The Korner新出秋冬長靴短Boot George @p1x3l任限定一日店長

換上長袖輕褸的日子，本地鞋履品牌The Korner推出6款秋冬鞋履，包括帥氣的Ankle Boot、修飾腳型的長靴Slim Zip、經典方頭設計的Kenni Suede，以及尖頭高跟鞋Kamila Heels，加入軟身鞋墊，耐於穿著，提供裹足軟熟感，打造不同的秋冬造型。
The Korner更於周日(10月23日)邀請人氣男子組合p1x3l的成員George(歐鎮灝)，在尖沙咀K11旗艦店化身成為一日店長，陪一眾粉絲揀選秋冬鞋履，為秋日添上浪漫驚喜。為回饋當日蒞臨的客人，即場購買指定鞋履，均可享9折優惠；即場購買當日限定發售的$600禮品卡，更有機會獲得由一日店長送出的驚喜小禮物，活動歡迎公眾參與，各位粉絲記得不要錯過！
喜馬拉雅鹽晶足部磨砂軟膏 温和去除足踝死皮
The Korner同步推出澳洲出產的喜馬拉雅鹽晶足部磨砂軟膏，可深層清潔和軟化皮膚，滋潤乾燥肌膚，讓皮膚清潔、柔軟和清爽，同時散發清新的檸檬和青檸香氣。磨砂軟膏不含防腐劑，適合純素朋友使用。
The Korner x George Au限定一日店長
日期：10月23日 (星期日)
時間：12:30pm 派發籌號
1pm – 2pm 活動時段
地點：The Korner Flagship Store, ShopB203, B2/F, K11 Art Mall, Tsim Sha Tsui