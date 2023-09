The Grounds2023｜露天電影院回歸中環：選片超新+超正飲食供應 AE卡可享85折！

The Grounds 露天電影院回歸中環!選片超新+超正飲食供應,美國運通卡可享受85折!

秋意漸濃,準備與三五知己迎接投入別開生面的戶外觀影體驗!深受影迷喜愛的的戶外娛樂空間 The Grounds 將於 2023 年 10 月 12 日(星期四)載譽重臨 AIA Vitality 公園,為一眾電影迷和社交達人帶來全方位綜合娛樂享受。匯聚非凡電影陣容、精選餐飲選項及升級設施,The Grounds 邀請各位一同探索連串精彩的嶄新體驗,美國運通持卡人更有購票優惠!

The Grounds2023|呈獻精選電影陣容 締造非凡戶外觀影體驗

於 The Grounds 感受巨型屏幕所呈現的震撼,在星空下細味多套輪流上映的精選電影。當中包括《奇異女俠玩救宇宙》和《阿凡達:水之道》等奧斯卡獲獎傑作、首次於香港大銀幕上映、改編自著名英國男 子組合 Take That 音樂劇的同名電影《Greatest Days》,以及《毒舌大狀》、《梅艷芳》及《飯戲攻心》等大熱港產電影!