THE MIRA WHISK $1,088起 二人前 OMA-SAKE 4道菜清酒饕宴

尖沙咀THE MIRA 法日創意餐廳WHISK，主廚William Lau強勢加盟後，繼褔岡尋味之旅，接力推出嶄新「OMA-SAKE」4道菜清酒饕宴，配以特選清酒一瓶 (720mL) $1,088起 (二人前)，與好友共享醉人時刻。法日美饌包括燒蠔配黑炭鮮奶及日本南瓜，鮮甜的日本小貝柱，嫩滑春雞配金菇及月桂葉，以及時令法式Amaou草莓漂浮雪島甜點。另外特設3款惹人垂涎的菜式以供點選，例如肉汁豐富的鴿甫伴烤烘黑莓，慢煮鱸魚，以及炙燒頂級和牛配Agria馬鈴薯，更可矜貴一點加配Daurenki魚子醬。

亦可以加$888將主菜升級為WHISK Signature的Stuffed Foie Gras Wagyu，享受鵝肝與和牛的滋味！若然意猶未盡要大快朵頤，加配第5道菜式—龍蝦燒鳥配荷蘭醬，為晚宴滋味昇華。