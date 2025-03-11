The Glen Grant推極罕65年單一麥芽威士忌 限量151瓶 香港藝術週現場繪畫表演《四季》

來自蘇格蘭的威士忌品牌The Glen Grant格蘭冠，最近推出極罕65年佳釀，絕對是威士忌迷必試珍品！適逢「藝術三月」，品牌更聯同著名後數位藝術團體Random International，在香港藝術周期間呈獻現場繪畫表演《四季》，表演將在四場活動中創作65件獨一無二的藝術作品，盡顯品牌的醉人魅力。

Splendours Collection系列 65年佳釀登場 威士忌品牌The Glen Grant格蘭冠推出65年威士忌，於1958年在蘇格蘭蒸餾而成，為全新Splendours Collection的首發之作。此系列以酒廠標誌性的 「輝煌花園」（Garden of Splendours）汲取創意靈感，這款65年威士忌特別向世上最罕見的花卉之一——喜馬拉雅藍罌粟致敬，象徵著品牌不懈追求卓越的精神。



為慶祝新品發布，格蘭冠與著名後數位藝術團體Random International合作，在香港藝術周期間為公眾帶來現場繪畫表演《四季》，這場獨特的演出靈感源自「輝煌花園」（The Garden of Splendours）的自然循環以及「Splendours」系列的永恆優雅。

在公開展覽期間，各位可一邊品味格蘭冠威士忌，一邊欣賞藝術創作的過程，感受一場關於「輝煌系列」豐富底蘊和優雅風範的多感官之旅。表演藝術將於 2025 年 3 月 27 日至 28 日下午 12 點至 3 點，在香港奕居向公眾開放。藝術家講座將於 3 月 24 日在奕居標誌性的「Up Close」爐邊對談系列中舉行。



限量門票可於以下網站索取：

3月27日

3月28日