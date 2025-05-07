The Ice Cream & Cookie Co.杯裝雪糕7-Eleven獨家上市 斑蘭椰子/花生醬/黑芝麻/芒果麻糬口味

新加坡獨立雪糕品牌The Ice Cream & Cookie Co.自半年前在中環歌賦街開設首間香港旗艦店，最近又有新搞作，5月9日起將於香港超過600間7-Eleven，獨家推出全新迷你杯裝內藏麻糬的雪糕系列，方便雪糕控隨時隨地細味！

今次推出的迷你杯裝雪糕，口味有斑蘭椰子、花生醬、黑芝麻及芒果，均加入麻糬粒，增加軟糯QQ口感。一系列雪糕均使用減糖配方，並添加益生元，有助腸道健康。其中芒果及斑蘭椰子口味，植物性製作不含乳製成分、無麩質。芒果採用金黃多汁的阿芳索芒果製成雪葩，靈感來自泰國經典甜點芒果糯米飯，充滿熱帶陽光風味。斑蘭椰子口味靈感來自東南亞傳統甜點 onde onde，此款冰品以香氣濃郁的斑蘭椰奶為基底，拌入金黃焦糖漿與柔軟白麻糬粒，每一口都散發東南亞風情。

蘋果派雪糕配蘋果白蘭地

與此同時，中環旗艦店趁夏日大推「熱帶之旅」系列夏季產品，靈感來自東南亞繽紛的水果、植物及熱帶的風味，以新鮮、平衡及天然成分為主軸。新品有粉紅石榴菠蘿雪葩、泰式奶茶麻糬雪糕、芒果椰子雪葩甜品配糖漬西柚及鳳梨蜜餞；特飲有菠蘿椰奶飲品配斑蘭冷泡沫、木瓜配斑蘭冷泡沫、班蘭雲朵咖啡；雪糕飲品有蜜桃奶霜配經典香草雪糕、帶微微氣泡的冷萃金桔汁配雲呢拿雪糕、蘋果派雪糕配蘋果白蘭地（Calvados）的雞尾酒，讓大家的味蕾沉浸於冰涼的水果世界之中。

