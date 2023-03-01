熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-03-01 18:06:36

THE MIRA WHISK $1,088起 二人前 OMA-SAKE 4道菜清酒饕宴

分享：
THE MIRA WHISK $1,088起 二人前 OMA-SAKE 4道菜清酒饕宴

THE MIRA WHISK $1,088起 二人前 OMA-SAKE 4道菜清酒饕宴

尖沙咀THE MIRA 法日創意餐廳WHISK，主廚William Lau強勢加盟後，繼褔岡尋味之旅，接力推出嶄新「OMA-SAKE」4道菜清酒饕宴，配以特選清酒一瓶 (720mL) $1,088起 (二人前)，與好友共享醉人時刻。法日美饌包括燒蠔配黑炭鮮奶及日本南瓜，鮮甜的日本小貝柱，嫩滑春雞配金菇及月桂葉，以及時令法式Amaou草莓漂浮雪島甜點。另外特設3款惹人垂涎的菜式以供點選，例如肉汁豐富的鴿甫伴烤烘黑莓，慢煮鱸魚，以及炙燒頂級和牛配Agria馬鈴薯，更可矜貴一點加配Daurenki魚子醬。

亦可以加$888將主菜升級為WHISK Signature的Stuffed Foie Gras Wagyu，享受鵝肝與和牛的滋味！若然意猶未盡要大快朵頤，加配第5道菜式—龍蝦燒鳥配荷蘭醬，為晚宴滋味昇華。

「OMA-SAKE」4道菜清酒饕宴，配以特選清酒一瓶 (720mL) $1,088起 (二人前) 燒蠔配黑炭鮮奶及日本南瓜 鵝肝與頂級和牛交織的奢華「味」力

OMA-SAKE饕宴6款清酒可供選擇

設有6款清酒可供選擇，由容易入口、口感清爽的本醸造到酒體更複雜、具層次的純米大吟醸，如菊水及梵Gold純米大吟釀均式式俱備。WHISK推介若竹屋純米大吟醸，以及酒體平衡，入口順滑柔和，帶有花卉香氣並採用有機米山田錦精米步合50%釀造的岡山竹林有機純米吟釀。

饕宴設有6款清酒可供選擇，由容易入口、口感清爽的本醸造到酒體更複雜、具層次的純米大吟醸，如菊水及梵Gold純米大吟釀均式式俱備

饕宴設有6款清酒可供選擇，由容易入口、口感清爽的本醸造到酒體更複雜、具層次的純米大吟醸，如菊水及梵Gold純米大吟釀均式式俱備

WHISK「OMA-SAKE」清酒饕宴$1,088起 (二人前)

尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 五樓

即日起，逢星期二及星期四18:30 - 22:30

2315 5999

炙燒頂級和牛配Agria馬鈴薯 鴿甫伴烤烘黑莓
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受