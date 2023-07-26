T.O.P 推出「搞甚麼飛機」暑期消費獎賞活動 送出超過2,000份旅遊主題獎賞

旺角潮流文化集中地T.O.P This is Our Place（以下簡稱T.O.P）於即日起至8月31日舉行「搞甚麼飛機」消費獎賞活動，顧客憑消費玩遊戲即可贏走合共總值近50萬元、超過2,000份豐富禮物，包括雙人來回東京機票、Nintendo Switch主機及PlayStation5主機！活動期間顧客於商場即日以電子消費每滿200元可換領「搞甚麼飛機」遊戲機會一次，每套單據最多可換領遊戲機會五次！隨時贏走雙人來回東京機票，由旺角T.O.P直飛日本澀谷不是夢。

放紙飛機贏走50萬元禮物

顧客可憑每個遊戲機會換取指定數量的紙飛機參加遊戲，只須將紙飛機投入指定位置，即可獲得獎賞，投入位置等級越高，獎賞越豐富。當中等級最高的「第四級」獎賞包括雙人來回東京機票、Nintendo Switch主機及PlayStation5主機。其他等級的獎賞包括行李箱及其他獎品，以及價值超過25萬元的T.O.P 商戶禮物及現金券，消費愈多獲獎機會愈多。此外，顧客追蹤T.O.P Instagram 帳戶（topmongkok）或微信公眾號（TOPHK），即可獲額外一次遊戲機會。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

消費券有賞

憑消費券指定六大電子貨幣包括八達通、支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK 消費，並前往3樓的客戶服務台登記，首100名顧客可獲贈「搞甚麼飛機」行李牌一個。