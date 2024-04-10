Taxi Pay支付平台登陸香港 指定電子支付9折優惠 預告推全新call車app「香港出行」

的士電子支付營運商「Taxi Pay x Wonder」(又稱「Taxi Pay」)最近登場，成為首個獲運輸署批准電子的士支付平台。Taxi Pay的電子智能咪錶可同步連接線上付款頁和線下錶面，乘客可使用兩種方法進行電子的士支付，既可於的士內的支付設備上輕觸付款；也可掃描車廂內的二維碼，以多達18種的支付方式進行付款。

Taxi Pay亦推出為期兩個月的首階段乘客優惠，使用銀聯支付車資，可獲9折優惠兼免手續費，乘客只需以任何銀聯卡及云閃付進行電子支付即減10%，無需登記。此外，使用JCB、Visa、MasterCard、WeChat Pay、Discover、Diners及轉數快均可免手續費，優惠期至2024年6月30日。

早鳥體驗期為的士車主免費安裝電子咪錶

Taxi Pay的智能電子咪錶結合線上及線下軟硬件配套，首階段的「早鳥搶先體驗期」會免費為的士車主更換首款通過政府檢驗的Taxi Pay智能電子的士咪錶（價值$5,800）及智能收款機（價值$2,800）。另外，會同時為司機安裝手機應用程式「Driver Assistant 司機助理」作為個人電子收款及接單平台，司機可自由選擇以何種渠道進行收款，增加私隱度。首批免費數量有限，送完即止，歡迎車主及同業查詢。

Taxi Pay電子的士支付功能預計年底將由現時1,000多輛的士，擴展至逾8,000輛的士，於市區、新界及離島的士上試行。