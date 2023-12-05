The Body Shop聖誕驚喜大實現 購物滿$99 有機會玩20秒狂掃產品

今個聖誕，The Body Shop續以「小改變 大實現」為題，精選多款王牌禮物及小禮物，同時帶來「聖誕驚喜大實現 #即買即抽即中獎」活動，由12月8日至9日，以及12月15日至17日，於指定時間及分店凡是購物滿$99或以上，隨時有驚喜大「賞」，有機會嬴取20秒「你賞」大實現 —限時內狂掃The Body Shop產品！更有機會贏得限量版倒數月曆！
小禮物 大驚喜
每份The Body Shop禮物背後均蘊藏大大正面改變，包括支持The Body Shop獨有的社群公平貿易合作夥伴，同時堅守對環境和可持續發展的承諾，為地球帶來正面改變。冬日來臨，The Body Shop特別推介4款套裝皇牌禮物與5款迷你套裝小禮物，包括雪絨花抗氧活肌護膚套裝，蘊含雙倍天然雪絨花萃取成份，持續滋潤肌膚24小時；白麝香香氛及身體護理禮盒零殘忍麝香配製而成，讓人時刻感覺清新自然；酣睡身心潤澤套裝則加入天然100%薰衣草和香根草可生物分解精油；英倫玫瑰身體護理奢華套裝，讓你時刻保持優雅精緻、水嫩充盈的肌膚狀態，四款皇牌禮物充滿驚喜！
迷你套裝小禮物 $109起
而迷你套裝小禮物售價由$109起，與朋友或同事交換禮物都是不錯選擇！小禮物推介包括身體潤膚霜套裝、果味修護潤手霜套裝、修護潤手霜、迷你沐浴套裝（英倫玫瑰/士多啤梨/乳木果/牛油果）及迷你身體護理套裝（杏仁奶/士多啤梨/乳木果/蜜柑），包裝小巧但滋潤滿分，果味時刻縈繞，讓活力點燃整個冬日。
聖誕驚喜大實現 即買即抽即中獎
為延續聖誕氣氛，The Body Shop更以「小改變 大實現」為主題，為一眾Love Your Body Club會員及顧客帶來「 聖誕驚喜大實現 #即買即抽即中獎 」活動，12月8日至9日以及12月15日至17日於指定時間及分店凡是購物滿$99或以上，隨時有驚喜大「賞」，有機會嬴取：
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「即買即抽即中獎」活動日期及地點
日期：12月8日
時間：下午６時至８時
地點：旺角工作坊概念店
店舖地址：旺角西洋菜街友誠商業中心地下
日期：12月9日
時間：下午1至3時
地點：METROPLAZA 新都會廣場
店舖地址：葵湧興芳路新都會廣場3樓322號舖
日期：12月15日
時間：下午6至8時
地點：海防道
店舖地址：尖沙咀海防道海防大廈地下6A 號舖
日期：12月16日
時間：下午1至3時
地點：TELFORD PLAZA 德福廣場
店舖地址：九龍灣偉業街 33 號德福廣場一期地下 G34 號舖
日期：12月17日
時間：下午1至3時
地點：TAI PO MEGA MALL 大埔超級城
店舖地址：大埔超級城B段2樓263A號舖