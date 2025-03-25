The Praya x 麥文記麵家限定菜單 魚湯雲吞/龍蝦兩面黃/黑毛豬叉燒撈粗

新派港式中菜廳 The Praya聯乘70年本地老字號麥文記麵家，由即日起至3月31日推出「港式雲吞麵的新蘊演繹」品味盛宴，配合資深攝影師謝浩然的視覺藝術攝影作品展覽，讓客人體驗結合味覺與視覺享受的藝文盛會。



緣自麥文記故事 今次The Praya與麥文記麵家合作，緣自今年1月由字字研究所出版的《麪麪俱緣——麥文記的故事》書作，記錄了麥文記麵家兩代人在香港 70 年社會變遷中的堅守與創新。麵家連續 8 年（2018-2025）榮獲米芝蓮必比登推介，更連續17年（2007-2024）登上大眾點評必吃榜。而The Praya也一直採用現代烹飪手法，重新演繹傳統中菜。今次聯乘合作，在麥文記的招牌雲吞麵基礎上，以「港麵新繹」為主題，精心創作了 5 道全新菜式。

5款合作菜餚 其中炸雲吞水餃伴果香醬，取麥文記首創的全蝦雲吞與鮮蝦水餃，酥脆鮮美，搭配The Praya自製的天然果香醬，酸甜平衡。魚湯雲吞則用足16公斤紅衫魚熬煮5小時而成鮮甜滑溜的魚湯，配麥文記全蝦雲吞，鮮上加鮮。砂窩雲吞雞的三黃雞白湯，以三重工序熬製 7 小時，配麥文記全蝦雲吞，滿載鮮味。黑毛豬叉燒撈粗麵選用優質黑毛豬叉燒，經低溫慢煮16小時後再炭燒，配麥文記粗麵和九龍醬園古法豉油醬汁，味道口感層次豐富。薑葱龍蝦銀絲兩面黃取用鮮甜西澳龍蝦球，兩面黃外酥內軟，配上The Praya 秘製龍蝦上湯，充滿鮮濃精髓。

謝浩然攝影作品展 菜館特別邀請資深攝影師謝浩然，為全新菜式創作五幅攝影作品，他透過同色系的情景，捕捉每道菜中重點食材的紋理和本質，引領食客體驗每道菜的無限可能性。他也採用紀實手法，生動記錄了雙方聯乘活動現場互動的每一瞬間，其中十幅作品於 The Praya 餐區展出。在藝術氛圍下細味經典港式雲吞麵的新派演繹，對香港飲食文化作更深的致敬。



The Praya 地址︰石塘咀干諾道西 181 號粵海 181 酒店 3 樓

電話︰3181 1666

營業時間︰早上 11 時 30 分至晚上 11 時

供應日期：「港式雲吞麵的新蘊演繹」品味盛宴由即日起至3月31日止

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