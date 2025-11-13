Starbucks 21款聖誕限定美食率先睇 秋冬必試聖誕薄荷朱古力咖啡/忌廉星冰樂

下個月就到聖誕節，香港星巴克推出21款滿載節日氣氛的聖誕飲品及美食，與大家一齊迎接聖誕季！當中一定要試聖誕薄荷朱古力咖啡、忌廉星冰樂以及拖肥果仁脆趣咖啡星冰樂，香甜濃郁，令人一試傾心。在即日起至11月24日，星巴克香港將捐出每杯聖誕限定飲品收益的1%予香港兒童醫院慈善基金，為患有嚴重複雜病症的兒童提供更完善的照顧與支援，享用美味飲品同時亦可以做善事！

Starbucks經典聖誕飲品 萬眾期待的星巴克經典聖誕飲品率先登場！薄荷朱古力一向有不少捧場客，今次星巴克共推出3款薄荷朱古力特飲，分別有聖誕薄荷朱古力咖啡、聖誕薄荷朱古力咖啡星冰樂和忌廉星冰樂，香濃朱古力與星巴克濃縮咖啡或星冰樂咖啡基底完美融合，加上清新薄荷，層次豐富，頂層鋪滿幼滑忌廉，淋上朱古力醬，再灑上紅白相間的拐杖糖碎粒，賣相充滿聖誕特色。如果喜歡微辛風味，可試薑汁鮮奶咖啡、薑汁鮮奶咖啡星冰樂以及忌廉星冰樂，以香濃奶香與溫暖香料搭配星巴克濃縮咖啡，辛香、肉桂與紅糖三重甜美風味！另外還有栗子燕麥奶咖啡、栗子燕麥奶咖啡星冰樂、忌廉星冰樂，以香濃燕麥奶、經典特濃咖啡及栗子香氣交織出冬日暖意。

Starbucks聖誕限定美食 除了經典聖誕飲品，一系列聖誕限定輕食亦不能錯過！大推紅絲絨碎朱古力鬆餅和堅果風味的榛子杏仁丹麥酥，香濃美味，每口都能感受節日的甜蜜祝福。想飽肚滿足的話可試布利芝士煙肉焦糖洋蔥貝果三文治及羅勒醬配巴馬火腿義式香草三明治。甜品則有栗子芝士蛋糕、薄荷巧克力慕斯蛋糕、紅莓蘋果士干餅、蘋果杏仁蛋糕與紅莓貝果，飲星巴克咖啡時必食！