The ONE X 193 @ERROR LILABOC今個聖誕知你咩料市集開幕 率先睇8大打卡位/30款獨家新品

各位193老婆留意！The ONE與193(郭嘉駿)@ERROR旗下品牌LILABOC合作，由明日(2日)至2023年1月2日期間，首度於香港商場舉辦「今個聖誕知你咩料市集」，市集由LILABOC核心人物 「3仔」率領，由新舊角色進駐8大打卡位，搞笑角色設定配合打卡情境，叫人會心微笑。同場更有「LILABOC期間限定店」，獨家開賣LILABOC 30款期間限定新季精品，為迎接新一年，品牌特別設計The ONE X LILABOC 3仔2023流行前衛月曆，每個月都有可愛搞鬼角色陪住大家。市集更設有咪執輸Kepo許願祈福井，讓大家在佳節前後一起許下心願。

The ONE X 193 @ERROR LILABOC今個聖誕知你咩料市集開幕

至 Cult 8 大打卡位： The ONE X 193 今個聖誕知你咩料市集打卡位 1 ｜ 3 仔睡到三點聖誕樹糕糕 Go 破格圓碌碌的4米高聖誕樹，內附立體3仔及棟篤企打卡睡床，讓老婆們與193來張「床照」。聖誕樹更有多個LILABOC family角色。

The ONE X 193 今個聖誕知你咩料市集打卡位 2 ｜ LILABOC 期間限定店 新角色「Art遲」的尾巴及頭頂都是支畫筆，腳下更有豬仔錢罌，一望而知是靠藝術值搵錢的Artist，由他負責的期間限定店，必定豬籠入水。

The ONE X 193 今個聖誕知你咩料市集打卡位2｜LILABOC期間限定店

The ONE X 193 今個聖誕知你咩料市集打卡位 3 ｜笑 Billi 、火柴人暖笠笠 Big 爐 聖誕需要圍爐取暖，屬火的新角色「笑Billi」踩着樹枝，同時是透爐高手，一下子火光熊熊，現場更有燒烤叉pros讓大家打卡！

The ONE X 193 今個聖誕知你咩料市集打卡位3｜笑Billi、火柴人暖笠笠Big爐

The ONE X 193 今個聖誕知你咩料市集打卡位 4 ｜咪執輸 Kepo 許願祈福井 聖誕過後就是新年，許願祈福井讓大家誠心許個願，Kepo在祈福井等你，祝願2023事事順利。

The ONE X 193 今個聖誕知你咩料市集打卡位4｜咪執輸Kepo許願祈福井

The ONE X 193 今個聖誕知你咩料市集打卡位 5 ｜布夢夢鳩仔無死角自戀隧道 鳩仔自問拍照無死角，小隧道的盡頭是他自己的燈帶畫作，抬頭又出現自己肖像吊飾，布夢夢在外面守候，以免鳩仔過度迷戀自己唔識醒。

The ONE X 193 今個聖誕知你咩料市集打卡位 6 ｜ 3 仔「抱」泡浴聖誕鹿 93 車 由鹿93拉著出場的3仔，破天荒大膽在商場出浴，令現場濕度極高，想抱住3仔鴛鴦戲水的老婆們，請遵守秩序。

The ONE X 193 今個聖誕知你咩料市集打卡位 7 ｜已讀必回鳩仔聖誕郵筒 鳩仔首次立體化即回饋粉絲，現場購買LILABOC明信片，填寫後貼上郵票投入郵筒，便能收到LILABOC聖誕村寄出的明信片。 鳩仔已讀必回聖誕郵筒 日期：12月2-4、9-11、16-18、22-26日 時間：中午12時至晚上8時 地點：尖沙咀The ONE UG2中庭 參加方法：現場購買LILABOC明信片，填寫後貼上郵票並投入郵筒，便能收到LILABOC聖誕村寄出的明信片。

The ONE X 193 今個聖誕知你咩料市集打卡位 8 ｜單身人士指定火柴人冷板凳 位於地下門口位置的「冷板凳」，連位置都被分開，塗鴉長凳為單身人士指定合照位置，更有疑似由塗改液留下的「自肥可恥」等字句，別具香港MK風格。

多款 LILABOC 期間限定貨品 新角色聖誕閃亮登場 跟3仔一樣熱愛Fashion、熱愛Shopping的老婆sss，在「LILABOC期間限定店」今個聖誕共推出30款全新限定貨品，部分出品更有新角色「笑Billi」、「布夢夢」、「Art遲」及「鹿93」等登場，精選產品包括「3 仔HO HO HO Tee」、「3 仔/鹿93地毯」、「聖誕鹿93綠綠長袖衞衣」、「LILABOC 聖誕明信片」、「LILABOC全員賀聖誕造型貼紙」等，不論是否鐵粉，都感受到其趣味，新產品更會陸續上架，詳情留意LILABOC IG公布！

The ONE X LILABOC 3 仔 2023 流行前衛月曆 3仔、鳩仔及一群萌萌角色首次於商場舉辦市集，The ONE特別與LILABOC聯乘，出品3仔2023流行前衛月曆，讓一眾粉絲與3仔、鳩仔等角色日對夜對。The ONE Club會員凡於The ONE商場內以電子貨幣消費滿$500，即可換購The ONE X LILABOC 3仔2023流行前衛月曆；於即日消費滿$800，更可獲新港中心$100購物現金券，數量有限，送完即止。