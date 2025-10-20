熱門搜尋:
生活
2025-10-20 10:26:00

SUPER MARIO主題跑｜⾹港⾸個超級瑪利歐主題跑 SUPER MARIO: RUN TO THE GOAL登場 早鳥報名送攬枕

各位MARIO粉絲留意了！由Running Aces Event Limited (R-aces) 主辦，並獲任天堂（Nintendo）官授權、FWD富衛保險呈獻的SUPER MARIO: RUN TO THE GOAL主題跑，將於2026315港科學園舉。主題跑特設421賽道，並有多個通關打卡位。FWD MAX會員可由即⽇⾄10⽉8優先報名，並連同公眾報名階段4成功報名的參加者，更可免費獲贈限定「超級瑪利歐攬枕」！

⾹港⾸個超級瑪利歐主題跑 SUPER MARIO: RUN TO THE GOAL登場

FWD MAX會員可由即⽇⾄10⽉8⽇優先報名，並連同公眾報名階段⾸4⽇成功報名的參加者，可免費獲贈限定「超級瑪利歐攬枕」。

組跑⼿

每位成功報名個組賽事的跑⼿，都可獲得「個組跑⼿包」。跑⼿包內有超級瑪利歐⽑⼱、超級瑪利歐束繩袋以及號碼布。除此之外，跑⼿們可⾃⾏選擇瑪利歐或路易吉套裝，包括超級瑪利歐跑⼿Tee ()或超級瑪利歐跑⼿Tee（綠）、運動帽、⼿帶，運動襪。

adblk5
⼆⼈組或家庭⼆⼈組跑⼿

成功報名⼆⼈組賽事的跑⼿，則可獲「⼆⼈組跑⼿包」，內有超級瑪利歐跑⼿Tee（紅）及超級瑪利歐跑⼿ Tee（綠）各1件、還有超級瑪利歐⽑⼱2條、超級瑪利歐束繩袋2個和號碼布2塊，更特別附贈超級瑪利歐2個、運動襪及⼿帶各1對（瑪利歐款及路易吉款）。

⼆⼈組或家庭⼆⼈組跑⼿包

完賽獎牌

成功報名並完成賽事後，每位跑⼿將獲得「完賽獎牌」，並可於報名時加購刻名服務（收費$60）。

完賽獎牌

活動限定加購品

參賽者於報名時可額外選購3款活動限定加購品，當中包括容量⼗⾜的超級瑪利歐旅袋、超級瑪利歐襟章套裝，以及超級瑪利歐抱枕被，商品限量更是推出，fans萬勿錯過！

活動限定加購品

會場嘉年華體驗

會場設有多個主題打卡位，以及超級瑪利歐⾓⾊⾒⾯會，讓家可以與遊戲⾓⾊⼀同合影。而Nintendo Switch 2體驗區及任天堂授權商品販售，就有相關周邊商品選購。

adblk6
主題跑特設4公⾥、2公⾥及1公⾥賽道。

超級瑪利歐主題跑 SUPER MARIO: RUN TO THE GOAL資訊

期： 2026315 (星期)

地點： 港科學園

組別： 港幣$590、⼆⼈組 港幣$1,280

早鳥優惠：即日起至10月31日 11:59pm

報名網站

FWD MAX 會員優先報名：2025924(星期三) 10⽉8(星期三) 11:59pm (額滿即)

率先登記成為 FWD MAX 會員，以獲取優先報名連結

公眾報名：20251014 (星期) 3:00pm 起，額滿即

