The Farmhouse拉丁美洲自助餐 巴西烤肉＋街頭美食＋Twist & Buckle油炸鬼 周末快閃南美土產店La Tienda

The Farmhouse咖啡廳繼早前推出以日本和韓國等為主題的自助餐後，最近推出香港鮮見的拉丁美洲主題自助餐，帶來墨西哥、秘魯、阿根廷、巴西及厄瓜多爾地方代表美食，讓香港人感受南美洲飲食文化的多樣性，同場加映有「西班牙油炸之稱」的甜品Churros小店Twist & Buckle，以及南美品牌小店La Tienda的期間限定攤位，各位可在充滿拉丁特色的布置、美食和文化產品中打卡拍照。文：Winki、攝：董、Winki、部分相片店方提供

The Farmhouse 拉丁美洲主題自助餐 │必吃街頭小食與烤肉

餐廳助理餐飲總監Matias Bernasconi表示，所有南美洲菜食譜由團隊以可持續食材及將各種新鮮農產品等還原，務求呈現出最原始正宗的風味，開胃菜有Ceviche（檸汁醃魚生）、Ensalada Rusa（在部分南美國家流行的俄國沙律）；街頭小食包括 Choripan（香腸三文治，只限午餐供應）、墨西哥Tacos（夾餅）和 Quesadilla（芝士餡餅）；另一亮點是熱葷區的燒烤站，展現兩種獨特的拉丁美洲燒烤文化——巴西churrascaria烤肉和阿根廷Asado烤肉，職員以「劍」將巴西烤肉直接切到客人的盤子上，帶來視覺刺激和互動元素；阿根廷Asado烤肉包括了豬、牛、雞肉、香腸，另有必吃的烤菠蘿，建議客人醮上經典醬料chimichurri和salsa criolla享用。

其他由傳統菜色演變而成的主菜包括Feijoada（黑豆燉豬肉）、Chiles rellenos（墨西哥芝士肉醬烤辣椒）、Brazilian fish stew(巴西莫圭卡燴魚柳)和Encebollado（厄瓜多爾洋蔥魚湯）等。