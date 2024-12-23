The Big Bounce西九開幕 16,000呎彈床+150米障礙賽 送2萬隻Kinder奇趣蛋啤酒 日夜任跳

由即日起至明年1月5日，全球最大充氣城堡及全港最長的充氣障礙賽道登陸香港西九。巨型充氣樂園設有4大玩樂區及不同專屬場次，讓所有人盡情享受彈跳樂趣。當中備受關注的16,000呎全球最大充氣城堡及超過150米長的障礙跑道就最適合好動的大小朋友，現場更不時有飄雪及泡泡落下，晚上黑夜派對請到DJ打碟，讓氣氛更為熾熱。活動更聯乘經典卡通角色麥兜，14個1.8米高不倒翁麥兜陪你玩盡日與夜。入場更有機會獲Kinder奇趣蛋及嘉士伯啤酒！

全球最大充氣城堡The Big Bounce西九開幕（羅錦鴻攝）

全球最大 16,000 呎 充氣城堡 The Big Bounce於香港西九文化區藝術公園大草坪舉辦，設有4大巨型充氣遊樂區，當中最為矚目必屬全球最大、16,000呎的充氣城堡及全港最長超過150米的障礙賽道。充氣城堡內設有不同遊樂設施，包括滑梯、攀爬塔及籃球架之外，中央的活動舞台會有DJ駐場，按照現場觀眾的年齡播放適合音樂，將現場氣氛推至高峰。記者到訪當日大部分觀眾屬家長及小朋友，DJ就播放不同搖滾版兒歌，讓小朋友不停興奮彈跳，小朋友當日必定放晒電。

超過 150 米長的障礙賽道 現場另一焦點當然是超過150米長的障礙賽道「The Giant 巨無霸挑戰場」，共設有30個不同障礙，考驗到訪者的體力及耐力。參與者要先攀越約2米高的攀爬塔，再從滑梯上滑下，穿越餘下的障礙物後，就會到達約3米高的滑梯，一滑而下，感受當中的刺激。現場另設「Sport Slam體育狂熱」及「airSPACE Pink Alien外星人堡壘」，與家人朋友暢玩不同球類運動及超大波波池。現場亦設有不同打卡位，不妨與至愛留下深刻回憶。

黑夜彈跳派對 晚上節目同樣精彩！「黑夜彈跳派對」特別為熱愛晚上的大朋友而設。大會每晚均設特別主題，例如是動漫Kick Back及K-POP夜等，更邀請經常走訪各大場地演出的DJ兼製作人YAAT、本地DJ活動搞手Flame Studio創辦人Johnnie Darka以及新晉女DJ Angus輪流現身，為各位帶來熾熱音樂，將氣氛推上全日的高峰。 聯乘經典卡通角色麥兜 《滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站》聯乘經典卡通角色麥兜，包括主角麥兜與媽媽麥太，打造場內14個近1.8米高的不倒翁打卡位。