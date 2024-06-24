Tatcha x 港麗酒店日式下午茶 親嘗泡茶樂趣/送淨肌修護套裝

香港港麗酒店樂聚廊與護膚品牌Tatcha首度合作，由即日起至８月31日推出季節限定的「和風夏抹」下午茶。酒店廚藝團隊以Tatcha的全新抹茶潔面產品——淨肌控油抹茶潔面啫喱為靈感，並將當中成分如日本京抹茶、日本艾草、日本薏米等結合至甜點及鹹點，和洋融合，配上即泡京都綠茶，創造出具日式風情的下午茶，抹茶控不要錯過！
茶壺造型泡芙可愛吸睛
不少酒店都曾與護膚品牌合作推出下午茶，不過日式風格就較少見，今次的聯乘下午茶無論是食物及擺盤都充滿和風優雅，在日式竹蓆上整齊排列出各式美點。日本京抹茶富含抗氧化物，糕餅主廚特意於甜點中加入抹茶元素，精緻可口，更具美顏功效。樹葉形狀的綠茶慕絲蛋糕小巧別緻，表層擠上綿滑綠茶忌廉並綴上綠葉，內層有抹茶脆脆增添口感，入口微甘有餘韻；茶壺造型的艾草雲呢嗱泡芙可愛吸睛，糕餅主廚把艾草葉混入吉士醬中，美味健康，亦與淨肌控油抹茶潔面啫喱含日本艾草成分相呼應。
和風綠茶大福
石春朱古力蛋糕幾可亂真，外層如潑墨般的花紋充滿藝術感；以日式陶瓷杯盛載的椰子薏米布甸絲甜滑溜，軟滑甜美之中有嚼口；大福是日本經典的和菓子，日式下午茶當然少不了和風綠茶大福，軟糯外皮加上清新綠茶餡，甜度適中。
特色鹹點亦配搭講究，選取不同海鮮，例如蟹肉青蘋果沙律小圓餅酸甜醒胃；黑白相間的龍蝦三文魚籽三文治鹹鮮味美，龍蝦肉搭配粒粒分明的魚籽，油脂與細膩風味在舌尖迸發。下午茶不可缺的經典英式鬆餅有原味鬆餅及綠茶鬆餅，後者獨具茶香韻味，均由酒店糕餅師每日新鮮烘製，伴以紅豆醬、柑橘柚子果醬及德文郡忌廉，齒頰留香。
親嘗泡茶樂趣
飲品方面，餐廳特別準備京都抹茶粉及茶具，客人可一嘗泡茶樂趣。只需注入熱水，然後以茶筅刷茶，在熱水上方以手腕來回刷動，使抹茶粉均勻地融入水中。抹茶除了可安定心緒，還有極佳的防止肌膚老化功效，亦可抵銷甜膩感，享受現泡抹茶香醇濃郁的絕佳味道。此外每位客人亦可一嚐抹茶特色飲品Matcha Fizz(抹茶一夏)，以帶松露和柑橘風味的無酒精氈酒Dry London Spirit、玄米茶、綠茶、檸檬等調製而成，讓下午茶體驗更添圓滿。亦可升級享用精選餐酒或香檳，享受微醺午後時光。
每位惠顧下午茶的客人可免費獲贈Tatcha淨肌修護套裝(價值$260)，有深層潔膚露去角質潔面啫喱 (20ml)、毛孔細緻水潤補濕霜無油平衡保濕面霜 (5ml)、澄亮淨肌柔膚水 (25ml)、煥彩盈亮精華水 (2ml) 及白牡丹絲滑眼霜抗皺眼霜 (1ml) 。禮品數量有限，送完即止。
樂聚廊「和風夏抹」下午茶詳情
推廣日期：2024年6月11 日至8月31日
星期一至五：下午3時至5時30分
$688/兩位用、$358/一位用
星期六、日及公眾假期：下午3時至5時30分
$698/兩位用、$368/一位用