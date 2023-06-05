teamLab來港｜teamLab 7月及登陸香港 佔地逾萬呎/6大互動藝術沉浸式打卡空間【內附早鳥開售詳情】

由國際知名藝術團隊teamLab打造的《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」》即將於下月登陸香港！近年於世界各地作巡迴展出之teamLab展覽引起朝聖熱潮及媒體報導，是次《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」》展覽將是探索創意與實踐「共同創造」概念的多元展覽，置身由參加者共同創造的藝術世界，在此發揮無限想像，每個人都成為藝術家。

選址九龍灣 MegaBox 佔地逾萬呎 是次展覽選了6個於世界各地廣受歡迎的作品，打造糅合視覺藝術與感知互動效果的大型沉浸空間，當中包括文青打卡必到的「塗鴉自然 ── 鼓動山脈與山谷，紅色名錄」及「光球管弦樂團」、親子必玩的「滑梯水果園」及「小人所居住的桌子」、閨蜜不可錯過升級版的「天才跳房子」、以及隨意發揮藝術天份的「彩繪城鎮」及「彩繪城鎮立體紙模型」。喜歡打卡的藝術愛好者不要錯過。 展覽日期由2023年7月9日起至2024年1月14日，門票由6月8日起於FWD MAX 生活體驗平台及Trip.com開始發售，早鳥優惠成人票價$198、兒童票價$148，而家庭套票則由$500起。

teamLab 共創！未來園 6 大藝術互動體驗空間： teamLab 共創！未來園｜「塗鴉自然── 鼓動的山脈與山谷，紅色名錄」 由立體地形構成的鼓動的山脈與山谷，因為視覺認知與身體認知被分離，呈現出蠕動的狀態。這件作品以世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄（ Red List）為基礎，當中更會出現本地的瀕危動植物。參加者可以一起描繪出各種生物，棲息在鼓動的山脈與山谷里。

teamLab 共創！未來園｜「滑梯水果園」 這是培育著各種水果的滑滑梯，其中還有球體在飛來飛去。不同顏色的球體有不同效果：當碰撞天藍色球體時，種子會發芽、結起花苞然後開出花朵。當碰撞黃色蜜蜂球體時，花朵就會授粉。接受過授粉後的花朵會結出果實。當球體撞上果實時，果實會灑出新的種子，然後延續出下一個生命。

teamLab 共創！未來園｜「天才跳房子」 這是一個跳躍行進，並單腳著地在水面上漂浮著的符號的天才跳房子遊戲。連續跳到同樣形狀的符號上，就會產生魚兒，蝴蝶和小鳥。當你連續跳到同樣顏色的符號上時，這個顏色就會慢慢擴大開來。

teamLab 共創！未來園｜「小人所居住的桌子」 這張桌子是小人兒居住的桌子。小人兒在桌子裡邊跑來跑去，不會注意到您所在的這邊。但當您將手或其他東西放在桌子上時，小矮人就會注意到它，並跳到它上面。

teamLab 共創！未來園｜「光球管弦樂團」 當球體滾動時，它的顏色和聲音都會產生變化，發光的球體就能演奏一場管弦樂表演。位於上方的球體和其他球體彼此聯動。觸碰一個球體便會對周圍的球體產生影響，整個空間的顏色也會隨之改變。滾動面前的球體，球體的顏色會產生變化還會發出聲音。體驗者們可以在同一個空間裡，用自己的身體去觸碰球體，來讓空間發生變化，並自由地演奏音樂。

teamLab 共創！未來園｜「彩繪城鎮」 這個城鎮是由大家的圖畫構建而來的城鎮。在紙上畫好建築、汽車、不明飛行物和宇宙飛船等等有關城鎮的圖畫後，圖畫就會立體地出現 ，在巨大的城鎮中移動起來。

teamLab 共創！未來園｜「彩繪城鎮立體紙模型」 《彩繪城鎮》中繪製的圖畫將成為世界上獨一無二的立體紙模型。在彩繪城鎮中繪製的汽車、建築等都會各自展開變成展開圖。 將展開圖拼合起來，參加者可製作出世界上獨一無二的立體紙模型。