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生活
2024-10-08 17:22:21

Styoolish x 理工大學院 辦時裝展推動環保惜衣 宣傳身型配對衣服買賣

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造型師組別，冠軍雷諾軒(左一)、亞軍鄭禮晴(右三)、季軍陳芷禧(左三)、模特兒組別冠軍陳羽冲(左二)、亞軍陳嘉安(右二)、季軍-林芷蕾(右二)。

造型師組別，冠軍雷諾軒(左一)、亞軍鄭禮晴(右三)、季軍陳芷禧(左三)、模特兒組別冠軍陳羽冲(左二)、亞軍陳嘉安(右二)、季軍-林芷蕾(右二)。

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衣食住行，以衣為主。適逢全城4月力推走塑，各界亦為環保出一分力。以服務社會為使命的理大專業及持續教育學院，領頭支持及率領一眾學生，與社企易搜衫及惜衣館，上周五於理大西九龍校園首辦綠色造型比賽，及一連串相關的活動，啟發大家對造型搭配基本認識，推崇惜衣文化。

 

早前香港理工大學專業及持續教育學院學生事務處，與社企易搜衫於校內成立惜衣館by Styoolish，利用科技推動二手衣物流轉，宣揚減碳生活。活動當日更會公佈「惜衣有衣全港青少年免費借衫先導計劃」，讓青少年可以在善用地球資源的同時，盡情享受時尚配搭的樂趣，一同惜衣救地球。劉銳業博士稱﹕「未來學院將繼續推廣綠色時裝與可持續發展，除計劃與商場合作舉辦造型改造活動，亦會於11月舉辦ESG活動，透過展覽和工作坊，讓學生和公眾進一步了解環保衣物的理念。」

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上周五於理工大學舉行的《「時尚未來」造型達人暨模型兒大賽》。 評判劉銳業博士。 比賽完畢，模特兒及造型師在台上大合照。

身型配對衣服買賣平台惜衣館by Styoolish創辦人羅旭強表示﹕「『惜衣有衣全港青少年免費借衫先導計劃』，得到PolyU CPCE 同學的支持，在未來將把計劃推廣至不同校園，希望透過更多的教育和推廣，把昔衣文化推廣至公眾。」期望可將「惜衣」及免費借衣服的活動，配合應用程式，推廣至全港青年可用。

 

此外，在早前舉辦的活動裡，不但有時裝設計比賽，還有惜衣館對聯創作比賽，目的就是推動環保，為全球減碳1%出力。如在家中執拾衣服時，發現衣裳還很新淨，棄掉又非常浪費及可惜，可嘗試聯絡惜衣館by Styoolish寄賣，珍惜衣裳之餘又可為環保出力。

 

惜衣館by Styoolish寄賣熱線：https://linktr.ee/styoolish

於理工大學的惜衣館收集站，今年4月開業。 市民可透過Styoolish的手機App，進行衣服回收及買賣。 Styoolish的服務理念。
團體大合照。

團體大合照。

 