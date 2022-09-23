The Farmhouse拉丁美洲自助餐 巴西烤肉＋街頭美食＋Twist & Buckle油炸鬼 周末快閃南美土產店La Tienda

The Farmhouse咖啡廳繼早前推出以日本和韓國等為主題的自助餐後，最近推出香港鮮見的拉丁美洲主題自助餐，帶來墨西哥、秘魯、阿根廷、巴西及厄瓜多爾地方代表美食，讓香港人感受南美洲飲食文化的多樣性，同場加映有「西班牙油炸之稱」的甜品Churros小店Twist & Buckle，以及南美品牌小店La Tienda的期間限定攤位，各位可在充滿拉丁特色的布置、美食和文化產品中打卡拍照。文：Winki、攝：董、Winki、部分相片店方提供
The Farmhouse拉丁美洲主題自助餐 │必吃街頭小食與烤肉
餐廳助理餐飲總監Matias Bernasconi表示，所有南美洲菜食譜由團隊以可持續食材及將各種新鮮農產品等還原，務求呈現出最原始正宗的風味，開胃菜有Ceviche（檸汁醃魚生）、Ensalada Rusa（在部分南美國家流行的俄國沙律）；街頭小食包括 Choripan（香腸三文治，只限午餐供應）、墨西哥Tacos（夾餅）和 Quesadilla（芝士餡餅）；另一亮點是熱葷區的燒烤站，展現兩種獨特的拉丁美洲燒烤文化——巴西churrascaria烤肉和阿根廷Asado烤肉，職員以「劍」將巴西烤肉直接切到客人的盤子上，帶來視覺刺激和互動元素；阿根廷Asado烤肉包括了豬、牛、雞肉、香腸，另有必吃的烤菠蘿，建議客人醮上經典醬料chimichurri和salsa criolla享用。
其他由傳統菜色演變而成的主菜包括Feijoada（黑豆燉豬肉）、Chiles rellenos（墨西哥芝士肉醬烤辣椒）、Brazilian fish stew(巴西莫圭卡燴魚柳)和Encebollado（厄瓜多爾洋蔥魚湯）等。
The Farmhouse拉丁美洲主題自助餐 │Twist & Buckle檔攤+地道甜品 微甜至極甜挑戰sweet tooth
甜品區除了一向受歡迎的旋轉手工雪糕櫃，另有南美特色甜點，有微甜的Arroz con leche（墨西哥大米布丁）、中甜度Alfajores（阿根廷牛奶椰子曲奇）、以至極甜的Suspiro Limeno（秘魯甜點香草奶凍配蛋白霜），另有只限午餐供應的智利Panqueques（煎餅），另一邊則聯乘南美人氣Churros小店Twist & Buckle(只限晚餐時段)擺檔，這款馬蹄形的油炸甜品，除了肉桂粉原味外，更有4款配料可以選擇，包括奶油曲奇、榛子朱古力、焦糖牛奶醬及草莓朱古力，自助餐客人更可獲得一張買一送一優惠券於其分店使用。 於緊接的這兩個周末(24至25日上午11時至下午7時)，位於餐廳正門對面的La Tienda快閃攤位，店主特地搜羅富有特色的南美標誌性單品，包括厄瓜多爾和秘魯的Palo Santo聖木、巴拉圭的Guaiacwood癒創木和哥倫比亞的Wayuu Mochila 編織包。
The Farmhouse拉丁美洲主題自助餐
香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓
期間│2022年9月16日至11月20日
自助午餐
中午12時至下午2時30分
星期一至五
成人 $358*、長者/小童 $238*
星期六、日及公眾假期
成人 $478* 、長者/小童 $278*
自助晚餐 晚上6時至10時
星期一至四
成人 $668* 、長者/小童 $388*
星期五至日、公眾假期及其前夕
成人 $738*、長者/小童418*
*所有價目須另加10%服務費及1%附加費支援零碳足食(亞洲持續對抗全球暖化。