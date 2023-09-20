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生活
2023-09-20 19:07:46

The Grounds2023｜露天電影院回歸中環：選片超新+超正飲食供應 AE卡可享85折！

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The Grounds 露天電影院回歸中環！選片超新+超正飲食供應，美國運通卡可享受85折！

The Grounds 露天電影院回歸中環！選片超新+超正飲食供應，美國運通卡可享受85折！

秋意漸濃，準備與三五知己迎接投入別開生面的戶外觀影體驗！深受影迷喜愛的的戶外娛樂空間 The Grounds 將於 2023 年 10 月 12 日（星期四）載譽重臨 AIA Vitality 公園，為一眾電影迷和社交達人帶來全方位綜合娛樂享受。匯聚非凡電影陣容、精選餐飲選項及升級設施，The Grounds 邀請各位一同探索連串精彩的嶄新體驗，美國運通持卡人更有購票優惠！

（圖片來源：The Ground）

（圖片來源：The Ground）

The Grounds2023｜呈獻精選電影陣容 締造非凡戶外觀影體驗

於 The Grounds 感受巨型屏幕所呈現的震撼，在星空下細味多套輪流上映的精選電影。當中包括《奇異女俠玩救宇宙》和《阿凡達：水之道》等奧斯卡獲獎傑作、首次於香港大銀幕上映、改編自著名英國男 子組合 Take That 音樂劇的同名電影《Greatest Days》，以及《毒舌大狀》、《梅艷芳》及《飯戲攻心》等大熱港產電影！

（圖片來源：The Ground） （圖片來源：The Ground） （圖片來源：The Ground）

The Grounds2023｜與三五知己舉杯暢飲靚酒

在觀影前可於 The Grounds 淺酌一杯，展開與別不同的戶外觀影之旅。各位愛酒之人可以盡情探索 Stella Artois 專屬酒吧、Monkey47 的特調雞尾酒，以及來自法國的 Mumm 香檳和 Sainte-Marguerite 桃紅葡 萄酒品牌流動酒吧。各位一於在踏入私人花園、欣賞電影前，與三五知己舉杯暢飲。為減少使用一次性 塑膠產品，The Grounds 亦將以特製金屬杯奉上所選酒品，讓觀影體驗更添優雅氣息。

與三五知己舉杯暢飲靚酒！（圖片來源：The Ground） 與三五知己舉杯暢飲靚酒！（圖片來源：The Ground）

The Grounds2023｜精選美食：超人氣Gelato Messina+多國美食

睇戲當然要食住美食一路睇！各位可以透過 The Grounds 的線上點餐系統揀選餐飲佳餚，安坐座位中盡情享受感官盛宴。今年，The Grounds 再度與美食集中地 BaseHall 的合作，繼續帶領賓客踏上一段融匯佳餚風味的戶外光影之旅。不單有爆谷等經典觀影必備小食，更有漢堡、泰國菜及日本拉麵丿等供應，務求令人人食得開心！今年重頭戲The Grounds 場內更有人氣Gelato Messina 可售，以其招牌及限定口味意式雪糕征服各賓客的味蕾。

 

精選美食：超人氣Gelato Messina+多國美食。（圖片來源：The Grounds） 精選美食：超人氣Gelato Messina+多國美食。（圖片來源：The Grounds）

The Grounds2023｜三款門票可選及AE卡優惠

今年，The Grounds 在「Classic」、「Prime」及「Luxe」三款門票選項中各添新意，讓賓客盡享升級舒適奢華。

  • 「Classic」： 提供單人躺椅，適合希望在四人花園內容納更多客人的團體賓客；為營造舒適且私隱度高的環境

 

  • 「Prime」：增設專為兩人而設的優質豆袋沙發

 

  • 「Luxe」：追求極致奢華體驗的賓客則可選擇 The Grounds 與奕居合作提供的「Luxe」選項，享受豪華床鋪配置，此門票亦包含免費紅、白或香檳酒暢飲， 讓賓客盡情投入愜意的觀影時光。

 

  • 由即日起，美國運通持卡人可優先預訂 The Grounds 門票，只要輸入優惠碼「AMEXMM」便可享指定日子票價85折優惠

 

The Grounds

網站：www.thegroundshk.com

Facebook： www.facebook.com/TheGroundsHK

Instagram： www.instagram.com/thegroundshk

 

圖片來源：The Grounds 圖片來源：The Grounds 圖片來源：The Grounds
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