TeamStork X「正和隆」 推懷舊個人化豬腳薑 可標姓氏、有埋BB相！

專為懷孕及坐月媽媽們送上一條龍服務的TeamStork送子鳥團隊，與有70年歷史的本地薑品牌、源自上水石湖墟的本地醬料雜貨「正和隆」合作，再次為本地香港媽媽帶來貼心又優質的坐月方案，推出傳統補身佳品「家家有喜．豬腳薑」禮品薑醋，有專屬個人化包裝，懷舊富玩味的設計，讓親友一同分享新媽媽爸爸剛為人父母的喜悅。

TeamStork X「正和隆」 豬腳薑 │即訂即製 客製姓氏貼紙 放埋BB精靈相

即使家庭事業兩忙，注重身體健康的香港媽媽，懷孕的時候都一定會事先為自己預備產後補身佳品豬腳薑，好多時更是由期待抱孫的婆婆或者嫲嫲巧手準備，充滿愛心之餘亦是專屬「家」的味道。1952年開業的「正和隆」源自上水石湖墟，見證著香港人對醬料口味及要求的轉變，現今為傳統本土雜貨小店，由上水據點轉戰網上，有自家品牌醬料包括添丁甜醋、頭抽、老抽等，最讓人期待的更是王牌產品──「正和隆」自家甜醋豬腳薑。有別於大型製作，「正和隆」豬腳薑收到訂單後新鮮即製，用最短時間送到媽媽手上，確保新鮮滋味。

「家家有喜．豬腳薑」每樽禮品薑醋1-2人分量豬腳薑有2件新鮮豬腳、本地薑及2隻雞蛋，另包括個人化禮品薑醋包括訂製姓氏貼紙、新生BB相吊牌及心意卡。專屬個人化包裝每樽定價$220，訂購由10樽起，專誠送到府上。於剛推出市場專屬於媽媽的「私人助理」TeamStork App平台發售。

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