The Body Shop全新限量柚子、藍風鈴系列 純素天然成分滋養肌膚/免費做會員享半價優惠

初夏到臨，除了衣服需要換季，身體產品也需要隨季節更換。The Body Shop新推出夏季限量版身體護理系列產品，分別是清新柚子及晨露藍風鈴身體護理系列，以果香和花香帶來清新的夏日香味，喚醒活力朝氣。兩個系列均以純素天然成分為主，滋養吋肌膚，給肌膚最安心的護理！

The Body Shop全新限量柚子、藍風鈴系列 純素天然成分滋養肌膚/免費做會員享半價優惠

日本柚子散發清新活力香氣 The Body Shop清新柚子身體護理系列採用日本柚子萃取成分及墨西哥社群公平貿易蘆薈而成，滋潤夏季乾渴肌膚，為肌膚帶來潔凈、清爽、柔軟及光滑！而且這個系列的香氣由7種純素香料調製而成，先是前調的柚子雪葩、小荳蔻、青檸皮；中調是菠蘿、柚子花的香氣；後調則是琥珀木、麝香，讓清新柚子香氣籠罩着肌膚，在夏天帶來清新提神的感覺！

晨露藍風鈴 沉浸在水香花香中 另一個晨露藍風鈴身體護理系列亦有超過90%天然成分，香氣由7種純素香料調製而成，先是前調的竹子、佛手柑皮、梅子；中調是水茉莉花、野風信子；最後則是水麝香、羊毛絨。每次使用都會被細膩甜香的藍風鈴花香氣包圍，沉浸在水香和花香的愉悅中，讓人聯想起夏日在藍風鈴花林中悠閒漫步的情景，神清氣爽！

同場加映： Love Your BodyClub 會員日 會員尊享優惠低至半價 除了一系列夏日限定的產品外，The Body Shop即日起至5月5日舉行Love Your Body Club會員日，連續11日推出會員尊享優惠和獨家購物禮遇。會員於The Body Shop門巿購買正價貨品即享85折優惠，滿$1,000更可享全單8折。The Body Shop多款熱門產品更推出震撼優惠價，包括Wellness酣睡按摩油、雪絨花抗氧活肌套裝，而折扣後買滿$480、$680、$880，更送高達$160正價貨品，只要上The Body Shop官方網站或到門市登記，就可以免費成為會員 ，兼即時享有限定會員購物優惠。