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生活
2024-02-12 15:00:00

Stokke®推出龍年限定嬰幼兒產品！成長椅/多功能兒童桌/兒童行李箱

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Stokke®推出龍年限定嬰幼兒產品！成長椅/多功能兒童桌/兒童行李箱

Stokke®推出龍年限定嬰幼兒產品！成長椅/多功能兒童桌/兒童行李箱

嬰幼兒產品2024｜即將踏入2024龍年新年，龍年出生的寶寶承載著父母的期盼與祝福，希望他們具有堅毅、自信和擁有出色的領導能力。Stokke®於這個別具意義的龍年，為一眾寶寶推出龍年限定的尋龍系列。以新年喜慶顏色形狀及獨特的龍圖案呈現在四款既實用又具特色的嬰幼兒產品之中，寄語好運和吉祥給寶寶，好事將於這個龍年一一發生！

Tripp Trapp® 成長椅及初生嬰兒套件／成長椅護圍／多功能兒童桌

寶寶一出生就可使用的 Tripp Trapp® 成長椅及初生嬰兒套件可支撐新生兒與桌面同高，讓新生兒和家人一起享受用餐或聚會的美好時光，讓寶寶融入家庭，從而與全家人建立親密牢固的關係。龍年限定的尋龍系列特意為新生兒推出別緻的毛絨玩具，純白色的雲團設計隱藏著龍的圖案，配以新年的主色紅色線條及橙黃色的吊帶吸引寶寶的眼球。

到了寶寶六個月起開始學坐，可配搭 Tripp Trapp® 成長椅護圍讓寶寶培養正確的坐姿和養成坐在椅子上吃飯的好習慣。Tripp Trapp® 成長椅舒適且符合人體工程學的設計，提供極佳的腿部支撐。隨著寶寶長大，也可按寶寶的身高調節 Tripp Trapp® 成長椅兩塊座板的高度，並配用不同顏色和圖案的座墊，既使成長椅具個人風格，也令孩子同水平地與家人聚在一起及用餐，以達其永續發展及作長期的使用。龍年限定的尋龍系列推出傳統深紅色藏龍圖案的座墊，以虛線勾劃出眾龍埋藏於雲團之中，充滿喜慶和祝福的龍年圖案，展現著祥瑞吉祥的氛圍；可配搭護圍或單獨使用。

Stokke® MuTable這張讓孩子遊戲、學習和成長的多功能兒童桌當然也有新面貌！​以優質天然木材配備 3 塊雙面活動板的兒童桌，可按兒童的想象快速轉換，並提供滿足每個發育階段需要的各類配件。限定推出的尋龍系列拼圖，色彩斑斕的新春圖案讓小朋友邊欣賞邊尋找當中的12生肖動物，是娛樂更是想象力的趣味接龍！Stokke®　MuTable的理念是將兒童傢俱和有趣的教育遊戲相互結合，就由Stokke®帶領大家展開一場靈感之旅，一起尋龍、一起探索並由家長陪伴孩子一起成長。

Stokke® BedBox™多功能兒童行李箱

探索當然不能局限在家裡，JetKids™ by Stokke® BedBox™多功能兒童行李箱讓孩子外出時擁有一流的外遊體驗。BedBox™充滿趣味，功能實用，擁有充足的儲物空間，可存放孩子的必備品，還可以讓孩子學習自己收拾行李。一旦裝好行李，可以讓孩子騎在上面或拉著上機。飛機上，行李箱又可以變身舒適小床，讓孩子在長途與短途旅行中舒適地休息或睡覺。限量版的尋龍系列貼紙，印有新春圖案12生肖動物及紅色英文字母，用色富及充滿藝術感的設計，讓孩子出發前運用創意為BedBox™ 貼上貼紙，形成獨一無二的個人風格並增添一分個性。踏上旅途，開展一段令人期待的美好旅程。

免費換Stokke®龍年禮品

而且，Stokke®即將與大家展開一場精彩的親子尋龍之旅！神秘的Hidden Dragon早已遊走於城市的不同角落，由2024年2月2日起，只要先尋找藏身於城市中的「龍」，包括迎春表演中的舞龍或街頭巷尾任何龍的圖案，再捕捉期間限定Stokke® Hidden Dragon圖騰，包括於2月2至22日在港島行駛的電車車身，或指定店鋪的櫥窗、尋龍影片、龍年限量產品及店員身上的徽章等。在社交平台 (Facebook／Instagram／小紅書)分享尋龍過程，發佈照片及寫下對寶寶的龍年祈願，標記Stokke®官方專頁並加上「#StokkeHK #StokkeHiddenDragon」，即可憑相應貼文到指定店鋪兌換Stokke®龍年禮品(數量有限，先到先得，換完即止)。當中5位最有心思的「尋龍高手」，更可獲贈Stokke®尋龍系列限量禮盒一份，齊齊為寶寶送上龍年好禮！

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