The Big Things Playground X My Melody魔法森林探險之旅 開展驚喜挑戰旅程

深受大人小朋友熱愛的Sanrio人氣角色My Melody與一眾好友，來到以大自然為主題的室內叢林親子樂園The Big Things Playground，與The Big Things探險隊開始魔法森林探險之旅！
圖：林俊源 文：袁雅婷
探險之旅助My Melody尋找星星碎片
The Big Things Playground與Sanrio聯乘打造「魔法森林探險之旅」活動。家長和孩子們可加入My Melody及The Big Things探險隊，穿過秘道來到魔法森林，一起開展充滿驚喜和挑戰的探險之旅，幫助My Melody尋找失落的星星碎片，完成星級任務！
The Big Things Playground精心打造互動遊戲及攝影區，通過互動遊戲中的線索，家長和孩子合力尋找失落的星星碎片；在不同的打卡位拍照留念，記錄探險之旅的快樂畫面。
行程一：火山群島
這是魔法森林探險的一大賣點。小朋友拾級而上爬上火口，與My Melody星型毛公仔相聚後，再一下滑下來。
行程二：魔法森林攝影區
熱愛My Melody的小朋友在進場後都急不及待在攝影區與她合照打卡，留下最美好的一面，並紀念一起探險的重要時刻。
行程三：星星基地
孩子快快幫助My Melody找尋失落在魔法森林中不同角落的星星，並貼在星星基地上。
行程四：大樹大本營
在大本營中有滑梯、平衡木、繩索陣、繩網等，讓小朋友透過遊戲考驗身體協調及體力。
行程五：賽車競技場
要將車子鬥快從高處滑下來，考驗兒童的臂力、眼界和準繩度。
互動遊戲│繽紛同找星星派對
家長和孩子需要追尋隱藏在魔法森林中不同角落的星星，再將星星帶回基地。過程中既增強小朋友的觀察力、專注力和集中力，同時增加親子互動。
互動遊戲│My Melody星光工作坊
孩子齊來為My Melody及一眾The Big Things探險隊成員填上繽紛色彩，發揮無窮創意。這既可啟發創造力，更增強小朋友對色彩的運用和想像力。
互動遊戲│星星製造機
星星和糖果從天而降，將動人星光灑滿全身，讓小朋友感受到幸福和快樂。這個活動也增強視覺和手部協調能力，輕鬆地面對往後的探險旅程！
特設感官遊戲及體能活動
The Big Things Playground更與芬蘭專業團隊合作，在室內環境中，讓小朋友透過各種特設的感官遊戲和體能活動，寓學習於玩樂，有助鍛煉孩子的肌動技能，激發想像力和創造力。
特設感官遊戲及體能活動
The Big Things Playground更與芬蘭專業團隊合作，在室內環境中，讓小朋友透過各種特設的感官遊戲和體能活動，寓學習於玩樂，有助鍛煉孩子的肌動技能，激發想像力和創造力。
海狸建築學院
在池內用積木建起又高又充滿藝術性的建築物，訓練小朋友的手肌、耐性和創造力。
平衡方塊及球體爬架
踏上平衡方塊或攀上球體爬架都很考驗平衡力，只要有膽量、敢於挑戰，孩子便走得遠、攀得高。
AI大自然屏幕
孩子選擇喜歡的卡通人物並填色，完成作品後可將人物投放到大螢幕上；當小朋友拍打螢幕，顯示在上面的卡通人物即有所反應。
The Big Things Playground X My Melody魔法森林探險之旅
日期：即日起至8月31日
地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠2樓204-207號