Stokke®推出龍年限定嬰幼兒產品！成長椅/多功能兒童桌/兒童行李箱

嬰幼兒產品2024｜即將踏入2024龍年新年，龍年出生的寶寶承載著父母的期盼與祝福，希望他們具有堅毅、自信和擁有出色的領導能力。Stokke®於這個別具意義的龍年，為一眾寶寶推出龍年限定的尋龍系列。以新年喜慶顏色、形狀及獨特的龍圖案呈現在四款既實用又具特色的嬰幼兒產品之中，寄語好運和吉祥給寶寶，好事將於這個龍年一一發生！

Tripp Trapp® 成長椅及初生嬰兒套件／成長椅護圍／ 多功能兒童桌

寶寶一出生就可使用的 Tripp Trapp® 成長椅及初生嬰兒套件，可支撐新生兒與桌面同高，讓新生兒和家人一起享受用餐或聚會的美好時光，讓寶寶融入家庭，從而與全家人建立親密牢固的關係。龍年限定的尋龍系列特意為新生兒推出別緻的毛絨玩具，純白色的雲團設計隱藏著龍的圖案，配以新年的主色紅色線條及橙黃色的吊帶吸引寶寶的眼球。

到了寶寶六個月起開始學坐，可配搭 Tripp Trapp® 成長椅護圍讓寶寶培養正確的坐姿和養成坐在椅子上吃飯的好習慣。Tripp Trapp® 成長椅舒適且符合人體工程學的設計，提供極佳的腿部支撐。隨著寶寶長大，也可按寶寶的身高調節 Tripp Trapp® 成長椅兩塊座板的高度，並配用不同顏色和圖案的座墊，既使成長椅具個人風格，也令孩子同水平地與家人聚在一起及用餐，以達其永續發展及作長期的使用。龍年限定的尋龍系列推出傳統深紅色藏龍圖案的座墊，以虛線勾劃出眾龍埋藏於雲團之中，充滿喜慶和祝福的龍年圖案，展現著祥瑞吉祥的氛圍；可配搭護圍或單獨使用。

Stokke® MuTable™這張讓孩子遊戲、學習和成長的多功能兒童桌當然也有新面貌！​以優質天然木材配備 3 塊雙面活動板的兒童桌，可按兒童的想象快速轉換，並提供滿足每個發育階段需要的各類配件。限定推出的尋龍系列拼圖，色彩斑斕的新春圖案讓小朋友邊欣賞邊尋找當中的12生肖動物，是娛樂更是想象力的趣味接龍！Stokke® MuTable™的理念是將兒童傢俱和有趣的教育遊戲相互結合，就由Stokke®帶領大家展開一場靈感之旅，一起尋龍、一起探索並由家長陪伴孩子一起成長。