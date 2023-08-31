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2023-08-31 22:34:01

Subway推3款新口味潛艇堡套餐 惠顧可獲韓星車銀優照片卡

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Subway Signature系列，只需$60，有潛艇堡、飲品及曲奇。

快餐連鎖品牌Subway，近日推出了全新的Subway Signature系列餐點搭配，並請來韓國男星車銀優擔任代言，推廣「Eat Fresh Feel Good」的理念，更親身示範享受Subway美食的全新方式。

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車銀優表示自己是Subway的忠實顧客，能夠成為品牌大使感到很榮幸。

套餐定價$60 有潛艇堡 飲品 曲奇

此次Subway推出3款潛艇堡套餐組合，包括All Day Brekkie(鮮嫩多汁的雞肉潛艇堡)、Italian Supreme(意大利香料麵包配辣香腸片、香脆煙肉和切片芝士)，以及Chicken Cordon Bleu(創新演繹法式藍帶雞扒配芝士、火腿片)，套餐定價$60港元，當中包括一個潛艇堡、一罐百事可樂，以及兩塊自選口味曲奇。

Subway一直選用優質新鮮食材，旨在為顧客提供更佳用餐體驗。對於這次合作，車銀優說：「對我而言，Subway就像日常必需品。不僅健康方便，更可自選配料，是我在工作間隙或鍛煉後的果腹之選。」他希望fans能夠品嘗全新Subway Signature系列，並說：「我個人非常喜歡Subway，是其潛艇堡的忠實粉絲。能夠成為Subway品牌大使，我感到非常榮幸。」

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每兩星期推一款車銀優照片卡

活動期間，Subway將推出4款車銀優限量照片卡。顧客只需在店內惠顧任何Subway Signature系列套餐即可換領。數量有限，換完即止。換領活動由8月30日起開始，每兩星期推出一款新設計。

 

詳情及查詢：https://www.subway.com.hk/zh-hant/

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