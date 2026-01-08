The Lasagna Factory 周三限定優惠 最低$168起任食意粉配平鐵牛扒

意大利菜餐廳The Lasagna Factory 推出全新優惠，由即日起The Lasagna Factory 將逢周三化身為意粉迷的天堂，推出 PastaSlut 任食意粉優惠，每位只需港幣$168（午市）或港幣$228（晚市），即可享肉香軟淋的平鐵牛扒搭配任食自家製意粉，滿足饕客多種慾望！即睇以下優惠詳情。

PastaSlut 任食意粉優惠包括午市 $168 或晚市 $228 的套餐。套餐內均獲享一客平鐵牛扒作主菜，同時任食意粉。大廚們會每 20 分鐘在餐廳內巡場派送即煮意粉，讓食客按喜好無限添食。供應包括：香辣蕃茄長通粉、焗芝士通心粉、香蒜橄欖油手捲意粉、黑胡椒芝士長通粉、香草醬薯仔團子及意式蕃茄豬頰肉長通粉等，種類或會因每日供應調整。

牛扒可另加價升級 優惠套餐已包含平鐵牛扒，如想享受更大份量，可以另加選 Costata di Bistecca 斧頭扒（$1,298）或 Bistecca alla Fiorentina T 骨牛扒（$1,198），適合多人分享。

The Lasagna Factory 地址：香港上環荷李活道 208 號 營業時間：周一至日 中午 12 點至晚上 11 點 30 分