯到黑貓星巴克熊匙扣，為你的咖啡時光添上一抹魔法，充滿節日氣氛！必搶萬聖節星巴克熊匙扣（黑貓裝），星巴克熊穿上圍裙並以全新黑貓造型登場，趣味十足，貓貓造型可愛度爆燈！而女巫黑貓變色咖啡杯一樣要入手，貓咪造型的咖啡杯配上女巫帽，為你的日常帶來滿滿的萬聖節氛圍感！