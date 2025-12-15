Sweetmas糖果兵團12.19~21銅鑼灣、尖沙咀街頭免費派2,000包糖

近日一群調皮可愛的Sweetmas糖果兵團駐守太古城中心與大家見面，更將會於12月19日至12月21日，先後現身銅鑼灣及尖沙咀街頭，免費大派由Mr Simms Olde Sweet Shoppe特製的2,000包聖誕限定糖果，為市民送上聖誕祝福。

三位Sweetmas糖果兵團成員包括平安夜曲奇、士的糖及巨型軟糖，即將一連三日化身聖誕甜心特派員，準備了2,000份聖誕糖果禮物免費派發。糖果由太古城中心聯同 Mr Simms Olde Sweet Shoppe 為活動特別製，為大家帶來甜蜜的滋味。大家記得mark低以下派發時間和地點，順道跟一眾糖果兵團打卡！

太古城中心「Sweetmas」街頭快閃活動

日期：12月19日至21日（星期五至日）

時間：下午1時至4時

地點：12月19及20日銅鑼灣百德新街;12月21日尖沙咀海防道

備註：實際位置可參閱 @cityplazahk 社交平台，活動時間及地點會因應天氣及當日情況或有改動。

太古城中心「Sweetmas」活動

日期：11月14日至2026年1月4日

時間：星期一至五中午12時至晚上9時；

星期六、日及公眾假期上午11時至晚上9時

地點：太古城中心二樓中庭及中橋

