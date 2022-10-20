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2022-10-20 17:51:49

The Korner新出秋冬長靴短Boot George @p1x3l任限定一日店長

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The Korner新出秋冬長靴短Boot George @p1x3l任限定一日店長

The Korner新出秋冬長靴短Boot George @p1x3l任限定一日店長

換上長袖輕褸的日子，本地鞋履品牌The Korner推出6款秋冬鞋履，包括帥氣的Ankle Boot、修飾腳型的長靴Slim Zip、經典方頭設計的Kenni Suede，以及尖頭高跟鞋Kamila Heels，加入軟身鞋墊，耐於穿著，提供裹足軟熟感，打造不同的秋冬造型。

Kelsey Slim Zip Boot $790 Kamber Loafers $690 Kelsey Ankle Boot $690 Kenni Suede $490 Kenni Klassic $590 Kamila Heels $690

The Korner更於周日(1023)邀請人氣男子組合p1x3l的成員George(歐鎮灝)，在尖沙咀K11旗艦店化身成為一日店長，陪一眾粉絲揀選秋冬鞋履，為秋日添上浪漫驚喜。為回饋當日蒞臨的客人，即場購買指定鞋履，均可享9折優惠；即場購買當日限定發售的$600禮品卡，更有機會獲得由一日店長送出的驚喜小禮物，活動歡迎公眾參與，各位粉絲記得不要錯過！

George @p1x3l

George @p1x3l

喜馬拉雅鹽晶足部磨砂軟膏 温和去除足踝死皮

The Korner同步推出澳洲出產的喜馬拉雅鹽晶足部磨砂軟膏，可深層清潔和軟化皮膚，滋潤乾燥肌膚，讓皮膚清潔、柔軟和清爽，同時散發清新的檸檬和青檸香氣。磨砂軟膏不含防腐劑，適合純素朋友使用。

The Korner 喜馬拉雅鹽晶足部磨砂軟膏 $380(加購價$280)

The Korner 喜馬拉雅鹽晶足部磨砂軟膏 $380(加購價$280)

The Korner x George Au限定一日店長

日期：1023 (星期日)

時間：12:30pm 派發籌號

      1pm 2pm 活動時段

地點：The Korner Flagship Store, ShopB203, B2/F, K11 Art Mall, Tsim Sha Tsui

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