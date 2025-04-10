The Ice Cream & Cookie Co.復活節限定系列 草莓抹茶拿鐵/奇蹟彩蛋盛宴/ 春日花園奶油曲奇禮盒

The Ice Cream & Cookie Co. （ICC）以手工製作雪糕三文治及亞洲特色口味聞名，位於中環歌賦街的雙層旗艦店，推出復活節限定系列，包括草莓抹茶拿鐵、奇蹟彩蛋盛宴與春日花園奶油曲奇禮盒等，ICC 透過復活節限定系列將春日的希望、團聚與重生融入每一款甜品之中。

作為 ICC 復活節系列的一員，草莓抹茶拿鐵是一杯充滿活力、充滿好感的飲品，象徵春天的重生。採用高品質抹茶與新鮮草莓果醬分層沖調，綠與粉紅的漸層美得讓人捨不得喝。熱飲或冷飲皆宜，濃郁與清爽之間取得完美平衡，是春日午後的理想選擇。(冷熱可選｜堂食及外賣供應)

只限四月期間供應，奇蹟彩蛋盛宴是一款結合豐富風味與懷舊質感的夢幻甜品。用匙輕敲焦糖朱古力蛋殼，內藏絲滑咖啡忌廉與濃郁布朗尼蛋糕，頂層加上開心果碎增添香脆層次。上方放上一朵可愛的椰糖朱古力蘑菇，點出東南亞的甜蜜風味。旁邊配上Biscoff 餅乾醬雪糕，混合咖啡與肉桂蘋果批碎，每一口都充滿肉桂與豆蔻香氣，帶來微微提神的咖啡風味。濃郁又細膩，豐富卻不膩，是喜歡層次感甜品的你不能錯過的一道手工甜品。(只限堂食)

春日花園奶油曲奇禮盒$199

ICC 特別為今個春天推出的復活節曲奇禮盒，集合多款新鮮焗製牛油曲奇，每塊均以細緻糖霜裝飾成復活節主題造型，如彩蛋、小兔子等，賞心悅目，入口酥香。禮盒更附上迷你朱古力彩蛋，整體包裝溫馨又喜氣，無論是送禮、家庭聚會或自用都非常合適，是一份誠意滿滿的季節性小確幸。(堂食及外賣｜只限 4 月 1–30 日期間供應)

經典雪糕三文治$98

ICC 招牌產品雪糕三文治自 2012 年推出以來深受喜愛，由自家烘焙的曲奇搭配每日新鮮製作的雪糕，每件 120ml，減糖、高纖，完美平衡「滋味」與「無負擔」的享受。六款人氣口味包括伯爵茶檸檬曲奇、開心果、Onde Onde（班蘭椰香） 、芒果麻糬、雙重朱古力（純素）、抹茶麻糬 。