SUPER MARIO主題跑｜⾹港⾸個超級瑪利歐主題跑 SUPER MARIO: RUN TO THE GOAL登場 早鳥報名送攬枕

各位MARIO粉絲留意了！由Running Aces Event Limited (R-aces) 主辦，並獲任天堂（Nintendo）官⽅授權、FWD富衛保險呈獻的SUPER MARIO: RUN TO THE GOAL主題跑，將於2026年3⽉15⽇在⾹港科學園舉⾏。主題跑特設4公⾥、2公⾥及1公⾥賽道，並有多個通關打卡位。FWD MAX會員可由即⽇⾄10⽉8⽇優先報名，並連同公眾報名階段⾸4⽇成功報名的參加者，更可免費獲贈限定「超級瑪利歐攬枕」！

⾹港⾸個超級瑪利歐主題跑 SUPER MARIO: RUN TO THE GOAL登場

FWD MAX會員可由即⽇⾄10⽉8⽇優先報名，並連同公眾報名階段⾸4⽇成功報名的參加者，可免費獲贈限定「超級瑪利歐攬枕」。

個 ⼈ 組跑 ⼿ 包 每位成功報名個⼈組賽事的跑⼿，都可獲得「個⼈組跑⼿包」。跑⼿包內有超級瑪利歐⽑⼱、超級瑪利歐束繩袋以及號碼布。除此之外，跑⼿們可⾃⾏選擇瑪利歐或路易吉套裝，包括超級瑪利歐跑⼿Tee (紅⾊)或超級瑪利歐跑⼿Tee（綠⾊）、運動帽、⼿帶，運動襪。

⼆⼈ 組或家庭 ⼆⼈ 組跑 ⼿ 包 成功報名⼆⼈組賽事的跑⼿，則可獲「⼆⼈組跑⼿包」，內有超級瑪利歐跑⼿Tee（紅⾊）及超級瑪利歐跑⼿ Tee（綠⾊）各1件、還有超級瑪利歐⽑⼱2條、超級瑪利歐束繩袋2個和號碼布2塊，更特別附贈超級瑪利歐⽔樽2個、運動襪及⼿帶各1對（瑪利歐款及路易吉款）。

完賽獎牌 成功報名並完成賽事後，每位跑⼿將獲得「完賽獎牌」，並可於報名時加購刻名服務（收費$60）。

完賽獎牌

活動限定加購品 參賽者於報名時可額外選購3款活動限定加購品，當中包括容量⼗⾜的超級瑪利歐旅⾏袋、超級瑪利歐襟章套裝，以及超級瑪利歐抱枕被，商品限量更是推出，fans萬勿錯過！

活動限定加購品

會場嘉年華體驗 會場設有多個主題打卡位，以及超級瑪利歐⾓⾊⾒⾯會，讓⼤家可以與遊戲⾓⾊⼀同合影。而Nintendo Switch 2體驗區及任天堂授權商品販售，就有相關周邊商品選購。

超級瑪利歐主題跑 SUPER MARIO: RUN TO THE GOAL資訊 ⽇期： 2026年3⽉15⽇ (星期⽇) 地點： ⾹港科學園 組別： 個⼈組 港幣$590、⼆⼈組 港幣$1,280 早鳥優惠：即日起至10月31日 11:59pm 報名網站 FWD MAX 會員優先報名：2025年9⽉24⽇(星期三) ⾄10⽉8⽇(星期三) 11:59pm (額滿即⽌) 率先登記成為 FWD MAX 會員，以獲取優先報名連結 公眾報名：2025年10⽉14⽇ (星期⼆) 3:00pm 起，額滿即⽌。