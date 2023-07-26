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2023-07-26 19:15:12

T.O.P 推出「搞甚麼飛機」暑期消費獎賞活動 送出超過2,000份旅遊主題獎賞

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T.O.P This is Our Place於即日起至8月31日舉行「搞甚麼飛機」消費獎賞活動，顧客憑消費玩遊戲即可贏走合共總值近50萬元、超過2,000份豐富禮物。

T.O.P This is Our Place於即日起至8月31日舉行「搞甚麼飛機」消費獎賞活動，顧客憑消費玩遊戲即可贏走合共總值近50萬元、超過2,000份豐富禮物。

旺角潮流文化集中地T.O.P This is Our Place（以下簡稱T.O.P）於即日起至8月31日舉行「搞甚麼飛機」消費獎賞活動，顧客憑消費玩遊戲即可贏走合共總值近50萬元、超過2,000份豐富禮物，包括雙人來回東京機票、Nintendo Switch主機及PlayStation5主機！活動期間顧客於商場即日以電子消費每滿200元可換領「搞甚麼飛機」遊戲機會一次，每套單據最多可換領遊戲機會五次！隨時贏走雙人來回東京機票，由旺角T.O.P直飛日本澀谷不是夢。

放紙飛機贏走50萬元禮物

顧客可憑每個遊戲機會換取指定數量的紙飛機參加遊戲，只須將紙飛機投入指定位置，即可獲得獎賞，投入位置等級越高，獎賞越豐富。當中等級最高的「第四級」獎賞包括雙人來回東京機票、Nintendo Switch主機及PlayStation5主機。其他等級的獎賞包括行李箱及其他獎品，以及價值超過25萬元的T.O.P 商戶禮物及現金券，消費愈多獲獎機會愈多。此外，顧客追蹤T.O.P Instagram 帳戶topmongkok或微信公眾號TOPHK即可獲額外一次遊戲機會。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

 

消費券有賞

憑消費券指定六大電子貨幣包括八達通、支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK 消費，並前往3樓的客戶服務台登記，首100名顧客可獲贈「搞甚麼飛機」行李牌一個。

即日累積淨消費每滿200元，即可換領遊戲機會1次到「搞甚麼飛機」遊戲站@3/F玩遊戲。 消費滿額即可於3樓活動位置參加活動，即時贏走不同獎賞。 消費滿額即可於3樓活動位置參加活動，即時贏走不同獎賞。 T.O.P地理位置佳，顧客可享一站式購物玩樂體驗。 T.O.P地理位置佳，顧客可享一站式購物玩樂體驗。 禮品超過2,000份，包括雙人來回東京機票，Nintendo Switch 主機、 PlayStation 5 主機及名牌行李箱等，總值近50萬元。

T.O.P「搞甚麼飛機」消費獎賞活動詳情：

活動推廣日期：即日起至2023年 8月31日

活動時間：下午3時至8時

遊戲機會換領地點：客戶服務台@3/F

以上所有活動受條款及細則約束，活動內容如有更改，恕不另行通知。所有禮品數量有限，送完即止。 以上所有活動受條款及細則約束，活動內容如有更改，恕不另行通知。所有禮品數量有限，送完即止。
T.O.P This is Our Place 搞甚麼飛機 暑期消費獎賞活動
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