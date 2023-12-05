The Body Shop聖誕驚喜大實現 購物滿$99 有機會玩20秒狂掃產品

今個聖誕，The Body Shop續以「小改變 大實現」為題，精選多款王牌禮物及小禮物，同時帶來「聖誕驚喜大實現 #即買即抽即中獎」活動，由12月8日至9日，以及12月15日至17日，於指定時間及分店凡是購物滿$99或以上，隨時有驚喜大「賞」，有機會嬴取20秒「你賞」大實現 —限時內狂掃The Body Shop產品！更有機會贏得限量版倒數月曆！

每份The Body Shop禮物背後均蘊藏大大正面改變，包括支持The Body Shop獨有的社群公平貿易合作夥伴，同時堅守對環境和可持續發展的承諾。

小禮物 大驚喜 每份The Body Shop禮物背後均蘊藏大大正面改變，包括支持The Body Shop獨有的社群公平貿易合作夥伴，同時堅守對環境和可持續發展的承諾，為地球帶來正面改變。冬日來臨，The Body Shop特別推介4款套裝皇牌禮物與5款迷你套裝小禮物，包括雪絨花抗氧活肌護膚套裝，蘊含雙倍天然雪絨花萃取成份，持續滋潤肌膚24小時；白麝香香氛及身體護理禮盒零殘忍麝香配製而成，讓人時刻感覺清新自然；酣睡身心潤澤套裝則加入天然100%薰衣草和香根草可生物分解精油；英倫玫瑰身體護理奢華套裝，讓你時刻保持優雅精緻、水嫩充盈的肌膚狀態，四款皇牌禮物充滿驚喜！

迷你套裝小禮物 $109 起 而迷你套裝小禮物售價由$109起，與朋友或同事交換禮物都是不錯選擇！小禮物推介包括身體潤膚霜套裝、果味修護潤手霜套裝、修護潤手霜、迷你沐浴套裝（英倫玫瑰/士多啤梨/乳木果/牛油果）及迷你身體護理套裝（杏仁奶/士多啤梨/乳木果/蜜柑），包裝小巧但滋潤滿分，果味時刻縈繞，讓活力點燃整個冬日。

聖誕驚喜大實現 即買即抽即中獎 為延續聖誕氣氛，The Body Shop更以「小改變 大實現」為主題，為一眾Love Your Body Club會員及顧客帶來「 聖誕驚喜大實現 #即買即抽即中獎 」活動，12月8日至9日以及12月15日至17日於指定時間及分店凡是購物滿$99或以上，隨時有驚喜大「賞」，有機會嬴取： 🎁 20秒「你賞」大實現 — 限時內狂掃The Body Shop產品 🎁「賞」你聖誕限量版倒數月曆 - 收藏超過20款皇牌產品，滋潤肌膚，迎接白色聖誕 🎁 全年「賞」你 The Body Shop產品 - 天然純素皇牌產品，從頭到腳呵護肌膚 🎁 好「賞」購物券大實現 - 以優惠價錢購買The Body Shop產品 即看The Body Shop「聖誕驚喜大實現 #即買即抽即中獎」短片

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