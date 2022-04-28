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2022-04-28 12:53:08

Teddy Santis上任後首發 上環New Balance Pop up store限定登場

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POP UP NB

New Balance於上環太平山街開設了限時pop up store。

Aimé Leon Dore創辦人Teddy Santis早前正式就任New Balance Made In USA系列創作總監，打頭陣推出的便是慶祝40周年的990系列、由Teddy Santis本人親自設計的Made In USA 990v1990v2990v3，以NB灰及「舊化」物料重新演繹三款經典設計。

3款Made In USA將於4月28日及5月6日才會正式發售，想預先看實物的NB粉絲便可前往上環太平山街28號的Made Pop-up Store，內裏除了有3款美製 990v1、990v2、990v3外，亦有Made In USA系列的服裝，包括多款長、短袖圓領 T 恤、圓領衛衣、連帽 hoodie、sweatpants 長褲及短褲，以淨色配置加上高質用料，有興趣可親身前往看看。

New Balance Made Pop-up Store

日期：20224月26日至5月12日

地址：上環太平山街28號

時間：上午11時至晚上7時

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New Balance Made In USA 發售日期

990 V1：5月6日

990 V2 / 990 V3 / 服裝系列：4月28日

▼按圖看清實物照▼

990v2、990v3 990v2、990v3 990v2 990v1 990v3 990v1 NB NB NB NB
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