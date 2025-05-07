熱門搜尋:
母親節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA Victoria Blossom 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 凱和山 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-05-07 16:00:00

The Ice Cream & Cookie Co.杯裝雪糕7-Eleven獨家上市 斑蘭椰子/花生醬/黑芝麻/芒果麻糬口味

分享：
The Ice Cream & Cookie Co.杯裝雪糕7-Eleven獨家上市 斑蘭椰子/花生醬/黑芝麻/芒果麻糬口味

The Ice Cream & Cookie Co.杯裝雪糕7-Eleven獨家上市 斑蘭椰子/花生醬/黑芝麻/芒果麻糬口味

新加坡獨立雪糕品牌The Ice Cream & Cookie Co.自半年前在中環歌賦街開設首間香港旗艦店，最近又有新搞作，5月9日起將於香港超過600間7-Eleven，獨家推出全新迷你杯裝內藏麻糬的雪糕系列，方便雪糕控隨時隨地細味！
 

減糖配方添加益生元

今次推出的迷你杯裝雪糕，口味有斑蘭椰子、花生醬、黑芝麻及芒果，均加入麻糬粒，增加軟糯QQ口感。一系列雪糕均使用減糖配方，並添加益生元，有助腸道健康。其中芒果及斑蘭椰子口味，植物性製作不含乳製成分、無麩質。芒果採用金黃多汁的阿芳索芒果製成雪葩，靈感來自泰國經典甜點芒果糯米飯，充滿熱帶陽光風味。斑蘭椰子口味靈感來自東南亞傳統甜點 onde onde，此款冰品以香氣濃郁的斑蘭椰奶為基底，拌入金黃焦糖漿與柔軟白麻糬粒，每一口都散發東南亞風情。
 

adblk5
芒果麻糬雪糕迷你杯$28 阿芳索芒果雪葩芒果多汁充滿果香。 黑芝麻麻糬雪糕迷你杯$28 黑芝麻味濃郁，無人工香料，混合Q彈麻糬粒彷如日式傳統和菓子。 斑蘭椰子麻糬雪糕迷你杯$28 斑蘭椰奶冰品不含乳製成分，輕盈無負擔，椰味頗濃。 花生醬麻糬雪糕迷你杯$28 結合濃郁花生醬與Q彈白麻糬，柔滑與嚼感並存，甜中帶鹹。

蘋果派雪糕配蘋果白蘭地

與此同時，中環旗艦店趁夏日大推「熱帶之旅」系列夏季產品，靈感來自東南亞繽紛的水果、植物及熱帶的風味，以新鮮、平衡及天然成分為主軸。新品有粉紅石榴菠蘿雪葩、泰式奶茶麻糬雪糕、芒果椰子雪葩甜品配糖漬西柚及鳳梨蜜餞；特飲有菠蘿椰奶飲品配斑蘭冷泡沫、木瓜配斑蘭冷泡沫、班蘭雲朵咖啡；雪糕飲品有蜜桃奶霜配經典香草雪糕、帶微微氣泡的冷萃金桔汁配雲呢拿雪糕、蘋果派雪糕配蘋果白蘭地（Calvados）的雞尾酒，讓大家的味蕾沉浸於冰涼的水果世界之中。
 

日落島嶼之樂：芒果椰子雪葩甜品配糖漬西柚及鳳梨蜜餞$119(僅限堂食)順滑的芒果椰子雪葩配上酸甜的鳳梨蜜餞、新鮮芒果奶霜以及清新糖漬西柚，加入香酥奶油脆餅。 熱帶漩渦：粉紅石榴、菠蘿雪葩 $58（堂食和外賣） 特別添加20%真正的菠蘿，膩予鮮嫩多汁的生果冰感，滿口果香。 醉人蘋果批：蘋果派酒精飲品$145(僅限堂食)蘋果派雪糕加入蘋果白蘭地（Calvados），放上肉桂棒，香氣濃郁；雞尾酒微醺適中。 金桔清香雪戀:金桔雲尼拿$145(僅限堂食)柔滑的雲尼拿雪糕，漂浮於酸甜芳香帶微微氣泡的冷萃金桔汁之上，每一口都帶來清新的金桔氣息。

The Ice Cream & Cookie Co.

地址：上環歌賦街 18 號地下
官方網站：https://www.icecreamcookieco.com/
 

adblk6
島嶼雲朵：菠蘿椰奶飲品配斑蘭冷泡沫$69元（堂食和外賣） 酸甜的菠蘿汁融合香濃椰奶，斑蘭冷泡沫細膩綿密。 泰式奶茶麻糬雪糕 $58（堂食和外賣） 注入道地泰式茶葉，深層散發出黑茶的濃香與溫暖香料的氣息。

【立即參加】送Rollink全球最輕薄可摺疊手提行李箱🧳！

ad