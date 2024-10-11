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生活
2024-10-11 10:00:00

The Korner Plus+登陸尖沙咀 聯乘Miffy推可愛鞋款/服飾 男士正裝副線同步登場

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The Korner Plus+登陸尖沙咀 聯乘Miffy推可愛鞋款/服飾 男士正裝副線同步登場

The Korner Plus+登陸尖沙咀 聯乘Miffy推可愛鞋款/服飾 男士正裝副線同步登場

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本地鞋履品牌The Korner最近於尖沙咀Mira Place，開設首間時尚鞋履綜合概念店The Korner Plus+，適逢Miffy明年迎來70周年，The Korner Plus+Miffy特別推出聯乘系列，推出一系列融入環保元素的單品，除限量聯乘Miffy的鞋履款式外，更首次推出限定服飾及手袋！概念店内更有全新Kollar & co. ——全新男士正裝服飾品牌，推出男士西裝、領帶、皮鞋，與副線GOOOODS女裝中性皮鞋，打造一個能夠享受生活美學品味的全新購物空間。

本地鞋履品牌The Korner最近於尖沙咀Mira Place，開設首間時尚鞋履綜合概念店The Korner Plus+

本地鞋履品牌The Korner最近於尖沙咀Mira Place，開設首間時尚鞋履綜合概念店The Korner Plus+

The Korner今次與Miffy融合環保概念，推出聯乘系列。除了限量聯乘Miffy的鞋履款式和可愛襪款之外，更首次推出不同材質剪裁的上衣及外套、適合各種用途的造型包、Miffy刺繡的帽子以及保暖毯子。The KornerPlus+ 美麗華分店更是Miffy主題限定店，Miffy迷可以盡情打卡拍照與購物！

The Korner Plus+ x Miffy聯乘系列限定系列

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Miffy Washed Sweatshirt $490 (左起)Miffy Denim Loafers $590、Miffy Fuzzy Sandals $590、Miffy Fuzzy Slippers $490 Miffy Fluffy Tote $390 Miffy Buckle Hat $190、Miffy Mini Chain Bag $290 Miffy Fuzzy Sandals $590 Miffy Fluffy Tote $390 Miffy Denim Hat $190

男士正裝服飾品牌Kollar & co.

The Korner Plus+還劃分一個區域加入全新男士正裝服飾品牌Kollar & co.，推出產品包括男士西裝、領帶、皮鞋，與副線GOOOODS女裝中性皮鞋，可和伴侶一起在療癒的空間探索The Korner Plus+的生活理念和美學。

The Korner Plus+推出全新男士正裝服飾品牌Kollar & co.。 The Korner Plus+推出全新男士正裝服飾品牌Kollar & co.。
The Korner Plus+ 新店整體以純白色及淺木色系作為主調，加綠色植物作點綴，集合本地女裝鞋履，男士正裝服飾以及精選生活選物。

The Korner Plus+ 新店整體以純白色及淺木色系作為主調，加綠色植物作點綴，集合本地女裝鞋履，男士正裝服飾以及精選生活選物。

The Korner Plus+ Mira Place美麗華廣場分店

詳細地址：尖沙咀美麗華廣場一期2229

營業時間：1130 - 2200

聯絡電話：5579 1951

The Korner Plus+ x Miffy 期間限定主題店

日期：即日起至11月底（詳情請參考The Korner官方網站更新，如有更改，恕不另行通知）

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