Tatcha x Cupping Room限定咖啡店 限量版甜點/玩遊戲贏正裝護膚品

純淨護膚品牌TATCHA，最近與Cupping Room合作，以旗下兩款王牌面霜為靈感，聯乘推出3款限量版甜點及兩款飲品，包括抹茶tiramisu及紫薯抹茶latte等。凡於指定分店購買任何飲品，即可換領試用裝及享受手部按摩；現場更有小遊戲，有機會獲贈TATCHA的正裝護膚品。

兩款王牌面霜包括煥麗柔膚面霜及毛孔細緻水潤補濕霜，前者豐盈滋潤，實現豐盈飽滿保濕，減少乾紋出現；後者則清爽輕盈，幫助控油平衡保濕有助淨化阻塞毛孔、平滑肌膚質地，煥發皮膚光澤。 兩款補濕霜都能提供3倍即時保濕，絲滑質地不黏膩、易於吸收，有助改善肌膚屏障功能，無懼秋冬皮膚乾燥初老。圓罐包裝仿效日本茶罐(natsume)的造型，舒適貼合手掌，蓋子搭配小金勺，方便使用，亦為日常護膚增添儀式感。

TATCHA X Cupping Room 限定咖啡店優惠詳情 1. 凡於5間限定咖啡店購買任何飲品，掃描咖啡套上的QR CODE即可親臨TATCHA專櫃免費換領淨化亮肌護膚二步曲 (價值$120)(需出示咖啡套)及享受15分鐘手部按摩(需提前預約) 2. 凡於海港城限定咖啡店作任何消費，即可免費獲贈TATCHA皇牌面霜試用裝，成為TATCHA會員，參加「皇牌面霜大對決」遊戲，更可獲贈TATCHA正裝護膚品 (價值高達$610)