Tarmac Works 10周年 銅鑼灣設期間限定汽車模型展覽 推全球首個精品汽車珍藏卡開啟模型車文化新紀元

Tarmac Works一直是汽車模型領域的先驅，致力於製作高仿真汽車模型，推廣 汽車文化，代表作包括HOBBY64、GLOBAL64 及 COLLAB64 等系列。這個已在全球售出超過數百萬輛模 型車的品牌，為慶祝成立十周年，將於本月假銅鑼灣 AMAZ by Lokianno 舉辦「Tarmac Works期間限定汽車模型文化展覽」，並宣布將推出全球首個以汽車為主題的精品珍藏卡Tarmac Cards系列，一同開啟全新的汽車文化之旅，定必為一眾車迷帶來一場非一般的視覺盛宴！

推出全球首個汽車主題精品珍藏卡

為慶祝品牌成立十周年，Tarmac Works宣布將於2024年4月起正式推出全球首個以汽車為主題的精品珍藏卡Tarmac Cards系列，對汽車文化作出致敬。為迎接品牌的全新章節，及讓車迷們率先感 受 Tarmac Cards 的設計概念，Tarmac Works 將特別推出一套 Tarmac Cards 概念卡包(Concept Pack)。一套 8 款的 Concept Pack將不作公開發售，並將在本月舉行的「Tarmac Works 期間限定汽車模型文化展覽」中作全球首次展出，車迷們不僅可親臨現場欣賞，更有機會免費換領得到。活動同場亦特設多張巨型Tarmac Cards裝置，如Koenigsegg、RWB及Liberty Walk的聯乘汽車珍藏卡，喜歡打卡的車迷萬勿錯過！