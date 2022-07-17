Tanuki Coffee 一切從咖啡開始 玩埋聯乘「閣樓釀造」工作坊

曾因一份Egg Sando多士鬧得滿城風雨而又人氣急升的Tanuki Coffee，最近重新出發推出改良版多士，更引入季節性咖啡豆，推出當季Coffee Tasting Set，由店員導賞下，可以品嘗到三款風格迥異的精品咖啡，又與本地品牌「閣樓釀造」推出透心涼易入口的咖啡特飲，希望打破咖啡等如苦澀的刻板印象，7月底聯同「閣樓釀造」舉辦湯力水暨咖啡工作坊，工作坊圓滿結束後，Tanuki Coffee還為每位參加者送上兩杯免費指定精品咖啡特飲，大家不妨留意！文、攝：Winki

「Tanuki Coffee x 閣樓釀造」工作坊

活動日期：7月27日、7月31日、8月7日、8月14日

活動時間：上午10時30分至中午12時

參加辦法：顧客只需公開發布Tanuki Coffee的草本湯力水特飲 (草本通力水濃縮咖啡/黑糖檸檬咖啡) 的照片，追蹤(Follow)及標籤(tag)『Tanuki Coffee』 @ tanukicoffeehk與『閣樓釀造』@ mezzaninemakers的官方Instagram平台，同時標籤(tag)三位朋友，店家會精選5張「最出色照片」，並邀請獲選拍照者，免費參加「Tanuki Coffee x 閣樓釀造」工作坊 ！