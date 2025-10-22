Starbucks話題新品 紫薯鮮奶烏龍茶配麻糬粒粒 萬聖節期間限定食木乃伊牛角包＋怪獸曲奇

下星期就是萬聖節，香港星巴克推出「Haunted Coffee House」系列，一共有10款可愛怪誕商品，全部都以萬聖節魔法為主題，齊集最可愛的萬聖節元素，例如黑貓裝萬聖節星巴克熊匙扣、在threads爆紅的女巫黑貓變色咖啡杯等，一於把握入手機會！另外還有造型可愛的萬聖節限定美食，以及秋冬必試的紫薯鮮奶烏龍茶配麻糬粒粒，同樣值得一試！
萬聖節限定 10款 Haunted Coffee House商品
今年萬聖節星巴克為你帶來「Haunted Coffee House」系列，共10款可愛怪誕的商品，由幽靈咖啡杯到黑貓星巴克熊匙扣，為你的咖啡時光添上一抹魔法，充滿節日氣氛！必搶萬聖節星巴克熊匙扣（黑貓裝），星巴克熊穿上圍裙並以全新黑貓造型登場，趣味十足，貓貓造型可愛度爆燈！而女巫黑貓變色咖啡杯一樣要入手，貓咪造型的咖啡杯配上女巫帽，為你的日常帶來滿滿的萬聖節氛圍感！
10月份必試Starbucks美食
Starbucks推出2款萬聖節期間限定的美食，分別有木乃伊牛角包以及怪獸曲奇，前者將甜蜜的士多啤梨醬與濃郁朱古力交織在牛角包中，一絲絲的白色糖霜把牛角包包紮成木乃伊，配上朱古力眼睛造型，食之前記得打卡；後者則以花生醬朱古力曲奇底，配上趣味朱古力眼睛與橙色糖霜，外表古靈精怪，味道香甜可口！飲品方面，大推全新紫薯鮮奶咖啡（配麻糬粒粒），飲品以星巴克經典特濃咖啡為基底，濃郁的咖啡香氣襯托出紫薯的香甜綿密與檸檬的清新酸甜，層次分明。煙韌的麻糬粒粒更為每一口帶來彈牙驚喜口感。