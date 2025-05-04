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生活
2025-05-04 14:00:00

The Corner Shop街頭音樂節 鬧市中享受民謠/嘻哈/爵士樂/抒情曲

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The Corner Shop街頭音樂節 鬧市中享受民謠/嘻哈/爵士樂/抒情曲

510日起一連4個星期六，尖沙咀酒店Mondrian Hong Kong旗下的街頭藝術空間The Corner Shop將舉辦街頭音樂節。每晚將有2位音樂單位，表演民謠、嘻哈、爵士樂及抒情曲等，訪客可盡情享受不同風格的音樂表演。

尖沙咀酒店Mondrian Hong Kong旗下的街頭藝術空間The Corner Shop將舉辦街頭音樂節。

尖沙咀酒店Mondrian Hong Kong旗下的街頭藝術空間The Corner Shop將舉辦街頭音樂節。

尖沙咀街頭上演音樂節

510日、17日、24日及31日，The Corner Shop將尖沙咀赫德道變身為舞台，邀請本地及內地多位表演者，分享各自的作品，讓觀眾感受不同音樂的魅力。每晚會有2位表演者演出，各自表演2小時，享受周末悠閒時光。

演出時間表：

510日（星期六）

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6PM - 楊智逸：將民謠與流行音樂給合創作歌手，柔和的音樂風格為城市夜晚增添共鳴。  

8PM- Candy Ng：女子組合Sex on the Beat成員，在選秀節目《全民造星3》晉身三十強。 

517日（星期六）  

6PM - Gary and Exppa：香港街頭音樂圈子常客，超過兩年的街頭演出經驗，令他的表演帶著直率且真實的感覺。  

8PM - 威子VinkyBB：擅長將熟悉的歌曲以極具個人特色的手法重新演繹。 

524日（星期六）  

6PM - Eric：思考型音樂人，在香港不同地方演出，讓行人駐足、反思與感受其音樂。  

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8PM - Sky 温承璋：新晉創作歌手，以清晰且富有活力的現場演出吸引觀眾。 

531日（星期六）  

6PM - JHei：深受廣東抒情曲及R&B影響的創作歌手及監製，其作品打破流派界限，情感深邃。  

8PM Alvin Homan：年輕的廣東歌手，喜歡與觀眾分享不同時代的歌曲

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