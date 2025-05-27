The Body Shop維他命E補水系列回歸 與Lifetastic推兩款限量紅桑籽蛋糕

The Body Shop經典的維他命E系列，自1970年代推出以來廣受歡迎，系列近日載譽歸來。品牌更首度攜手Lifetastic，以The Body Shop「維他命E系列」的主要成分——紅桑子為靈感，打造兩款限定蛋糕，並推出連串優惠。

The Body Shop維他命E補水系列回歸

踏入夏日，經常出入冷氣地方容易被抽乾水分，The Body Shop的「維他命E系列」以長效保濕效果而馳名，一瓶即可達到理想水潤效果。系列的王牌補濕日霜，蘊含天然透明質酸，有能力承載自身重量一千倍的水份，補水力加倍，能提升補濕效能，效果持久。面霜質地輕盈、易於吸收，能有效滋潤並恢復肌膚水分，補濕效果持久。系列的所有產品均採用由玻璃、鋁和塑料製成的全新可回收包裝，延續品牌的Changemaking Beauty精神，愛護自己、愛護地球。

The Body Shop「維他命E系列」的王牌補濕日霜，蘊含天然透明質酸，能提升補濕效能，效果持久。

兩款限量紅桑籽蛋糕 The Body Shop更與Lifetastic合作，以「維他命E系列」的靈魂成分——紅桑子為靈感，打造兩款限定蛋糕：愛如繁星—紅桑子開心果蛋糕及心之瑰寶—紅桑子荔枝蛋糕，以天然維他命E滋養肌膚，同時以精緻甜點寵愛味蕾。

The Body Shop與Lifetastic推兩款限量紅桑籽蛋糕