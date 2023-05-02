The Big Things Playground X My Melody魔法森林探險之旅 開展驚喜挑戰旅程

家長和孩子需要通過互動遊戲中的線索，幫助My Melody尋找失落的星星碎片。

深受大人小朋友熱愛的Sanrio人氣角色My Melody與一眾好友，來到以大自然為主題的室內叢林親子樂園The Big Things Playground，與The Big Things探險隊開始魔法森林探險之旅！

圖：林俊源 文：袁雅婷

探險之旅助 My Melody 尋找星星碎片

The Big Things Playground與Sanrio聯乘打造「魔法森林探險之旅」活動。家長和孩子們可加入My Melody及The Big Things探險隊，穿過秘道來到魔法森林，一起開展充滿驚喜和挑戰的探險之旅，幫助My Melody尋找失落的星星碎片，完成星級任務！

The Big Things Playground精心打造互動遊戲及攝影區，通過互動遊戲中的線索，家長和孩子合力尋找失落的星星碎片；在不同的打卡位拍照留念，記錄探險之旅的快樂畫面。