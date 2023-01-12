THE FIRST SLAM DUNK｜男兒當入樽期間限定店登陸時代廣場 售過百款日本直送限量產品

熱血籃球漫畫《男兒當入樽》的動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》，最近在香港上映，在本地掀起熱潮。銅鑼灣時代廣場由即日起開設逾4,000呎的官方期間限定店，發售過百款周邊商品，包括日本及台灣直送的官方授權精品，以及全球獨家香港設計限量版產品。另外，《男兒當入樽》主題籃球場亦同日起登陸時代廣場地面露天廣場，但只為期4日，如果想打卡就要快手啦！

《 THE FIRST SLAM DUNK 》期間限定店 獨家發售限量版產品 位於5樓的《THE FIRST SLAM DUNK》期間限定店，佔地超過4000呎，入口處設有巨型的《THE FIRST SLAM DUNK》電影海報，讓大家朝聖打卡，店內裝潢以黑白為主色調，配搭飾有籃球場界線的木地板，純白色的展櫃和展架展出首次於海外展出的珍貴原著手稿和原畫典藏。

店內更獨家發售由日本及台灣直送、過百款官方授權商品，包括於日本瞬間售罄的商品，亦會在店內以現貨形式發售。同場亦有全球獨家、香港設計的限量版產品，有近過百款產品包括水杯、以籃球比賽計分牌為設計藍本的時鐘等生活用品，一系列cap帽、T-shirt、鞋帶扣等潮流服飾，當中部份服飾更融入香港元素以毛筆字設計的球員名字，一眾粉絲記得準備銀彈。是次活動需於網上預約登記，入場詳情可留意東映動畫商店街Toei Animation Estore Asia專頁的公布 (https://www.facebook.com/toei.anim.eStore.asia.official)。 即睇 《 THE FIRST SLAM DUNK 》期間限定店 商品 👇🏻👇🏻👇🏻 ：

《男兒當入樽》籃球場空降露天廣場 另外，除了位於5樓的期間限定店，地面露天廣場亦會於即日起至1月15日期間設置《男兒當入樽》主題籃球場。長10米、闊9米的籃球場掛滿《THE FIRST SLAM DUNK》的宣傳畫作及字樣，讓大家置身其中，喚醒大家的籃球魂，不過為期只有4日，大家要快點把握機會拍照留念。