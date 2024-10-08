Styoolish x 理工大學院 辦時裝展推動環保惜衣 宣傳身型配對衣服買賣

衣食住行，以衣為主。適逢全城4月力推走塑，各界亦為環保出一分力。以服務社會為使命的理大專業及持續教育學院，領頭支持及率領一眾學生，與社企易搜衫及惜衣館，上周五於理大西九龍校園首辦綠色造型比賽，及一連串相關的活動，啟發大家對造型搭配基本認識，推崇惜衣文化。

早前香港理工大學專業及持續教育學院學生事務處，與社企易搜衫於校內成立惜衣館by Styoolish，利用科技推動二手衣物流轉，宣揚減碳生活。活動當日更會公佈「惜衣有衣全港青少年免費借衫先導計劃」，讓青少年可以在善用地球資源的同時，盡情享受時尚配搭的樂趣，一同惜衣救地球。劉銳業博士稱﹕「未來學院將繼續推廣綠色時裝與可持續發展，除計劃與商場合作舉辦造型改造活動，亦會於11月舉辦ESG活動，透過展覽和工作坊，讓學生和公眾進一步了解環保衣物的理念。」