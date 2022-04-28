Teddy Santis上任後首發 上環New Balance Pop up store限定登場

Aimé Leon Dore創辦人Teddy Santis早前正式就任New Balance Made In USA系列創作總監，打頭陣推出的便是慶祝40周年的990系列、由Teddy Santis本人親自設計的Made In USA 990v1、990v2、990v3，以NB灰及「舊化」物料重新演繹三款經典設計。

3款Made In USA將於4月28日及5月6日才會正式發售，想預先看實物的NB粉絲便可前往上環太平山街28號的Made Pop-up Store，內裏除了有3款美製 990v1、990v2、990v3外，亦有Made In USA系列的服裝，包括多款長、短袖圓領 T 恤、圓領衛衣、連帽 hoodie、sweatpants 長褲及短褲，以淨色配置加上高質用料，有興趣可親身前往看看。

New Balance Made Pop-up Store

日期：2022年4月26日至5月12日

地址：上環太平山街28號

時間：上午11時至晚上7時