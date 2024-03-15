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生活
2024-03-15 18:00:00

Tarmac Works 10周年 銅鑼灣設期間限定汽車模型展覽 推全球首個精品汽車珍藏卡開啟模型車文化新紀元

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Tarmac Works 10周年 銅鑼灣設期間限定汽車模型展覽 推全球首個精品汽車珍藏卡開啟模型車文化新紀元

Tarmac Works 10周年 銅鑼灣設期間限定汽車模型展覽 推全球首個精品汽車珍藏卡開啟模型車文化新紀元

Tarmac Works一直是汽車模型領域的先驅，致力於製作高仿真汽車模型，推廣 汽車文化，代表作包括HOBBY64GLOBAL64 COLLAB64 等系列。這個已在全球售出超過數百萬輛模 型車的品牌，為慶祝成立十周年，將於本月假銅鑼灣 AMAZ by Lokianno 舉辦「Tarmac Works期間限定汽車模型文化展覽」，並宣布將推出全球首個以汽車為主題的精品珍藏卡Tarmac Cards系列，一同開啟全新的汽車文化之旅，定必為一眾車迷帶來一場非一般的視覺盛宴

推出全球首個汽車主題精品珍藏卡

為慶祝品牌成立十周年，Tarmac Works宣布將於20244月起正式推出全球首個以汽車為主題的精品珍藏卡Tarmac Cards系列，對汽車文化作出致敬。為迎接品牌的全新章節，及讓車迷們率先感 Tarmac Cards 的設計概念，Tarmac Works 將特別推出一套 Tarmac Cards 概念卡包(Concept Pack)。一套 8 款的 Concept Pack將不作公開發售，並將在本月舉行的「Tarmac Works 期間限定汽車模型文化展覽」中作全球首次展出，車迷們不僅可親臨現場欣賞，更有機會免費換領得到。活動同場亦特設多張巨型Tarmac Cards裝置，如KoenigseggRWBLiberty Walk的聯乘汽車珍藏卡，喜歡打卡的車迷萬勿錯過

為慶祝品牌成立十周年，Tarmac Works宣布將於2024年4月起正式推出全球首個以汽車為主題的精品珍藏卡Tarmac Cards系列，對汽車文化作出致敬。 為慶祝品牌成立十周年，Tarmac Works宣布將於2024年4月起正式推出全球首個以汽車為主題的精品珍藏卡Tarmac Cards系列，對汽車文化作出致敬。 為慶祝品牌成立十周年，Tarmac Works宣布將於2024年4月起正式推出全球首個以汽車為主題的精品珍藏卡Tarmac Cards系列，對汽車文化作出致敬。 為慶祝品牌成立十周年，Tarmac Works宣布將於2024年4月起正式推出全球首個以汽車為主題的精品珍藏卡Tarmac Cards系列，對汽車文化作出致敬。 為慶祝品牌成立十周年，Tarmac Works宣布將於2024年4月起正式推出全球首個以汽車為主題的精品珍藏卡Tarmac Cards系列，對汽車文化作出致敬。

Tarmac Cards概念卡包(Concept Pack)換領方法：

由即日起至323日，於AMAZ by Lokianno店鋪內購買Tarmac Works產品滿$800或以上，即可免費換領「Tarmac Cards概念卡包(Concept Pack)連收藏盒」套裝一套。（限量200套，換完即止！

Tarmac Works期間限定汽車模型文化展覽」詳情：

日期：即日起至323

時間：12:00-21:00

地點：AMAZ by Lokianno@銅鑼灣Fashion Walk (銅鑼灣京士頓街2-4 地庫)

內容：Tarmac Works汽車模型展覽、精品汽車珍藏卡Tarmac Cards預覧、巨型 Tarmac Cards裝置

詳情請參考：Instagram官方網站

Tarmac Cards概念卡包(Concept Pack) Tarmac Cards概念卡包(Concept Pack)
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