The Mira Hong Kong 露天酒廊Vibes 變身邁阿密沙灘

尖沙咀The Mira Hong Kong一向主意多多，今個夏天，又有新搞作，即日起至八月尾，推出嶄新邁阿密沙灘盛匯，酒店大堂以火烈鳥霓虹燈、棕櫚樹、衝浪板等沙灘主題佈置，充滿熱情沙灘氛圍，而露天酒廊Vibes，來個大變身，用真沙、綠樹及太陽傘打造成邁阿密沙灘，大家可以腳踏細沙，安坐太陽傘下，嘆番杯夏日雞尾酒，感受現場唱片騎師的音樂節奏，放鬆心情盡情狂歡！

星期日─ 從白晝到黑夜與您投入非洲電音氛圍。

星期六 ─以的士高及電子音樂將復古與現代曲風結合！

星期五 ─不限音樂類型，由經典電子音樂至混音等熱門曲風。

逢星期四至日，8位灸手可熱的香港唱片騎師組成的表演陣容，每日演不同風格的音樂表演包括： 星期四─以嘻哈及節奏藍調音樂為週末狂歡作準備。

灸手可熱的香港唱片騎師

於7月及8月期間，Yamm將於每月供應兩次海洋早午盛宴，以邁阿密的烹調文化並加入西班牙風味，包括火炙珍寶帶子伴明太子、雞尾蝦杯、鱈魚海鮮辣飯、邁阿密墨西哥卷餅及雙重芝士脆龍蝦伴海鮮醬等美饌！ 若然想住番一晚，The Mira亦提供每房每晚HK$1,250起，入住城景客房連Yamm自助早午盛宴*及尊享2人早餐，非常超值。 YAMM夏日邁阿密海洋早午餐

熱情仲夏戶外之旅

2022年7月1日至8月28日期間，亦有「私人遊艇盛會」，價錢 $16,800

起，上豪華遊艇出海乘風破浪，喺海上盡情體驗充氣滑水道、充氣浮墊、香蕉船及滑水等，無論兩個人定二十個人都可以參加。

玩法如下：入住客房一晚並專享早餐，入住當天享用豪華遊艇7小時 (上午10時至下午5時)，並於Vibes享用免費飲品乙杯(優惠須於入住前30日預訂。)



浪漫約會 (HK$18,800起) 2人派對 尊貴白金庭園套房 / 極致奢華庭園套房

家庭同樂 (HK$16,800起) 8人派對 2間Mira套房100

好友狂歡 (HK$19,000起) 20人派對 8間城景客房

The Mira Hong Kong

地址：尖沙咀彌敦道118－130號Mira Place

查詢：2315 5605

www.themirahotel.com