TAITO STATION首間九龍區分店開幕！逾50部夾公仔機/$1一局夾糖機/限定色人氣生蠔BB登場

不少港人都經常玩夾公仔機消遣，日本人氣遊戲中心TAITO STATION亦首度進駐九龍區，於10月1日隆重開幕！新店為各位帶來逾50部日本新式夾公仔機及超過百款景品，讓市民盡情夾公仔樂趣！更有限定顏色的人氣生蠔BB公仔將搶先登場，同場特設$1一局的夾糖果公仔機。新店開張期間還推出獨家大抽獎，想知詳請即睇內文。

TAITO STATION 全新分店 逾50部夾公仔機及過百款景品

全新九龍區TAITO STATION分店，於南昌V Walk正式登陸，佔地約2,500平方呎，作為夾公仔專門店，場內設有超過50部夾公仔機，設備包含最新款的日本雙爪機和專為大型公仔設計、在日本頗受歡迎的三爪機，多款多樣玩法的遊戲機等住各位來一試身手。更提供過百款從日本直送景品，有齊日本人氣動漫卡通、遊戲角色IP公仔和Figure，以及多款精美日本直送零食、文具、雜貨等。

為慶祝新分店開業，TAITO STATION特別引進近期爆紅的人氣公仔角色「豆豆眼生蠔BB」，屆時將以香港限定V Walk獨家紅色造型，於10月中旬陸續登場，推出共三款景品包括髮夾、鎖匙圈及收納袋，絕對是粉絲們的必搶之選！此外，V Walk分店更破天荒設有$1一局夾糖果公仔機，絕對不能錯過！