Super Sports Park 5萬呎空間 親子激玩

Super Sports Park有超過 20 項趣味遊戲運動，一家大細都啱玩！

Super Sports Park佔地約50,000 平方呎，提供超過20項有趣、健康及激發體能的遊戲運動，讓家長及子女玩足全日。場地內更設有餐廳提供多款小食熱盤及飲料，小朋友暢玩期間，讓家長們吃喝聊天敍舊，孩子玩樂時亦可補充能量，繼續穿梭各大設施。 圖：董立華 文：袁雅婷

彈床樂園 分為兒童及專業人士區域，海綿池布滿軟綿綿的海綿磚，小朋友可安心於彈床樂園盡情放電。另設有特級彈床，讓專業人士練習及創造新招式。

兒童歷奇 橫跨彈床樂園及空中滑索兩大區域的兒童歷奇，有樓高兩層的攀爬架、不同長度及高度的滑梯、小遊戲等，啱晒愛挑戰難度的小朋友。

空中滑索 大人或小孩可以坐或踏上空中滑索上滑行，室內安全地感受空中滑行的快感。

勁力投球、投籃挑戰、保齡球、彈珠足球 4個不同難度的運動小遊戲，既讓小小運動員比賽對戰，或合力取得高分爭勝，讓一眾精英小運動員挑戰極限，透過遊戲尋找自己的興趣。

車胎滑梯 Super Sports Park的賣點之一是大人及小孩都喜歡玩的車胎滑梯。首先他們要拖著大車軚行上滑梯的最高點，再坐在大車胎高速滑落，體驗跟普通滑梯截然不同的速度及離心力。

滑梯山 在迷你小山丘上，除了綠油油的草地，還設有「爬山」設施及滑梯，讓你徒手爬上小山丘再一口氣滑下來。

滑梯山

滑板場 現今最潮最型的運動非滑板莫屬。場內滑板場設有多個如斜台、欄杆、槓台等不同難度的街式障礙物，更有工作人員指導安全地學習滑板知識和體驗其刺激。

滾軸溜冰場 可免費借用雙排輪滾軸溜冰鞋，讓小朋友暢快地穿梭於溜冰場中享受高速滑行的舒暢，並透過活動訓練平衡力及專注力。

忍者障礙陣 給孩子大展身手的好機會，在重重障礙陣中通過一個又一個難關，鍛煉小朋友腦力和體力。

Super Sports Park café 小朋友玩樂期間亦可到場地內的café進餐補充能量，繼續穿梭於各大設施中。帶子女前來遊玩的家長們，亦可邊吃喝邊聊天敍舊，一同享受歡樂滿足的一天。

Super Sports Park café